«Изменения начинаются с одного человека», — основательница онлайн-школы Ainalab о том, как быть экологически осознанным

Радует, что современная молодежь более осознанная и например, чаще закупается в секонд-хендах. А от старшего поколения иногда мы чувствуем скептическое отношение. Многие считают, что в одиночку ничего не получится изменить. Мы же хотим доказать обратное. Именно с одного человека начинаются изменения.
На первом этапе работы с организациями мы проводим эко-тренинги, на которых рассказываем сотрудникам о раздельном сборе отходов и объясняем зачем это нужно
В следующие месяцы проводим более детальные тренинги. На них говорим о внедрении энергосберегающих лампочек, отказе от пластиковой посуды, установке экологичных кулеров для воды и так далее.
Я долго думала об идее эко-проекта, но не до конца представляла, как его реализовать. Однажды увидела анонс стартап-проектов и решила подать заявку. Мы привлекли инвестиции, смогли нанять компанию, которая разработала для нас сайт и записала видео.
Над идеей мы начали работать с Кариной Ивановой, музыкантом и эко-активистом из Алматы. Позже подключились Мария и Аслан. Вместе мы разрабатывали контент-план.
На стадии разработки проект назывался LitterCorp. Но когда мы обсуждали идею с эко-волонтерами, поняли, что оно не отражает всего, что мы хотели вложить в название. Так родилось название Ainalab. Ainala — окружающая среда, а lab ассоциируется у нас с изучением, наукой и просветительством.
Ainala — окружающая среда, а lab ассоциируется у нас с изучением, наукой и просветительством
Если изначально нашей целевой аудиторией были школьники, то после записи роликов мы поняли, что любой человек может посмотреть их и узнать что-то новое. Наша цель — создать доступный курс здорового, экологически дружелюбного образа жизни. Миссией могу назвать расширение экологической осознанности населения Казахстана.
Наша цель — создать доступный курс здорового, экологически дружелюбного образа жизни
— калькулятор экологического следа. Это инструмент, в который вы можете вписать данные о разных аспектах своей жизни: сколько воды пьете, как часто пользуетесь общественным транспортом, есть ли машина. После вы получаете расчет экологического следа и анализ, который показывает, насколько вы экологичны в повседневной жизни
— брошюры. В них мы рассказываем, куда человек может сдать отходы на переработку в своем городе
— раздел «Альтернативы», где мы показываем, что у многих вещей есть экологичная альтернатива. Например, шоппер для покупок в магазинах, многоразовые маски, контейнеры для еды и бутылки для воды — все это не требует затрат и поможет стать эко-осознаннее.
Любой человек может использовать наши материалы для продвижения экологической осознанности. Мы призываем школы использовать ролики на уроках биологии.
В будущем, планируем загрузить субтитры на двух языках.