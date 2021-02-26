INSEAD. Где казахстанцы получают степень MBA и учатся у лучших профессоров

Azat Myrzagaliyev, город — Алматы, менеджмент-консалтинг





О выборе бизнес-школы





Я окончил Назарбаев Университет в 2015 году. После учебы начал работу в сфере консалтинга. Спустя три года задумался о том, чтобы получить образование в сфере бизнеса, финансов, маркетинга. Также мне хотелось получить диплом зарубежного университета. К тому же компания, в которой я работаю, дает такую возможность сотрудникам и покрывает расходы на обучение в топовых бизнес-школах.

Я планировал начать учебу в январе, поэтому искал школы, которые начинали обучение в это время. Таких бизнес-школ не много, из них в приоритете у меня были Columbia University и INSEAD. Я был знаком с выпускниками этих школ, знал, что они дают хорошее образование. Но у INSEAD были преимущества: интернациональный состав студентов, годичная программа и возможность поучиться в кампусах в разных странах.

О поступлении





Процесс подготовки нужно начинать заранее. Я выбрал учебное заведение примерно за год, изучил требования и дедлайны, составил план подготовки.

Для поступления нужно сдать GMAT, поэтому я взял отпуск и посвятил подготовке к нему месяц. Затем нужно подготовить эссе и резюме, исходя из требований школы. Обязательно нужно показать, почему вам подходит эта программа и почему вы подходите этому учебному заведению, как обучение поможет вам в будущем, что вы можете привнести в учебный процесс.

Набор идет в несколько потоков. Чем раньше вы подаетесь, тем выше возможность поступить. Но я подавал документы в последнем потоке и прошел. Думаю, мне помогло то, что я пообщался с выпускниками INSEAD и понял, почему я хочу учиться именно там, а потом описал этот опыт в своем эссе.

Об особенностях обучения





Одна из самых больших ценностей любого образовательного учреждения — студенты. Зачастую ты получаешь знания в процессе дискуссий, обмена мнениями. Особенно это важно в бизнес-школах. Меня удивило, как люди с разным культурным, социальным, индустриальным опытом могут смотреть на один и тот же вопрос. В результате такого смешения появляются неожиданные решения, а твоя картина мира начинает меняться.

Часто в бизнес-школу приезжали гости: приглашенные профессора, представители крупных компаний.

Одна из самых больших ценностей любого образовательного учреждения — студенты





В бизнес-школе работает центр, который помогает студентам с трудоустройством. Вам могут назначить ментора, который поможет определиться с тем, чего вы хотите, чему вам нужно научиться, какие мероприятия посещать в течение учебного года.

Кампусы INSEAD есть во Франции, Сингапуре, ОАЭ. При подаче документов нужно выбрать кампус, где вы начнете обучение. После окончания двух первых периодов вы можете сменить кампус или по обмену поехать в другую бизнес-школу. Каждому студенту при поступлении выдается 200 баллов. Он может использовать их для того, чтобы повысить свои шансы получить доступ к некоторым самым популярным курсам или осуществить трансфер в другой кампус. Я воспользовался этой возможностью. Первые три периода отучился во Франции, а четвертый и пятый в Сингапуре.

Об атмосфере INSEAD





Состав студентов разнообразный — это представители более 90 стран. В нашем потоке училось четыре человека из Казахстана.

На момент обучения мне было 26 лет, и я прилетел с супругой и дочкой. Было интересно, что однокурсники, которым было уже около 30, даже не думали о том, чтобы заводить семью. У них другие ценности и стремления. Нет рамок относительно того, что нужно успеть до 30 лет.





Обучение в INSEAD стало возможностью вернуться в студенчество. В начале люди стремились посещать все мероприятия и вечеринки. Было ощущение, что времени на все катастрофически не хватает. Но не нужно пытаться успеть все. Главное, понять, зачем вы сюда приехали, и сконцентрироваться на этом. Кто-то хотел учиться, кто-то развлекаться и путешествовать, кто-то познакомиться с интересными людьми, кто-то сменить сферу деятельности. И в INSEAD есть возможности для всего этого.

Как повлияло обучение





Обучение за рубежом помогло переосмыслить свой подход к жизни. Я стал ко всему относиться немного проще, осознал, что в мире есть много возможностей. Нет никаких границ.

Знания, которые я получил, помогают чувствовать себя более уверенно. У меня расширился кругозор.

Я стал более толерантен. Это нормально, когда люди имеют отличный от твоего взгляд на разные вещи.

Zhanargul Izimova, город — Алматы, Manager





О выборе бизнес-школы





Я училась в INSEAD в рамках корпоративной программы, которая была разработана совместно со СберУниверситетом. На базе этого университета проходят переквалификацию сотрудники государственных органов и крупных компаний.

Когда ты переходишь на руководящие позиции, в агрессивном графике работы сложно находить время на развитие, получение новых знаний. Но требования к руководителям меняются, нужно постоянно быть в тренде. Понимать, как меняется поведение клиента на рынке, какие технологии появляются, как работать с новым поколением сотрудников. Поэтому я решила получить актуальные знания в этих сферах.

О поступлении





Любая компания может заключить договор с корпоративным университетом «Сбербанка». Тогда ее сотрудники получат доступ к всевозможным программам обучения.

Для поступления нужно пройти конкурсный отбор. Оценивались финансовые результаты, лидерские компетенции. Также нужно было пройти тест по английскому языку и корпоративным финансам.

Об особенностях обучения





Наша программа длилась год. Преподавателями были русскоговорящие профессора INSEAD. Большая часть модулей проходила дистанционно, но раз в два месяца мы приезжали на кампус в Россию и проходили очное обучение. Экзамены тоже проходили очно.

Программы MBA структурируют знания. Нам давали много практических бизнес-кейсов. В процессе обучения применялся метод геймификации.

Среди преподавателей были люди, которые сами хорошо зарабатывают, занимаются инвестициями, являются владельцами бизнеса







Среди преподавателей были люди, которые сами хорошо зарабатывают, занимаются инвестициями, являются владельцами бизнеса, работают консультантами, являются коучами: Сергей Нетессин, Яков Барт, Станислав Шекшня, Илья Цейтлин, Андрей Шипилов, Валерий Якубович.

Об атмосфере INSEAD





Было интересно оказаться в компании талантливых людей, лидеров разного уровня компетенций из разных отраслей. Среди них были топ-менеджеры Роскосмоса, губернаторы регионов России, сотрудники крупных компаний. Это люди, которые постоянно учатся, получают новые знания на протяжении всей жизни. Они знают, чего хотят. В процессе совместной работы мы делились друг с другом знаниями и опытами. Это влияет на результаты каждого участника программы.

Как повлияло обучение





Я любознательный человек, поэтому получила возможность развить свои навыки. Обучение дало огромный импульс для развития и продвижения на работе. Это повлияло не только на мои результаты, но и на деятельность команды.

Могу выделить ряд преимуществ обучения по программам INSEAD: преподаватели-практики, мобильность программы, нетворкинг.