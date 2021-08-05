Инженеры Facebook сделали VR-шлемы с внешними экранами

Шлемы виртуальной реальности Oculus Quest имеют функцию сквозного просмотра — она передает пользователю картинку реального окружения вместо виртуального изображения. Но люди рядом с пользователем не могут знать, когда он включает сквозной просмотр. И когда пользователь начинает разговаривать с окружающими в этом режиме, они не сразу понимают, что происходит, и не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт.
По мнению исследователей из Facebook Reality Labs, эти проблемы можно решить наружными экранами, которые отображают глаза пользователя поверх шлема. Экраны не передают реальное изображение лица пользователя, они показывают заранее созданную трехмерную модель. Причем система «обратного прохода» создает эффект глубины изображения, чтобы глаза пользователя выглядели естественно с любых ракурсов.
Источник: vc.ru