Jimmy Choo выпустил сапоги с кристаллами Swarovski в коллаборации с «Сейлор Мун»

Jimmy Choo представила совместную коллекцию с «Сейлор Мун». Коллаборацию приурочили в 30-летию сериала — премьера «Сейлор Мун» состоялась в 1992 году.





Дизайнеры взяли за основу классическую модель сапог бренда и создали пару обуви цвета фуксии. На ярком цвете модельеры решили не останавливаться и инструктировали сапоги 19 000 кристаллов Swarovski. Самый верх голенища украсили луной. Элемент отсылает к фразе «Лунная призма, дай мне силу!», с помощью которой школьница Усаги Цукино превращалась в воительницу Сейлор Мун.

В честь создания и 30-летия франшизы одну пару из ограниченной коллекции Jimmy Choo выставил в Художественном музее Мори в Токио. Модники и поклонники аниме могут заполучить сапоги с 1 июля по 15 сентября. Цена — 15 000 $.

Источник: srsly.ru