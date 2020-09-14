«Истории понаехавших». Как из Нарына переехать в Бишкек и открыть международный образовательный центр

Улан Таалайбеков, город — Бишкек, переводчик с китайского, генеральный директор Международного образовательного центра китайского языка, @perspective_kg, @ulan.taalaibekov





Нарын — Бишкек

Я родился и вырос в городе Нарын. В школе учился не так хорошо, занимался вольной борьбой и хотел стать спортсменом. Мой отец всю жизнь был водителем-дальнобойщиком, и уже с восьмого класса я водил с ним фуру. Понял для себя, что тоже хочу стать водителем. Но перед выпускными экзаменами отец объяснил мне, почему важно получить хорошее образование и пожить студенческой жизнью.

Отец часто ездил в Китай и предложил мне выучить язык, чтобы хорошо зарабатывать переводчиком. Слово отца для меня закон, и я решил попробовать. Хорошо сдал вступительные экзамены, поступил в Кыргызско-Китайский институт при Национальном университете и переехал в Бишкек.

О первых впечатлениях и сложностях

Мои первые впечатления от города сложились, когда я с отцом приезжал по работе на рынок Дордой в Бишкеке. Для меня тогда было нормально выйти в рабочей одежде в город. И первое, что я заметил, это то, что есть люди, кто «встречает по одежке». Сейчас в Бишкеке человек может хорошо зарабатывать, но одеваться по-простому.





Реализовать себя можно в любом городе. Но после учебы я остался здесь, потому что в столице много возможностей для образованного человека.

Реализовать себя можно в любом городе





Первое время был небольшой языковой барьер, потому что я плохо выражал свои мысли на русском. Но я не терялся и общался по-кыргызски.

В группе я был единственным приезжим, мои одногруппники часто уходили с пар, и я оставался один. Я всегда требовал от преподавателей и задавал много вопросов. Сейчас я продолжаю поддерживать связь с ребятами, и уже после университета они стали меня больше уважать, наблюдая за моими успехами.

Я живу в Бишкеке почти десять лет, но до сих пор у меня проблемы с названиями улиц. Я знаю один район, но по городу плохо ориентируюсь.

О жизни в Бишеке





Бишкек — это мое сердце. Но я не делю города на лучшие или худшие для жизни. Кыргызстан — моя Родина и мое все, здесь мое место. Но по душе мне близок родной город.

О деятельности

Мы с другом, с которым вместе учились в Китае, открыли международный образовательный центр и обучаем китайскому и другим иностранным языкам. Первое время трудно было завоевать доверие людей, но это подталкивало развиваться. Сейчас я отвечаю за масштабирование, PR и маркетинг, курирую образовательные курсы, методику преподавания и решаю кадровые вопросы внутри компании. Скоро у нас стартует проект на уровне СНГ — мы открываем IT Hub.

На моем пути много интересных и крупных проектов









Так как я свободно владею иностранным языком, меня продолжают приглашать на встречи с китайскими предпринимателями и представителями компаний для устного перевода. На моем пути много интересных и крупных проектов.

Как город изменил

В Бишкеке я понял, что нужно быть проще. Не важно, какой у тебя статус или финансовое положение, важно быть добрее.

Самое главное и ценное, что дал мне город — это окружение







Самое главное и ценное, что дал мне город — это окружение: близкие люди и друзья, вместе с которыми я развиваюсь и реализовываю масштабные проекты.