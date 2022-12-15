Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
instagram-dobavit-v-prilozhenie-zametki-gruppy-i-novyy-format-istoriy-v-stile-bereal
Instagram добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal
93
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:17

Instagram добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal

Социальная сеть Instagram анонсировала набор новых функций, которые представят в 2023 году. Это будет обновленный формат сторис Candid Stories, группы и публикация коротких заметок.

Instagram тестировал эти функции в 2022 году. В тестовом режиме Candid Stories впервые будут запущены в Южной Африке. Функция предлагает ​​пользователям делиться естественными снимками, которые сделаны за две минуты. Такой же возможностью прославилось приложение BeReal, которое набрало популярность летом 2022 года.

Объем заметок ограничен 60 символами текста и эмодзи. Они не будут видны в ленте, ими можно будет делиться только с ограниченной группой людей. Заметки будут отображаться в виде маленьких пузырьков чата над фотографией профиля Direct и больше будут похожи на статусы в соцсетях.

Группы назовут «групповыми профилями», и все, чем делятся участники, будет доступно только им. Они уже тестируются в Канаде, Чили и на Тайване. Также Instagram тестирует функцию под названием «Совместные коллекции», которая позволит сохранять посты в группах или в личных беседах.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#instagram #технологии #социальнаясеть #функции #обновление
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин
1225
200 грантов по программе «Болашак» выделили крупнейшие вузы Литвы
2307
Реквизит сериала «Друзья» выставят на благотворительный аукцион
1193
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.