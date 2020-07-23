«Истории понаехавших». Как девочка из деревни стала успешным врачом и бизнесвумен

Эльвера Зиганшина-Габдуллина, 32 года, город — Уфа, сеть студий El Epil, @elvera.doctor
Усинск — Уфа
Я родом из Республики Коми, города Усинск, где я прожила до 6 лет. Позже мы переехали в маленькую деревню Силосово рядом с селом Бадракова. В детстве всегда хотела стать адвокатом, но на выбор профессии меня вдохновила медицинская сестра из больницы, куда я попала с пневмонией. Мне понравилось, как она относилась к нам с заботой. И когда я увидела ее работу своими глазами, то поняла, что хочу поступить на медицинский. В Уфу я переехала одна, когда мне было 15 лет.
Я хорошо училась в школе и подала документы сразу в несколько колледжей, но остановила свой выбор на Уфе. Этот город казался мне необъятным. И я думала, что жить здесь — значит быть успешным человеком.
О сложностях и первых впечатлениях
Первый раз я оказалась в Уфе, когда была ребенком. Мы гуляли в парках, вокруг все было красиво, люди были добрыми.
Когда я переехала сюда в 15 лет, все казалось другим. У меня был страх, что город меня не примет. Я была деревенской девочкой, которая никому здесь не нужна. Я с опаской относилась к новым местам и людям. Мне все было интересно и любопытно. И в моей голове жил стереотип от родителей, что в большом городе любой может тебя обмануть. Это меня немного останавливало.
Первое время мне нравилось кататься на трамвае, потому что в деревне такого не было. Ты садишься в него и за небольшие деньги можешь увидеть весь город.
Сложно было находиться вдали от родителей, и звонить им можно было только через телефонные автоматы. Я росла в малообеспеченной семье и с 15 лет начала зарабатывать сама. Когда все разъезжались по домам, я оставалась в общежитии, потому что не было возможности так часто видеться с родными.
У меня была установка — чтобы чего-то добиться, нужно пройти определенный путь
Был момент, что мне пришлось ночевать на Южном вокзале, потому что экзамен по дате стоял после сдачи комнаты в общежитии. Днем я гуляла, а ночью спала на лавочке у диспетчерской.
Я всегда была целеустремленным человеком. И у меня была установка — чтобы чего-то добиться, нужно пройти определенный путь. И неважно, насколько сложным или легким он будет. Но я знала, что это нужно сделать.
О жизни в Уфе
Сейчас Уфа сильно преобразилась. В городе стало еще больше парков, все реконструируют. Я люблю город, прежде всего, за людей. Люблю Уфу за то, что она умеет принимать тебя любой. И что бы ни случилось, ты всегда можешь вернуться в этот город.
Это город моей трансформации
За это время я достигла здесь уверенности в себе и своих силах. Для меня Уфа стала родным местом. Если раньше она казалась мне юной девушкой, то сейчас это состоявшаяся, красивая и притягательная женщина.
Это город моей трансформации. Здесь я изменилась благодаря людям, событиям и себе.
О деятельности
Первый раз я устроилась подрабатывать в медицинском колледже уборщицей. Почти год мыла полы за 600 рублей в месяц. Мне нравилось видеть, как за свой труд я зарабатываю деньги. При этом я хорошо училась и получала президентскую стипендию.
После окончания колледжа в 19 лет устроилась в Детскую поликлинику №5. Это стало моим первым официальным рабочим местом. В 20 лет я поступила в медицинский университет, проходила практику, дежурила по ночам, не высыпалась. Но мне надо было продолжать оплачивать учебу, а значит, искать подработку. Я отучилась на мастера по эпиляции, принимала клиентов на дому.
Позже открыла свой кабинет и не могла поверить в то, что девочка из деревни выросла до бизнеса в большом городе. Я стала практикующим врачом-гинекологом, до недавнего времени работала в частной клинике. Но на днях вышла замуж и переехала к супругу в соседний город Бирск.
В Уфе у меня собственный бизнес — сеть студий El Epil. Я хотела стать востребованным известным врачом и создать семью, родить детей, а потом уже открыть дело. Но все сложилось иначе.
По мере того, как я росла, заметила, что людям в Уфе не просто нужна услуга. Здесь важно доброе отношение к клиентам. Я создала такое место, где люди могут почувствовать качественный сервис и частичку моей души. Открыла два салона с нуля, на собственные деньги. Тогда я не допускала мысли, что у меня может не получиться.
Сейчас я могу не жить в Уфе постоянно и не работать мастером, потому что сформировала команду, которая передает мои ценности. Люди в городе видят меня через мое дело. И моя миссия в жизни — сделать женщин здоровыми и счастливыми. В нашей команде работает около 20 человек. И мой бизнес приносит мне не только прибыль, но и удовольствие.
Моя миссия в жизни — сделать женщин здоровыми и счастливыми
Я стала автором марафона #ПотомучтоЖенщина, который прошли уже больше 1500 человек. Тот результат, который я вижу сейчас — это следствие того, что я делала тогда. В медицине есть выражение: то, что вы ели сегодня, определяет ваше завтра, и то, что вы ели вчера, определяет ваше сегодня. То же самое и в жизни.
Как город изменил
Мне запомнился день, когда после колледжа я пошла на прогулку с Черниковки до памятника Салавату Юлаеву. По дороге я смотрела вокруг, останавливалась в парках и размышляла о том, каким человеком я приехала в город. Этот момент и ощущение счастья ярко остались в моей памяти. Здесь у меня получилось осуществить мечту.
В Уфе я научилась находить общий язык с разными людьми. Научилась быть открытой ко всему. У меня появилась ответственность за себя и свою жизнь.
Говорят, что темп задает твое окружение и место, где ты находишься. Если бы я осталась в деревне или оказалась в другом небольшом городке, то, возможно, не стала бы такой, какая есть сейчас.
Уфа стала для меня городом возможностей. За это время я познакомилась с потрясающими людьми, которым всегда буду благодарна.