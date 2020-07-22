IT-предприниматели о деньгах: во что лучше вкладывать и как увеличить капитал

Александр Бочкин, 36 лет, город — Саранск, создатель и генеральный директор IT-компании «Инфомаксимум», facebook













О себе

О бизнесе

Про деньги

Чтобы не потерять деньги и увеличивать свой капитал, нужно обращать внимание на людей

Про будущее

Бауыржан Оспан, 27 лет, город — Нур-Султан, CEO Cleverest Technologies, @dr.cleverest













О себе

О бизнесе

Про деньги

Единственный знакомый мне способ разбогатеть — вкладывать капитал в проекты и людей

Про будущее

Темирлан Ахимов, 32 года, родной город — Алматы, CEO цифрового медиа-агентства Drug&Fly, партнер @xo.kz













О себе

О бизнесе

Про деньги

Перспективные направления в будущем — работа с данными и аналитика





Про будущее

Создавать IT-решения, которые сделают мир лучше — цель, которую я поставил перед собой еще в университете. Поэтому все свое время, силы, возможности вкладываю в то, чтобы достигнуть этой цели.Но, так как опыта у меня не было, за пять лет закрыл три проекта. В 2013 году в рамках программы Deep Dive поехал в Кремниевую долину. Пообщался с экспертами, получил обратную связь по проекту CrocoTime. Постепенно мне удалось масштабировать этот продукт, расширить географию присутствия, набрать сильную базу клиентов, которые входят в топ-5 в своих отраслях. Сейчас мы занимаем два этажа самого крупного бизнес-центра, в команде почти 80 человек. Нам доверяют крупные банки, промышленные предприятия, строительные и телекоммуникационные компании.— система мониторинга и учета рабочего времени CrocoTime— система класса process mining Proceset, которая предназначена для глубинного анализа бизнес-процессов.— IM.мониторинг — модуль расширенного мониторинга— Timesheet — технология визуализации отчетности отработанного времени с разделением по клиентам и задачам.Технологии «Инфомаксимум» могут решать глобальные задачи. Например, повысить качество оказания медицинской помощи, повысить безопасность промышленного производства и другие.Все средства я инвестирую в «Инфомаксимум», в команду, и на данном этапе не планирую менять приоритеты.Уверен, что всегда есть чему учиться. Во-первых, сфера IT — гибкая и быстроразвивающаяся, надо внимательно следить за трендами. Во-вторых, нужно подстраиваться под экономические условия, анализировать, прогнозировать. У меня за спиной команда, я отвечаю за ее настоящее и будущее. Важно быть в тонусе, учиться и держать руку на пульсе.Наш мозг может генерировать идеи, только если его подпитывать впечатлениями, ощущениями, знаниями.Если сотрудники не верят в компанию, то ничего не получится.Поэтому не стоит легко сдаваться, все приходит с опытом.Компании ищут возможности для трансформации, внедрения передовых технологий, которые позволят максимально обезопасить стратегически важные направления, сделать процессы прозрачными и вовремя реагировать на перемены.. Счастливый сотрудник несет миссию компании вовне и делает все, чтобы его работа приносила пользу.Клиенты 21 века избалованы предложениями и выбирают ту компанию, которая может осуществить услугу быстрее.В теме будут и те, кто занимается разработкой в области дополненной и виртуальной реальности.Я негативно отношусь к тому, что люди предпочитают известный бренд сильному новичку, тем самым тормозя инновации.Стал предпринимателем, потому что хотел сам выбирать, с кем и когда работать. Я создаю условия для себя и партнеров, чтобы раскрыть наши таланты и сделать что-то стоящее.Как только мы натыкаемся на эффективную бизнес-модель или интересный концепт, мы создаем стартап. Если рынок отвечает взаимностью, открываем компанию и приглашаем в нее заинтересованных людей.Но зачастую они закрываются, так как мы все-таки не угадали с продуктом.Последние два проекта превратились в полноценные стартапы. Qmobot.com скоро будет продаваться на полках как первый образовательный робот, придуманный, спроектированный и произведенный в Казахстане.Хотим, чтобы Казахстан стал центром робототехники.Я предпочитаю вкладывать их в самый рискованный, но в то же время самый прибыльный инвестиционный пакет — в людей и их идеи. Мы построили первый доходный проект на таланте людей. Поэтому единственный знакомый мне способ разбогатеть — вкладывать капитал в проекты и людей.Это инвестиции в знания, так как сегодня самый важный ресурс — информация.Во-первых, деньги никогда не приходят легко. Я знаком с рядом миллионеров и миллиардеров и знаю, что их путь был сложен.Купите акции, валюту, драгметаллы, облигации устойчивых банков — диверсифицируйте свои риски.Нужно понимать, что такое финансовые рынки и инструменты, как работают рыночные институты и законы, что такое актив и пассив и многое другое. Возьмите курсы по финансам, экономике, читайте проверенные журналы.Проанализируйте все сами, почитайте авторитетные издания, попробуйте понять, чем вам хочется заниматься. Лучшая на свете работа — оплачиваемое хобби.Кривая спроса и предложения в данный момент бегает как белка вверх-вниз по деревьям. Но у меня в голове такой список перспективных направлений: Big Data, hardware-инновации, EdTech, медицинская робототехника и ИИ для медицины, нейрокомпьютерные интерфейсы, доступные роботы и, вероятно, инновации в криптографии.Но в 2018 году мы открыли свое цифровое агентство.. Сегодня, как никогда раньше, понимаю, как взаимосвязаны сотрудники в цепочке всех процессов, поэтому стремлюсь объяснить это сотрудникам и слушаю их мнение насчет нашей деятельности.Думаю, это лучшее вложение.Первое придает мне сил и энергии, второе — эстетику и уют.С ними вы можете не только разделять интересы, но и построить совместный проект.Помимо банальной агрегации данных важно уметь связывать одни массивы с другими, налаживать коммуникацию между сервисами. Одно дело знать кредитную историю индивидума и судить по ней, когда выдаются ссуды, а совсем другое, если к ней подключается история телеком-операций и онлайн-транзакций.