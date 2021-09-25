Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
impossible-foods-vypustila-svininu-na-rastitel-noy-osnove-so-vkusom-nastoyaschego-myasa
Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса
52
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:16

Impossible Foods выпустила свинину на растительной основе со вкусом настоящего мяса

Ее можно будет попробовать в нескольких ресторанах США, Гонконга и Сингапура, цену заведения установят сами.

Заменитель содержит такое же количество белка, как и настоящая свинина, пишет CNBC со ссылкой на президента Impossible Foods Денниса Вудсайда. В продукте нет холестерина, на треть меньше жиров и меньше калорий.

Кроме этого, слепой тест на вкус показал, что 54% потребителей Гонконга предпочли заменитель из сои настоящей свинине. Цену на «мясо» будут устанавливать рестораны, но она будет примерно такой же, как и на настоящее мясо, или немного выше.

Продукт представлен 23 сентября в одном из ресторанов Нью-Йорка, с 4 октября будет доступен в Гонконге, а до конца года — в Сингапуре. Компания договорилась с несколькими ресторанами в этих регионах.

Impossible Foods основал в 2011 году профессор из Стэнфорда Патрик Браун. В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger, которую продает в 20 тысячах магазинах.

В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе, а в 2021-м — над аналогом коровьего молока. В сентября компания представила наггетсы из растительного мяса.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#натуральныепродукты #экология #сша #растительноемясо #impossiblefoods
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 30 июня: спуск Gorilla Zipline в Алматы и новые рейсы в Душанбе
2582
Илон Маск показал новую беспилотную посадочную платформу SpaceX
763
NE PROSTO ORCHESTRA исполнит саундтреки из «Гарри Поттера»
1902