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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Из Алматы в Ушарал начнет летать еще одна авиакомпания
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Сегодня в 10:35

Из Алматы в Ушарал начнет летать еще одна авиакомпания

Авиасообщение между Алматы и Ушарал запускает QAZAQ AIR с 9 августа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Стоимость перелета составит от 12 841 тенге. Детям до 14 лет включительно скидка 50%.

С 28 мая авиакомпания SCAT вновь запустила субсидируемые рейсы на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек по маршруту Алматы — Ушарал — Алматы (маршрут удобен для туризма на озере Алаколь) с частотой семь раз в неделю. Тариф за перевозку пассажира в одну сторону составляет 10 000 тенге.

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#алматы #перелет #озера #алаколь
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