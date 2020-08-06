Из Алматы в Ушарал начнет летать еще одна авиакомпания

Авиасообщение между Алматы и Ушарал запускает QAZAQ AIR с 9 августа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Стоимость перелета составит от 12 841 тенге. Детям до 14 лет включительно скидка 50%.

С 28 мая авиакомпания SCAT вновь запустила субсидируемые рейсы на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек по маршруту Алматы — Ушарал — Алматы (маршрут удобен для туризма на озере Алаколь) с частотой семь раз в неделю. Тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 10 000 тенге.