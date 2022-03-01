Инновационный кластер NURIS объявляет о запуске десятого потока акселерационной программы Quick Start

Программа предназначена для технологических стартапов на стадии рабочего прототипа и первых продаж, которые хотят быстро масштабироваться и привлечь инвестиции для кратного роста.

Участники получат:

— экспертизу. Помощь опытных сертифицированных трекеров из стартап индустрии на еженедельных сессиях

— обучение. Цикл вебинаров в рамках образовательной программы акселератора по самым востребованным бизнес-тематикам с ведущими экспертами

— нетворкинг. Доступ к партнерам и ресурсам Назарбаев Университета и обратная связь от опытных технологических предпринимателей и коллег по программе

— продажи. Пост-программная поддержка в масштабировании бизнеса

— рост. Возможность получения seed-инвестиций от NURIS.

Сроки подачи заявок: до 20 марта 2022 года включительно. Формат проведения: онлайн.

Зарегистрироваться можно здесь.