Freedom Holding Corp. приобретает американского брокера Prime Executions Inc.

Freedom Holding Corp. после одобрения заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) покупает брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. Закрытие сделки планируется в течение тридцати календарных дней. Приобретение Prime Executions расширяет мировое присутствие холдинга и создает условия для развития в США.

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.: «Мы рады сообщить о приобретении компании Prime Executions Inc., имеющей безупречную репутацию на Нью-Йоркской фондовой бирже, и надеемся на плодотворное сотрудничество с сильной командой брокеров и экспертов рынка, которые на протяжении последних 30 лет предоставляют клиентам высококачественное обслуживание. Данная сделка — это важное событие для Freedom Holding Corp., поскольку она дает нам возможность присутствовать на рынках США и, соответственно, гарантирует нашим клиентам рентабельное и своевременное совершение рыночных сделок. Для нас это также является весомым признанием со стороны американского регулятора, отвечающего за надзор, который позволил нам работать с клиентами внутреннего рынка США. Мы ожидаем, что покупка Prime Executions Inc. позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя участникам рынка США и Евразии лучшие межрыночные финансовые возможности».

На должность президента и главного исполнительного директора компании Prime Executions Inc. назначен Роберт Вотзяк. Господин Вотзяк имеет 30-летний опыт консультирования на рынках капитала и административного руководства, включая работу на руководящих должностях на NYSE.