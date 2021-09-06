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«Изменения начинаются с одного человека», — основательница онлайн-школы Ainalab о том, как быть экологически осознанным
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04.09.2021

«Изменения начинаются с одного человека», — основательница онлайн-школы Ainalab о том, как быть экологически осознанным

Тогжан Уазиханова, 25 лет, основатель онлайн-школы экологического образования Ainalab


Как все началось

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Я вдохновилась идеей экологической осознанности, когда училась во Франции. В Европе другое отношение к природе, экологии и ресурсам. Для европейцев сортировка отходов — рутина, к которой все привыкли. Было бы здорово внедрить такой подход и в нашей стране. Ведь в Казахстане к этому относятся с долей скептицизма. Считается, что это трудно и затратно, хотя в реальности все совсем не так.

Радует, что современная молодежь более осознанная и например, чаще закупается в секонд-хендах. А от старшего поколения иногда мы чувствуем скептическое отношение. Многие считают, что в одиночку ничего не получится изменить. Мы же хотим доказать обратное. Именно с одного человека начинаются изменения.


О работе с организациями

В сотрудничестве с EcoNetwork — компанией из Алматы, мы работали с Атырауским университетом нефти и газа. Постепенно к нашей системе подключились и другие компании из Атырау.

На первом этапе работы с организациями мы проводим эко-тренинги, на которых рассказываем сотрудникам о раздельном сборе отходов и объясняем зачем это нужно



На первом этапе работы с организациями мы проводим эко-тренинги, на которых рассказываем сотрудникам о раздельном сборе отходов и объясняем зачем это нужно. Затем помогаем с установкой боксов для сортировки отходов. Организуем вывоз, взвешиваем. На основе полученных данных проводим аналитику, в результате которой составляем отчет, где показываем, сколько они сэкономили воды, электричества, теплоэнергии, сколько деревьев спасли и как уменьшили экологический след. Каждая компания получает в конце месяца документ, в котором говорится об их положительном вкладе в экологию.

В следующие месяцы проводим более детальные тренинги. На них говорим о внедрении энергосберегающих лампочек, отказе от пластиковой посуды, установке экологичных кулеров для воды и так далее.


О школе Ainalab

Я долго думала об идее эко-проекта, но не до конца представляла, как его реализовать. Однажды увидела анонс стартап-проектов и решила подать заявку. Мы привлекли инвестиции, смогли нанять компанию, которая разработала для нас сайт и записала видео.

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Над идеей мы начали работать с Кариной Ивановой, музыкантом и эко-активистом из Алматы. Позже подключились Мария и Аслан. Вместе мы разрабатывали контент-план.

На стадии разработки проект назывался LitterCorp. Но когда мы обсуждали идею с эко-волонтерами, поняли, что оно не отражает всего, что мы хотели вложить в название. Так родилось название Ainalab. Ainala — окружающая среда, а lab ассоциируется у нас с изучением, наукой и просветительством.

Ainala — окружающая среда, а lab ассоциируется у нас с изучением, наукой и просветительством


Однажды, когда проводили тренинг для Назарбаев Интеллектуальной Школы, оказалось, что там функционирует эко-клуб, в котором состоят активисты. Мы создали группу в WhatsApp, где я попросила ребят быть спикерами в наших роликах. Откликнулось около десяти девушек, которые сами написали тексты, так как нам было важно донести информацию в доступном виде. Потом мы сняли короткие интерактивные ролики. Каждый из них заряжает энтузиазмом, они легко и весело рассказывают об экологии с помощью интернет-мемов и анимации.

Если изначально нашей целевой аудиторией были школьники, то после записи роликов мы поняли, что любой человек может посмотреть их и узнать что-то новое. Наша цель — создать доступный курс здорового, экологически дружелюбного образа жизни. Миссией могу назвать расширение экологической осознанности населения Казахстана.

Наша цель — создать доступный курс здорового, экологически дружелюбного образа жизни


Мы запустились в начале лета и сейчас сотрудничаем с двумя школами: НИШ в Атырау и SilkWay School.

Кроме роликов, мы предлагаем еще три продукта:

— калькулятор экологического следа. Это инструмент, в который вы можете вписать данные о разных аспектах своей жизни: сколько воды пьете, как часто пользуетесь общественным транспортом, есть ли машина. После вы получаете расчет экологического следа и анализ, который показывает, насколько вы экологичны в повседневной жизни

— брошюры. В них мы рассказываем, куда человек может сдать отходы на переработку в своем городе

— раздел «Альтернативы», где мы показываем, что у многих вещей есть экологичная альтернатива. Например, шоппер для покупок в магазинах, многоразовые маски, контейнеры для еды и бутылки для воды — все это не требует затрат и поможет стать эко-осознаннее.


О планах

Планируем записать еще около десяти курсов. Дальше темы будут сложнее, например, о проблеме космического мусора.

Любой человек может использовать наши материалы для продвижения экологической осознанности. Мы призываем школы использовать ролики на уроках биологии.

В будущем, планируем загрузить субтитры на двух языках.

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#казахстан #экология #осознанноепотребление #мусор #ainalab
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