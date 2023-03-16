Jusan Invest. Как правильно инвестировать в свое будущее

В постоянно развивающемся мире финансов есть множество возможностей. С появлением новых технологий и меняющейся мировой экономикой инвесторы постоянно ищут новые способы увеличения своего дохода.

Редакция @we_project совместно с @jusaninvestkz погрузились в мир финансов, чтобы изучить, что нас ждет в будущем. Мы решили расспросить трех героев, которые уже работают над тем, чтобы обеспечить себе жизнь на пенсии.

Айбек Нуртазаев, город — Алматы





Об инвестициях

Я начал инвестиции с трейдинга. Сначала у меня все получалось, но вовремя понял, что надо прокачивать свой эмоциональный интеллект, потому что в какой-то момент ушел в минус. Эмоциональный интеллект — ключевой навык трейдера, которым необходимо владеть для достижения успеха.

Со временем я научился финансовой грамотности и перешел в инвестирование в бизнесы. Я начал изучать виды бизнесов, которым нужны инвестиции.

О стратегиях инвестирования

Когда инвестор зарабатывает определенную сумму на инвестициях, то сразу старается ее вложить во что-то еще. Происходит вращение капитала, которое можно распределять на разные вложения.

Я вывел формулу для себя: 15-20% от заработанных денег я могу потратить на свою жизнь, а остальные 80% обязательно должен реинвестировать. Сначала это довольно сложно сделать, но со временем реализуемо, потому что эти 15-20% от общей заработанной суммы с каждым разом увеличиваются с геометрической прогрессией.

Я считаю, что надо обязательно вкладывать в людей и их знания, а потом только в ресурсы.

Инвестиции для меня — это свобода. Чем больше я зарабатываю на инвестициях, тем больше возможности заниматься теми проектами в основной работе, которые мне нравятся.

Для информации по инвестициям я использую: tradingview.com, investing.com, CoinMarketCap, Finviz, TD Ameritrade,Interactive brokers.

О пенсии

Я хочу сделать вклад в развитие IT и Science, например, делать новые полезные продукты. Я уже становлюсь частью истории создании Web 3.0. Дальше планирую жить на доходы от бизнеса и инвестиции.

Также с возрастом здоровье становится самым значимым, и доступ к качественной медицине может иметь решающее значение для нашего благополучия на пенсии. Важно планировать заранее и думать о том, как вы будете получать доступ к медицинской помощи в будущем, особенно если у вас могут быть постоянные проблемы со здоровьем.

Один из способов гарантировать, что у вас будет доступ к качественной медицинской поддержке после выхода на пенсию, — это инвестировать уже сейчас. Заблаговременное планирование и инвестиции могут помочь вам спокойно наслаждаться пенсионными годами и не беспокоиться о финансовых последствиях непредвиденных медицинских расходов.

Инвестиционная стратегия Jusan Invest в отношении пенсионных активов заключается в создании сбалансированного портфеля, включающего различные классы активов, отрасли, страны, валюты и риски.

Интересный факт, что компания инвестирует в разные здравоохранительные организации, которые занимаются изучением важных биофармацевтических препаратов, болезней Паркинсона, фибромиалгии, рака и генетической медицины.





Амина Мирсакиева, город — Штутгарт





Об инвестициях

Я начала инвестировать в 2019 году. Мне понадобилось полтора-два года, чтобы понять основы инвестирования и выстроить свою стратегию в данной теме. Я инвестирую в акции, фонды и криптовалюту. Следующий мой шаг — это недвижимость.





О стратегиях инвестирования

Жить на инвестициях возможно, но я пока не могу. Сейчас мои инвестиции делятся на три части. Основную часть я вкладываю в долгосрок. Со временем эти инвестиции превратятся в капитал, с которого я обеспечу себе раннюю пенсию. Моя цель в этой части — через 10-12 лет обеспечить все свои нужды и работать только там, где мне захочется.

Вторая часть — это дивиденды. Каждый месяц я пока получаю немного — несколько десятков или сотен евро. Эта часть нужна, чтобы поддерживать энтузиазм в инвестициях. Если вам каждый месяц приходит небольшой пассивный доход, намного легче изучать тему, проверять новые идеи и выстраивать стратегию с расчетом на 15-20 лет.

Третья часть — тесты и идеи. Здесь я допускаю очень высокие риски, и я морально готова к потери этих инвестиций.





Если человек ставит в приоритет быть здоровым, то спорт и ЗОЖ — это не одноразовая акция, а образ жизни. Благосостояние — вот мой образ жизни. Я начинала с нуля и возвращаться к нулю я не планирую. Поэтому мои инвестиции — это стратегия на многие годы. А вот как пойдет каждая отдельная инвестиция, мне сказать тяжело. Раз в два-три месяца я корректирую свою стратегию, и довольно редко бывает так, что я решаю продать позицию полностью.

Перед тем как вложиться в актив, я делаю анализ финансовой отчетности компании и ее ведущих конкурентов. Затем я смотрю на планы компании, на развитие, составляю общую картину отрасли. Сейчас это занимает у меня примерно от 5 до 10 часов. В самом начале я могла делать анализ несколько недель.

Я стараюсь делать анализ самостоятельно и потому практически не смотрю в сторону инвестиционных программ. Но для большинства такой подход лучше. Не каждому человеку интересно делать анализ самостоятельно и выстраивать стратегии.





