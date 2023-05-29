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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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К лету готов! 5 лайфхаков из разных стран, которые стоит попробовать в жару
23
Главный

29.01.2000

К лету готов! 5 лайфхаков из разных стран, которые стоит попробовать в жару

Лето уже здесь и обещает быть горячим. Это та пора, когда надо собирать чемоданы и отправляться за приключениями. Чтобы помочь вам извлечь максимум удовольствия из летнего отпуска, мы собрали несколько лайфхаков от местных жителей самых разных стран. Приготовьтесь победить жару и наслаждаться летом, как никогда прежде!



Оставайтесь в тени

Hola! Если ты попал под испанское солнце в жаркие месяцы, то не забудь приглядеться к местным ребятам и насладиться испанской сиестой. Забудьте о боязни пропустить интересное и погрузитесь в неторопливый образ жизни вместе с местными жителями.

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Освежающий и полезный десерт

Слышали о тренде из США? Замороженный виноград может быть идеальным способом насладиться сладостью и свежестью в жару. Просто положите сочные ягоды в морозильник на несколько часов, и у вас появится вкусное лакомство. Виноград не только содержит много влаги, но также богат питательными веществами, антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.

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Ешьте что-нибудь погорячее

В Индии и Китае люди не отказывают себе в острой пище даже в жару. Почему? Потому что острая пища на самом деле помогает охладить тело. Специи повышают внутреннюю температуру организма, что помогает ему соответствовать внешней температуре.

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Выбирайте правильную одежду

В странах с жарким климатом, например, в ОАЭ, правильный выбор одежды имеет большое значение. Важно носить натуральные ткани, такие как хлопок или лен. Они создают небольшую прослойку воздуха между тканью и кожей, которая действует как защита от солнечных лучей. Не забывайте также надеть головной убор для дополнительной защиты.

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Пейте больше воды

Поддержание водного баланса в жару очень важно. Поэтому пейте достаточно воды в течение дня, как это принято в Италии.

Не забывайте освежиться после еды, например, с помощью жевательной резинки ORBIT® Refreshers. Помните, что лето имеет свои правила, и важно поддерживать свежесть и комфорт.

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С помощью этих простых лайфхаков вы сможете легко победить жару, защитить себя от солнца и насладиться летом в полной мере. Хорошего вам лета, будет классно!


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