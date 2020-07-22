IT-предприниматели о деньгах: во что лучше вкладывать и как увеличить капитал

Александр Бочкин, 36 лет, город — Саранск, создатель и генеральный директор IT-компании «Инфомаксимум», facebook
О себе
Я владелец бизнеса, управленец — это моя работа, хобби, любимое времяпрепровождение. Создавать IT-решения, которые сделают мир лучше — цель, которую я поставил перед собой еще в университете. Поэтому все свое время, силы, возможности вкладываю в то, чтобы достигнуть этой цели.
О бизнесе
Первый рабочий код я написал в пятом классе, а первый успешный коммерческий продукт создал с другом на втором курсе университета.
В 2008 году я создал компанию. Но, так как опыта у меня не было, за пять лет закрыл три проекта. В 2013 году в рамках программы Deep Dive поехал в Кремниевую долину. Пообщался с экспертами, получил обратную связь по проекту CrocoTime. Постепенно мне удалось масштабировать этот продукт, расширить географию присутствия, набрать сильную базу клиентов, которые входят в топ-5 в своих отраслях. Сейчас мы занимаем два этажа самого крупного бизнес-центра, в команде почти 80 человек. Нам доверяют крупные банки, промышленные предприятия, строительные и телекоммуникационные компании.
Мы зарегистрировали два продукта:
— система мониторинга и учета рабочего времени CrocoTime
— система класса process mining Proceset, которая предназначена для глубинного анализа бизнес-процессов.
На этапе регистрации еще два решения:
— IM.мониторинг — модуль расширенного мониторинга
— Timesheet — технология визуализации отчетности отработанного времени с разделением по клиентам и задачам.
Наша миссия — сделать мир лучше. Технологии «Инфомаксимум» могут решать глобальные задачи. Например, повысить качество оказания медицинской помощи, повысить безопасность промышленного производства и другие.
Про деньги
Деньги — это инструмент для развития. Все средства я инвестирую в «Инфомаксимум», в команду, и на данном этапе не планирую менять приоритеты.
Чтобы не потерять деньги и увеличивать свой капитал, нужно обращать внимание на людей
Также я вкладываю средства в обучение — вечный студент. Уверен, что всегда есть чему учиться. Во-первых, сфера IT — гибкая и быстроразвивающаяся, надо внимательно следить за трендами. Во-вторых, нужно подстраиваться под экономические условия, анализировать, прогнозировать. У меня за спиной команда, я отвечаю за ее настоящее и будущее. Важно быть в тонусе, учиться и держать руку на пульсе.
Также в жизни есть место для путешествий и спорта. Наш мозг может генерировать идеи, только если его подпитывать впечатлениями, ощущениями, знаниями.
Чтобы не потерять деньги и увеличивать свой капитал, нужно обращать внимание на людей, на клиентов и их потребности, а также на команду. Если сотрудники не верят в компанию, то ничего не получится.
Про будущее
Молодежь часто вдохновляют истории успешных стартаперов, но за каждой из них стоит череда неудач. Поэтому не стоит легко сдаваться, все приходит с опытом.
Сейчас главный тренд — оптимизация бизнес-процессов. Компании ищут возможности для трансформации, внедрения передовых технологий, которые позволят максимально обезопасить стратегически важные направления, сделать процессы прозрачными и вовремя реагировать на перемены.
Еще один тренд — повышение уровня вовлеченности персонала. Счастливый сотрудник несет миссию компании вовне и делает все, чтобы его работа приносила пользу.
Третий тренд — клиентоориентированность. Клиенты 21 века избалованы предложениями и выбирают ту компанию, которая может осуществить услугу быстрее.
Думаю, в будущем определенный рост покажут IT-компании, которые создают решения, направленные на автоматизацию и роботизацию процессов, контроль и организацию распределенных команд. В теме будут и те, кто занимается разработкой в области дополненной и виртуальной реальности.
Бауыржан Оспан, 27 лет, город — Нур-Султан, CEO Cleverest Technologies, @dr.cleverest
О себе
Я обычный парень из промышленного городка, который идет за своей мечтой.
Меня интересует все, что касается науки и технологий, гражданского общества, жизни и здоровья людей и общего блага. Я негативно отношусь к тому, что люди предпочитают известный бренд сильному новичку, тем самым тормозя инновации.
О бизнесе
Первую компанию я открыл в 18 лет. Стал предпринимателем, потому что хотел сам выбирать, с кем и когда работать. Я создаю условия для себя и партнеров, чтобы раскрыть наши таланты и сделать что-то стоящее.
