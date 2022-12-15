Instagram добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal

Социальная сеть Instagram анонсировала набор новых функций, которые представят в 2023 году. Это будет обновленный формат сторис Candid Stories, группы и публикация коротких заметок.

Instagram тестировал эти функции в 2022 году. В тестовом режиме Candid Stories впервые будут запущены в Южной Африке. Функция предлагает ​​пользователям делиться естественными снимками, которые сделаны за две минуты. Такой же возможностью прославилось приложение BeReal, которое набрало популярность летом 2022 года.

Объем заметок ограничен 60 символами текста и эмодзи. Они не будут видны в ленте, ими можно будет делиться только с ограниченной группой людей. Заметки будут отображаться в виде маленьких пузырьков чата над фотографией профиля Direct и больше будут похожи на статусы в соцсетях.

Группы назовут «групповыми профилями», и все, чем делятся участники, будет доступно только им. Они уже тестируются в Канаде, Чили и на Тайване. Также Instagram тестирует функцию под названием «Совместные коллекции», которая позволит сохранять посты в группах или в личных беседах.

Источник: incrussia.ru