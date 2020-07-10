Конкурс среди молодых ученых Азии для участия в Конклаве в Индии

Конкурс среди молодых ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений для участия в Конклаве молодых ученых по теме «Формирование научно-технологического инновационного партнерства ШОС. Перспективы молодых ученых». Первый Конклав молодых ученых и инноваторов состоится в городе Хайдарабад, 14-18 октября 2020 года.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
— сельское хозяйство и пищевая промышленность
— устойчивая энергетика и накопление энергии
— биотехнология и биоинженерия
— охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Дедлайн: 4 августа.
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