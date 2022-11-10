Как бренду выйти на рынок Узбекистана: агентство We Digital об особенностях и национальной культуре

Познакомились с представителями коммуникационного агентства We Digital и узнали об особенностях продвижения бизнеса на рынке Узбекистана.





Денис Роман, CEO & Co-Founder агентства We Digital

Шерзод Ахмедов, Инлюфенс директор агентства We Digital

Об агентстве We Digital





Денис. Раньше мы были частью крупного холдинга в Узбекистане, обслуживали порядка 20 европейских франчайзинговых брендов. Но два с половиной года назад мы создали свое коммуникационное агентство, которое специализируется на маркетинге в социальных сетях и инфлюенс-маркетинге.





В команде работает 35 человек, а в портфолио около 35 клиентов. С нами сотрудничают локальные узбекские и международные бренды: Samsung, Pepsi, Nestle, Uztelecom, Texnomart.

О проекте TBC Ornaments





Денис. В этом году мы стали самым номинированным агентством в конкурсной программе фестиваля Red Jolbors. Коллегам запомнился наш кейс TBC Ornaments.

Этот проект был создан совместно с TBC Bank. Это крупный цифровой банк в Грузии, который также работает на рынке Узбекистана. Компания вкладывается в развитие своего бренда и поддерживает различные комьюинити. Когда они заходили в Узбекистан, предложили создать полезный проект в области культуры.

Мы организовали несколько экспедиций, проехались по городам Узбекистана, посетили музеи и мастерские. Оцифровали более 100 национальных орнаментов и опубликовали их в открытом доступе с описаниями.

Часто дизайнеры используют наследие других стран, выдавая его за узбекскую культуру. Но благодаря нашему проекту любой бренд, который захочет создать локальный брендинг в Узбекистане, сможет воспользоваться нашей базой. Мы хотим, чтобы визуальная среда улучшалась, а бренды и компании продвигали наш культурный код, используя его в своей айдентике.

Люди активно пользуются TBC Ornaments. Uztelecom уже выпустил два миллиона SIM-карт с орнаментами из нашей базы. Местные кофейни и рестораны используют элементы в дизайне, а блогеры — в заставках к видео. Проект даже попал в школьные учебники в раздел: «Культура».

В планах собрать на сайте более тысячи орнаментов. Возможно, будем масштабироваться в Казахстан и Кыргызстан.

Об узбекском рынке





Денис. В Узбекистане живет больше людей, чем в Казахстане и Кыргызстане. Поэтому у нашего рынка большой потенциал для развития. В последнее время к нам приехало большое количество крутых специалистов из России, Украины и Беларуси. Они видят, что многие ниши требуют внимания и помогают бизнесу развиваться.

Рекламный рынок в Узбекистане с каждым годом растет. Digital-рынок тоже растет. Все больше компаний переводит свои бюджеты с традиционных медиа в Digital. Активно развивается рынок инфлюенс-маркетинга.

Шерзод. Мы столкнулись с тем, что в Узбекистане много сайтов, где публикуют новости. Еще начинают развиваться lifestyle-направление, медиа про бизнес, кулинарию, события. Но почти нет узкоспециализированных медиа, которые пишут, например, про IT и технологии.





Денис. Люди в Узбекистане любят потреблять контент в социальных сетях. Они активно пользуются Telegram — около 18 миллионов пользователей. Поэтому многие медиа развиваются в Telegram. Такие каналы вещают на разные темы и имеют большую аудиторию. Здесь для продвижения важное значение имеет уникальный контент, посевы в других группах, совместные конкурсы.

Также популярен YouTube. Около 5-7 миллионов узбекистанцев пользуются этой социальной сетью. Далее по популярности: Instagram, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», LinkedIn, Twitter.

Но все зависит от вашей аудитории. Многим брендам больше подходит телевидение, которое тоже дает хорошие охваты.

Важно помнить, что в Узбекистане в основном разговаривают на узбекском языке. Самые крупные Telegram-каналы пишут посты на узбекском. Но есть и аудитория, которая коммуницирует на русском. Лучше всего использовать контент на двух языках.

Хотелось бы, чтобы на узбекском создавалось больше качественного контента. Его пока не так много. Например, есть YouTube-каналы, где авторы делятся образовательными видео и рассказывают о научных понятиях популярным языком. Их аудитория быстро растет, потому что хороший контент на узбекском имеет высокую ценность. Круто, если бы бренды, которые заходят в Узбекистан, создавали полезный контент на узбекском языке.

Как выйти на рынок Узбекистана





Денис. Чтобы выйти на новый рынок, нужно определиться с целями, понять, что вы хотите. И уже потом формулировать дальнейшие шаги.

Также важно следить за местными новостями, постараться понять контекст отношений людей к разным событиям, пообщаться с теми, кто уже переехал, чтобы узнать больше информации, съездить на разведку и пообщаться с представителями бизнеса. Мы часто приглашаем к себе приезжих, знакомимся, рассказываем об особенностях нашего рынка.

Затем стоит изучить сам рынок, пообщаться с потенциальной аудиторией, изучить конкурентов и разработать стратегию.

Предприниматель должен понимать, что у каждого региона свой культурный код, традиции. Все это нужно учитывать.

Самое главное — знать, какую ценность ваш продукт может дать узбекистанцам, какую проблему поможет решить. Качественный сервис и уникальные предложения всегда найдут отклик.