Сейчас моя основная компания — Cleverest.tech — занимается обширным спектром деятельности в области IT и робототехники, начиная от научно-исследовательских работ, заканчивая тренингами и роботами. Как только мы натыкаемся на эффективную бизнес-модель или интересный концепт, мы создаем стартап. Если рынок отвечает взаимностью, открываем компанию и приглашаем в нее заинтересованных людей.
Иногда эти стартапы выживают, и мы вкладываем в них свои силы и ресурсы. Но зачастую они закрываются, так как мы все-таки не угадали с продуктом.
Среди успешных проектов: робот-почтальон, робот-гид, онлайн-платформа Danahub.com, робот для образования Qmobot.com. Последние два проекта превратились в полноценные стартапы. Qmobot.com скоро будет продаваться на полках как первый образовательный робот, придуманный, спроектированный и произведенный в Казахстане.
С партнерами из Китая мы придумали новый продукт — Qstation — станция для обучения Python, компьютерному зрению и технологиям умного дома.
Мы стремимся популяризировать науку и технологии. Хотим, чтобы Казахстан стал центром робототехники.
Про деньги
Деньги — средство, ресурс. Я предпочитаю вкладывать их в самый рискованный, но в то же время самый прибыльный инвестиционный пакет — в людей и их идеи. Мы построили первый доходный проект на таланте людей. Поэтому единственный знакомый мне способ разбогатеть — вкладывать капитал в проекты и людей.
Единственный знакомый мне способ разбогатеть — вкладывать капитал в проекты и людей
В повседневной жизни я трачусь на IT-штучки, подписки на научные журналы, платные курсы, аналитику. Это инвестиции в знания, так как сегодня самый важный ресурс — информация.
Чтобы приумножать капитал, нужно помнить несколько правил. Во-первых, деньги никогда не приходят легко. Я знаком с рядом миллионеров и миллиардеров и знаю, что их путь был сложен.
Во-вторых, не храните капитал в одном виде. Купите акции, валюту, драгметаллы, облигации устойчивых банков — диверсифицируйте свои риски.
И самое главное — подходите ко всему с головой. Нужно понимать, что такое финансовые рынки и инструменты, как работают рыночные институты и законы, что такое актив и пассив и многое другое. Возьмите курсы по финансам, экономике, читайте проверенные журналы.
Про будущее
Чтобы быть успешным в будущем, не нужно обращать внимание на то, что говорят другие. Проанализируйте все сами, почитайте авторитетные издания, попробуйте понять, чем вам хочется заниматься. Лучшая на свете работа — оплачиваемое хобби.
Открытый рынок — нестабильная штука. Кривая спроса и предложения в данный момент бегает как белка вверх-вниз по деревьям. Но у меня в голове такой список перспективных направлений: Big Data, hardware-инновации, EdTech, медицинская робототехника и ИИ для медицины, нейрокомпьютерные интерфейсы, доступные роботы и, вероятно, инновации в криптографии.
Темирлан Ахимов, 32 года, родной город — Алматы, CEO цифрового медиа-агентства Drug&Fly, партнер @xo.kz
О себе
Меня увлекают цифровые технологии и иные элементы, способствующие улучшению эффективности процессов.
О бизнесе
Долгое время я был фрилансером и наемным сотрудником. Но в 2018 году мы открыли свое цифровое агентство.
Большое внимание я уделяю нашему проекту в области e-commerce. Сегодня, как никогда раньше, понимаю, как взаимосвязаны сотрудники в цепочке всех процессов, поэтому стремлюсь объяснить это сотрудникам и слушаю их мнение насчет нашей деятельности.
Про деньги
Деньги реинвестирую обратно в компанию для укрепления позиций на рынке и улучшения мотивационного пакета сотрудников. Думаю, это лучшее вложение.
Перспективные направления в будущем — работа с данными и аналитика
В повседневной жизни больше всего я трачу на питание и ремонт. Первое придает мне сил и энергии, второе — эстетику и уют.
Чтобы не потерять деньги и увеличивать свой капитал, нужно обратить внимание на тягу к гедонизму.
Про будущее
Думаю, важно обратить внимание на близких по духу людей. С ними вы можете не только разделять интересы, но и построить совместный проект.
Перспективные направления в будущем — работа с данными и аналитика. Помимо банальной агрегации данных важно уметь связывать одни массивы с другими, налаживать коммуникацию между сервисами. Одно дело знать кредитную историю индивидума и судить по ней, когда выдаются ссуды, а совсем другое, если к ней подключается история телеком-операций и онлайн-транзакций.