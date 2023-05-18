iOS 17 позволит создать цифровую копию голоса пользователя

В следующем крупном обновлении iOS станет доступна функция «Персональный голос», которая позволит создавать синтезированный звук, повторяющий голос владельца устройства. Функция предназначена для пользователей, которые могут потерять возможность говорить из-за заболеваний — например бокового амиотрофического склероза.

Чтобы создать копию голоса, владельцу iPhone нужно прочитать вслух слова, предложенные системой. Процесс займет не более 15 минут. Затем с помощью машинного обучения звук локально обрабатывается на устройствах для создания персонального голоса.

Источник: incrussia.ru