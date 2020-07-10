Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d94/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d94cbf11d2e103050612ca9fc5a4be70.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
konkurs-sredi-molodyh-uchenyh-azii-dlya-uchastiya-v-konklave-v-indii
Конкурс среди молодых ученых Азии для участия в Конклаве в Индии
52
/
/

Сегодня в 10:59

Конкурс среди молодых ученых Азии для участия в Конклаве в Индии

Конкурс среди молодых ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений для участия в Конклаве молодых ученых по теме «Формирование научно-технологического инновационного партнерства ШОС. Перспективы молодых ученых». Первый Конклав молодых ученых и инноваторов состоится в городе Хайдарабад, 14-18 октября 2020 года.

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:

— сельское хозяйство и пищевая промышленность

— устойчивая энергетика и накопление энергии

— биотехнология и биоинженерия

— охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Дедлайн: 4 августа.

Подробности по ссылке.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #узбекистан #азия #ученые
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ручей Сарыбулак станет зоной отдыха для жителей Астаны
1118
Городской плоггинг с призом 50 000 тг в Астане
483
Определены зоны перспективной застройки Астаны
2050