О пенсии

Я планирую пенсию к 45 годам. Это не значит, что я прекращу работать сразу же в 45, но я хочу иметь такую возможность. Мне кажется, сейчас такое время, когда можно прожить несколько карьер за одну долгую жизнь. Поэтому круто иметь возможность не думать о деньгах и делать то, что ты любишь. Мне нравится идея путешествий и life-long образования. А также я надеюсь и дальше повышать уровень своего комфорта.

Инвестирование — это разумный способ спланировать комфортную и финансово обеспеченную пенсию, позволяя вам наслаждаться золотыми годами, путешествуя, занимаясь хобби и узнавая что-то новое. Когда мы приближаемся к пенсионному возрасту, очень важно иметь план, чтобы убедиться, что у нас достаточно денег, чтобы поддерживать наш образ жизни после того, как мы перестанем работать.







Инвестируя в различные активы, вы можете со временем увеличить свое состояние и получать пассивный доход. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше, поскольку сила сложных процентов может существенно повлиять на сумму денег, которую вы накопите за годы.

Однако инвестирование может быть сложным, и очень важно обратиться за советом к экспертам, которые понимают рынок и могут помочь вам принять обоснованные инвестиционные решения. Именно здесь вступают в дело такие компании, как Jusan Invest.





Jusan Invest понимает важность инвестиций для обеспечения комфортной и финансово стабильной пенсии. Предоставляя свои услуги по управлению пенсионными активами, они стремятся предложить самые надежные и эффективные инвестиционные стратегии, которые могут помочь их клиентам увеличить пенсионные накопления.

Один из их ключевых инвестиционных принципов — равномерно распределять свои вложения между валютами, выделяя 50% на каждую из них. Кроме того, компания инвестирует не менее 50% своих средств в иностранные ценные бумаги, что обеспечивает диверсификацию и снижает риски.





Олжас Асымов, город — Астана





Об инвестициях

С ранних лет родители учили меня правильно обращаться с деньгами. В 15 лет я уже пошел работать по своей будущей профессии в гостиничном бизнесе, а заработанные от этого деньги начал инвестировать. В 18 лет я открыл брокерский счет и купил свои первые акции на $700.





О стратегиях инвестирования

Я инвестирую в соотношении 50–30-20. На 50% я покупаю акции американских компаний со стабильными показателями доходности. 30% я трачу на ETF фонды — акции, облигации, золото. Покупая данный актив, я приобретаю акции сразу нескольких десятков компаний. 20% я трачу на интересные активы — еврооблигации. Давая в долг свои деньги другим компаниям, они растут.

На инвестициях жить можно, я таких людей знаю. Но для меня сейчас это только начальная стадия. Пока я сажаю свои инвестиционные деревья и смотрю на прогресс. Чем больше я инвестирую, тем больше зарабатываю — это важно учитывать на начальном этапе и не сдаваться.

Инвестиции — это соревнования на долгий срок. Тут очень много внутренних процессов, которые помогают зарабатывать, но только через несколько лет можно выявить точную сумму.





Недавно я вернулся из США, где учился и жил. Там я посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу, увидел того самого бронзового быка и остался под впечатлением. Гуляя в обычный день по Уолл-стрит, я встретил много разных инвесторов и брокеров. Все это вперемешку с запахом кофе и тысячами звонков на ходу. У меня до сих пор мурашки по коже. Именно тогда я понял, что дальше хочу заниматься инвестициями.

Когда я вкладываю инвестиции в компании, я понимаю, что это за компании и для чего они существуют на рынке. Если я пока не знаю ничего о конкретной компании, то не вкладываю в нее. Направлений много, но выбираю то, что мне интересно. Например, я предпочитаю компании, которые улучшают жизни людей.

Я пользуюсь калькулятором сложного процента, чтобы просчитывать свою стратегию. Также есть сайт investing.com, где я смотрю новости по финансам со всего мира. Один из способов отбирать активы — это технический анализ, который можно сделать на tradingview.com.





О пенсии

Инвестирование — это долгосрочная концепция, требующая терпения, дисциплины и четкого плана. Хотя важно наслаждаться настоящим моментом и тратить часть своего дохода на вещи, которые приносят вам радость, не менее важно думать о своем будущем и инвестировать остальное. Инвестируя в различные активы, такие как акции, облигации и недвижимость, вы можете со временем накопить богатство и получить пассивный доход, который поможет вам на пенсии.

Выйдя на пенсию, вы можете обнаружить, что у вас появилось больше времени для занятий хобби или новых проектов, на которые у вас не было времени в рабочие годы. Инвестирование может помочь вам в достижении этих целей, предоставляя вам финансовые ресурсы, необходимые для реализации ваших увлечений, не беспокоясь о деньгах.







Важно помнить, что инвестирование — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и корректировки. Поскольку ваши цели и приоритеты со временем меняются, вам может потребоваться соответствующим образом скорректировать свою инвестиционную стратегию, чтобы убедиться, что вы находитесь на пути к достижению своих целей. Работая с финансовым консультантом или специалистом по инвестициям, вы можете оставаться в курсе своих инвестиций и принимать обоснованные решения, которые помогут вам достичь своих финансовых целей и жить на пенсии так, как вы хотите.

Стратегия Jusan Invest направлена ​​на сохранение и приумножение сбережений граждан РК, в частности на пенсионное обеспечение. А прозрачная деятельность и профессиональная команда делают их привлекательным вариантом для клиентов.





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