Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса

Ее можно будет попробовать в нескольких ресторанах США, Гонконга и Сингапура, цену заведения установят сами.

Заменитель содержит такое же количество белка, как и настоящая свинина, пишет CNBC со ссылкой на президента Impossible Foods Денниса Вудсайда. В продукте нет холестерина, на треть меньше жиров и меньше калорий.

Кроме этого, слепой тест на вкус показал, что 54% потребителей Гонконга предпочли заменитель из сои настоящей свинине. Цену на «мясо» будут устанавливать рестораны, но она будет примерно такой же, как и на настоящее мясо, или немного выше.

Продукт представлен 23 сентября в одном из ресторанов Нью-Йорка, с 4 октября будет доступен в Гонконге, а до конца года — в Сингапуре. Компания договорилась с несколькими ресторанами в этих регионах.

Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продает в 20 тысячах магазинах.

В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в 2021-м — над аналогом коровьего молока. В сентября компания представила наггетсы из растительного мяса.

Источник: vc.ru