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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Инновационный кластер NURIS объявляет о запуске десятого потока акселерационной программы Quick Start
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Сегодня в 08:13

Инновационный кластер NURIS объявляет о запуске десятого потока акселерационной программы Quick Start

Программа предназначена для технологических стартапов на стадии рабочего прототипа и первых продаж, которые хотят быстро масштабироваться и привлечь инвестиции для кратного роста.

Участники получат:

— экспертизу. Помощь опытных сертифицированных трекеров из стартап индустрии на еженедельных сессиях

— обучение. Цикл вебинаров в рамках образовательной программы акселератора по самым востребованным бизнес-тематикам с ведущими экспертами

— нетворкинг. Доступ к партнерам и ресурсам Назарбаев Университета и обратная связь от опытных технологических предпринимателей и коллег по программе

— продажи. Пост-программная поддержка в масштабировании бизнеса

— рост. Возможность получения seed-инвестиций от NURIS.

Сроки подачи заявок: до 20 марта 2022 года включительно. Формат проведения: онлайн.

Зарегистрироваться можно здесь.

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#стартап #технологии #инвестиции #акселератор #nuris
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