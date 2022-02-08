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Joby Aviation запустит сервис воздушного такси в Южной Корее
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Сегодня в 09:32

Joby Aviation запустит сервис воздушного такси в Южной Корее

Калифорнийский стартап Joby Aviation совместно с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Южной Кореи SK Telecom запустит в стране сервис воздушных такси.

Для обеспечения лучшей интеграции между наземными и воздушными перевозками сервис воздушного такси будет использовать платформу T Map Mobility — дочернего предприятия SKT, которое предоставляет по подписке услуги аренды автомобилей, оплаты парковки.

Сейчас SKT и Joby находятся на стадии согласования проекта с местными регуляторами. Они хотят начать с одного-двух маршрутов в Сеуле и к концу десятилетия довести количество терминалов воздушного такси до десяти, каждый из которых будет связан с местными автобусами, метро и другими видами транспорта.

Источник: incrussia.ru

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