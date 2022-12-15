Instagram добавит в приложение заметки, группы и новый формат историй в стиле BeReal

Социальная сеть Instagram анонсировала набор новых функций, которые представят в 2023 году. Это будет обновленный формат сторис Candid Stories, группы и публикация коротких заметок.
Instagram тестировал эти функции в 2022 году. В тестовом режиме Candid Stories впервые будут запущены в Южной Африке. Функция предлагает пользователям делиться естественными снимками, которые сделаны за две минуты. Такой же возможностью прославилось приложение BeReal, которое набрало популярность летом 2022 года.
Объем заметок ограничен 60 символами текста и эмодзи. Они не будут видны в ленте, ими можно будет делиться только с ограниченной группой людей. Заметки будут отображаться в виде маленьких пузырьков чата над фотографией профиля Direct и больше будут похожи на статусы в соцсетях.
Группы назовут «групповыми профилями», и все, чем делятся участники, будет доступно только им. Они уже тестируются в Канаде, Чили и на Тайване. Также Instagram тестирует функцию под названием «Совместные коллекции», которая позволит сохранять посты в группах или в личных беседах.
Источник: incrussia.ru