«Истории понаехавших». Как девочка из деревни стала успешным врачом и бизнесвумен

Усинск — Уфа

О сложностях и первых впечатлениях

У меня была установка — чтобы чего-то добиться, нужно пройти определенный путь

О жизни в Уфе

Это город моей трансформации





О деятельности

Моя миссия в жизни — сделать женщин здоровыми и счастливыми

Как город изменил

Позже мы переехали в маленькую деревню Силосово рядом с селом Бадракова. В детстве всегда хотела стать адвокатом, но на выбор профессии меня вдохновила медицинская сестра из больницы, куда я попала с пневмонией. Мне понравилось, как она относилась к нам с заботой. И когда я увидела ее работу своими глазами, то поняла, что хочу поступить на медицинский. В Уфу я переехала одна, когда мне было 15 лет.Этот город казался мне необъятным. И я думала, что жить здесь — значит быть успешным человеком.Мы гуляли в парках, вокруг все было красиво, люди были добрыми.У меня был страх, что город меня не примет. Я была деревенской девочкой, которая никому здесь не нужна. Я с опаской относилась к новым местам и людям. Мне все было интересно и любопытно. И в моей голове жил стереотип от родителей, что в большом городе любой может тебя обмануть. Это меня немного останавливало.Ты садишься в него и за небольшие деньги можешь увидеть весь город.Я росла в малообеспеченной семье и с 15 лет начала зарабатывать сама. Когда все разъезжались по домам, я оставалась в общежитии, потому что не было возможности так часто видеться с родными.Днем я гуляла, а ночью спала на лавочке у диспетчерской.И у меня была установка — чтобы чего-то добиться, нужно пройти определенный путь. И неважно, насколько сложным или легким он будет. Но я знала, что это нужно сделать.В городе стало еще больше парков, все реконструируют. Я люблю город, прежде всего, за людей. Люблю Уфу за то, что она умеет принимать тебя любой. И что бы ни случилось, ты всегда можешь вернуться в этот город.Для меня Уфа стала родным местом. Если раньше она казалась мне юной девушкой, то сейчас это состоявшаяся, красивая и притягательная женщина.Здесь я изменилась благодаря людям, событиям и себе.Почти год мыла полы за 600 рублей в месяц. Мне нравилось видеть, как за свой труд я зарабатываю деньги. При этом я хорошо училась и получала президентскую стипендию.Это стало моим первым официальным рабочим местом. В 20 лет я поступила в медицинский университет, проходила практику, дежурила по ночам, не высыпалась. Но мне надо было продолжать оплачивать учебу, а значит, искать подработку. Я отучилась на мастера по эпиляции, принимала клиентов на дому.Я стала практикующим врачом-гинекологом, до недавнего времени работала в частной клинике. Но на днях вышла замуж и переехала к супругу в соседний город Бирск.Я хотела стать востребованным известным врачом и создать семью, родить детей, а потом уже открыть дело. Но все сложилось иначе.Здесь важно доброе отношение к клиентам. Я создала такое место, где люди могут почувствовать качественный сервис и частичку моей души. Открыла два салона с нуля, на собственные деньги. Тогда я не допускала мысли, что у меня может не получиться.Люди в городе видят меня через мое дело. И моя миссия в жизни — сделать женщин здоровыми и счастливыми. В нашей команде работает около 20 человек. И мой бизнес приносит мне не только прибыль, но и удовольствие.Тот результат, который я вижу сейчас — это следствие того, что я делала тогда. В медицине есть выражение: то, что вы ели сегодня, определяет ваше завтра, и то, что вы ели вчера, определяет ваше сегодня. То же самое и в жизни.По дороге я смотрела вокруг, останавливалась в парках и размышляла о том, каким человеком я приехала в город. Этот момент и ощущение счастья ярко остались в моей памяти. Здесь у меня получилось осуществить мечту.Научилась быть открытой ко всему. У меня появилась ответственность за себя и свою жизнь.Если бы я осталась в деревне или оказалась в другом небольшом городке, то, возможно, не стала бы такой, какая есть сейчас.За это время я познакомилась с потрясающими людьми, которым всегда буду благодарна.