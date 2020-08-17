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Инфлюенсер и киберспортсмен: 8 профессий, которые не понимают наши родители
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15.08.2020

Инфлюенсер и киберспортсмен: 8 профессий, которые не понимают наши родители

SMM-менеджер


Роль менеджера по социальным сетям — курировать, управлять и развивать присутствие бренда в социальных сетях. Это включает в себя создание контента, разработку стратегии рекламных кампаний, управление партнерскими отношениями с другими брендами и взаимодействие с клиентами. Как правило, этот человек занимается антикризисным управлением и созданием благоприятной репутации бренда. Все это влияет на увеличение продаж компании.

Но, зачастую, наши родители не понимают, за что вам платят, если вы весь день проводите в Интернете.

Наргиз Батыршаева, город — Нур-Султан, SMM-специалист

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«Я уходила из «КазМунайГаза» в SMM, и мои родные меня не понимали — ни родители, ни супруг. Они говорили, что я никогда не выйду на тот же уровень зарплаты. Но, со временем, когда они стали видеть, что работа у меня получается и приносит доход, стали воспринимать мой выбор лучше».

Digital-инфлюенсер


Инфлюенсер — это человек, который зарабатывает на жизнь тем, что активно развивает свою популярность в социальных сетях. Для этого важно понимать принципы работы с аудиторией и особенности монетизации этих процессов.

Как правило, ведение блога — это полноценная работа, которая требует много времени, внимания и постоянного креатива. Но для старшего поколения — это не может быть серьезным делом, которое занимает столько времени.

Нурлан Алимходжаев, город — Нур-Султан, визажист, основатель сети салонов красоты NUCHI

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«У меня на странице в Instagram есть реклама, но стоимость постов высокая. Я тщательно отношусь к выбору рекламодателя. Работаю только с теми брендами, которые мне самому интересны».

Разработчик мобильных приложений


Разработчик мобильных приложений — это человек, который разрабатывает и создает мобильные приложения. Это сложная техническая работа, требующая тонкого понимания мобильной архитектуры и программирования.

Нарикби Максут, город — Амстердам, iOS разработчик в Booking.com​

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«Я разрабатываю мобильное приложение Booking.com на платформе iOS. Именно наша команда занимается разработкой поисковых результатов, которые вы видите на экране своего телефона».

Киберспортсмен


Киберспорт — это официально признанный вид спорта во многих странах мира. Люди занимаются этим профессионально и имеют возможность хорошо зарабатывать. Как и все спортсмены, геймеры много тренируются, оттачивают навыки, чтобы успешно выступать на турнирах. Но многие из них сталкиваются с непониманием со стороны родителей, так как весь день заняты играми.

Жангир Утешев, 22 года, город — Нур-Султан, киберспортсмен

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«Многие не понимают, что такое мир киберспорта, не знают, что это серьезная деятельность. Приходится много объяснять и рассказывать.

Члены моей семьи сначала были негативно настроены, но потом увидели мои достижения и поняли, что это все не вранье. Одобрили мой выбор».

VR/AR-разработчики


VR/AR-разработчик — это специалист, который создает приложения виртуальной и дополненной реальности. Эта технология предполагает полное погружение в виртуальный мир.

Это относительно новая сфера, поэтому пока не все люди понимают, что это такое и какие перспективы развития есть у этой отрасли.

Акмаль Салихов, город — Ташкент, основатель VRonica

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«VR/AR-разработчиков мало. Такие разработки занимают много времени, требуют более тщательной проверки».

Digital-продюсер


Продюсер — это творческая профессия, которая развивается в самых разных отраслях и направлениях. В том числе, в социальных сетях. Например, сегодня многие начинающие блогеры работают с продюсером, чтобы грамотно выстраивать свой контент и монетизировать его.

Качественный контент в социальных сетях создают digital-продюсеры, которые знают все про законы драматургии, разбираются в продакшне, умеют придумывать новые форматы вовлечения аудитории. Но пока старшему поколению сложно понять, почему их взрослый ребенок придумывает сценарии для 15-секундных роликов в незнакомой социальной сети TikTok.

Ренат Янбеков, город — Москва, TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency

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«Люди относятся к моей работе по-разному: кто-то уважительно и с вниманием к экспертности, кто-то говорит, что это «ненастоящая профессия» и мне лучше пойти на завод».

Big Data аналитик


Big Data — это одна из самых актуальных и высокодоходных отраслей. Специалист в этой сфере — это аналитик и исследователь. Он ищет закономерности и взаимосвязь между задачами проекта и существующими данными. На основе этого можно делать выводы и строить гипотезы.

Эта профессия новая и непонятная даже для молодых людей, не говоря о наших родителях.

Сергазы Нарынов, город — Алматы, генеральный директор Alem Research

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«Перспективы для специалистов по Big Data хорошие. Эта профессия востребована в мире».

Веб-дизайнер


Веб-дизайнер — это уже не новая профессия, но она до сих пор не до конца понятна нашим родителям. Простыми словами, веб-дизайнер отвечает за то, чтобы пользователь, который зашел на сайт, остался там подольше, мог легко найти, что ему нужно, остался доволен, а затем вернулся на сайт снова.

Марат Достарбеков, город — Нур-Султан, UX-дизайнер

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«Грамотный веб-дизайнер может помочь добиваться финансовых показателей и зарабатывать деньги».


Источники: nbcnews.com, indexmagazine.co.uk

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