Итоги года: достижения и события в области науки и медицины в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Подводим итоги года! В материале рассказываем о том, что интересного произошло в научной и медицинской сферах Центрально-азиатского региона в 2022 году.





Казахстан





Санжар Хамитов

Санжар Хамитов из Интеллектуальной школы Актобе впервые в истории Казахстана завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO-2022. Он cтaл aбcoлютным пoбeдитeлeм cpeди участников старшей лиги 16-19 лет.

Международные олимпиады

На олимпиаде по математике сборная Казахстана завоевала три серебра и три бронзы, набрав 174 балла — это новый рекорд за всю историю участия страны.

По физике школьники удостоились одной золотой и четырех серебряных медалей — это лучший показатель за последние восемь лет.

Школьники также второй год подряд завоевывают золотую медаль по географии. В области биологии они принесли три серебра и одну бронзу.

А юные химики добились первого золота с 2017 года и принесли еще три серебряных медали.

Впервые две бронзовые медали завоевали казахстанские школьницы на олимпиаде по лингвистике.

Казахстанские вузы в международном рейтинге





16 казахстанских вузов вошли в международный академический рейтинг Quacquarelli Symonds World University Rankings, одним из самых авторитетных рейтингов университетов в мире.

Среди университетов в рейтинге: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Satbayev University, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматинский технологический университет, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави и другие.

Азиатская олимпиада по физике

Казахстанские школьники завоевали пять медалей и вошли в тройку лидеров на 22 Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Международная олимпиада по робототехнике

В 2022 год сборная Казахстана впервые в истории заняла второе место на международной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad. Серебряную медаль завоевали Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш, ученики государственной школы №26 им. Ж.Жабаева и IT-лицея № 9 города Шымкент.

Cerebra, @cerebra.kz





Команда казахстанского MedTech стартапа Cerebra присоединилась к Intel #oneAPI. Это программа для стартапов, которые разрабатывают инновационные программные решения для ускоренных вычислений.

А еще Cerebra выиграла престижный конкурс, организованный компанией Johnson & Johnson совместно с крупным информационным порталом о технологиях Tech in Asia.

Кыргызстан





Асель Сартбаева, @aselsartbaevame

Биотехнологический стартап Асель Сартбаевой EnsiliTech занимается разработкой силикации — метода хранения вакцин без их охлаждения. В 2022 году проект получил 300 000 фунтов стерлингов в виде инвестиций от Spin Up Science Ventures.

Алтай Борубаев

Математическое исследование академика Алтая Борубаева «Свойство перестановочности операций абсолюта, пополнения и расширения равномерного пространства» признано научным открытием.

Айнура Сагын, @ainura_sagyn





Основательница Tazar — приложения, которое направлено на сокращение отходов и решение проблемы устойчивого развития в странах Центральной Азии.

Британская олимпиада по биологии

Школьники из Кыргызстана завоевали 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы на Intermediate Biology Olympiad. В интеллектуальном соревновании участвовали более 27 000 учащихся со всего мира. Призеры: Данияр Гаипов, Нурислам Абдисаматов, Сагындык Курманбеков, Рахман Марат уулу.

Узбекистан





Зарядка для электромобилей





Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Минэнерго создал устройство для быстрой зарядки электромобилей в рамках проекта по созданию и развитию устройств с использованием солнечной энергии.

Акселератор Plug and Play

Инновационная платформа Plug and Play запустила первую волну отбора узбекистанских стартапов для своего акселератора. Внимание уделяется проектам из науки, финтеха, образования.

Олимпиада по математике

Кыргызстанец Федор Корнияш взял серебро на XXVI Балканской математической олимпиаде среди юниоров, проходившей в городе Сараево. В ней приняли участие 108 учеников из 18 стран.

Первая клиника индийского холдинга в Узбекистане

Индийская клиника Aakash Healthcare открылась в Ташкенте. На ее основе планируется создание экосистемы здравоохранения для всего региона СНГ. В ближайшие годы на это направят $10 миллионов инвестиций.

Образовательные кредиты для женщин

Во всех образовательных учреждениях Узбекистана с этого года внедряется система предоставления беспроцентных образовательных кредитов женщинам. Кредиты оформляются по ставке 14%, процентные платежи будут возмещаться коммерческим банком за счет средств фонда финансирования образовательных кредитов при Министерстве финансов.