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Imanbek снимется в веб-сериале
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Сегодня в 10:00

Imanbek снимется в веб-сериале

Популярный диджей Иманбек Зейкенов стал частью нового веб-сериала под рабочим названием «Завод» от Salem social media. Он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров.

Помимо саунд-продюсера в веб-сериале главные роли сыграют актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.

Веб-сериал покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса, которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни.

Источник: almaty.news

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