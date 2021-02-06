Афиша театра «Астана Балет» на февраль

Февральская афиша столичного театра «Астана Балет» насыщена разнообразием спектаклей на любой вкус. До конца месяца коллектив представит несколько программ, в которые войдут как классические, так и неоклассические, а также современные постановки.

12-13 февраля на сцене театра состоится вечер одноактных балетов. В программе работы бразильского хореографа Рикардо Амаранте Longing и Love Fear Loss, а также постановка Дэвида Джонатана Instinct.

19-20 февраля зрителей ожидает долгожданный показ знаменитого балета Юрия Григоровича «Легенда о любви» в сопровождении симфонического оркестра под руководством маэстро Армана Уразгалиева.

27-28 февраля пройдет еще один вечер одноактных балетов, но на этот раз столичной публике представят три балета: «Серенада» Джорджа Баланчина, Diversity Рикардо Амаранте и «Триумф» Айнур Абильгазиной.

В марте столичных зрителей ожидает еще больше мероприятий, приуроченных к предстоящим праздникам: «Гала звезд балета» к Международному женскому дню, «Вечер национального балета» в преддверии праздника Наурыз, а также возвращение на сцену таких спектаклей, как «Вальпургиева ночь» и GAIA.