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Исследователи впервые сняли затонувший «Титаник» в разрешении 8K
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Сегодня в 09:54

Исследователи впервые сняли затонувший «Титаник» в разрешении 8K

В ходе очередной экспедиции с погружением на «Титаник» ученым удалось запечатлеть лайнер в разрешении 8K. В кадре показаны обломки старинного судна, которые теперь можно рассмотреть во всех подробностях.

Источник: srsly.ru

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#наука #экспедиция #видео #исследование
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