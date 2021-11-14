Instagram добавил статусы с надписями и эмодзи

В Instagram появилась новая функция — пользователи могут поставить статус с надписями и эмодзи. Компания официально не объявляла о введении функции, ей пока могут воспользоваться не все пользователи Instagram.

Некоторые пользователи Instagram получили возможность воспользоваться новой функцией. Поставить статус можно перейдя во вкладку с личными сообщениями, где возникнет диалоговое окно. Статус ограничен 32 символами.

Кроме того, к статусу можно добавить эмодзи. Представлены 4 варианта: «счастлив», «занят», «праздную», «работаю».

Источник: rb.ru