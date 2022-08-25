Imanbek снимется в веб-сериале

Популярный диджей Иманбек Зейкенов стал частью нового веб-сериала под рабочим названием «Завод» от Salem social media. Он сыграет перспективного специалиста, сюжетную линию с ним поддержат блогеры Хаким Мукарам и Ильяс Копжасаров.

Помимо саунд-продюсера в веб-сериале главные роли сыграют актеры Кобланды Болат и Аружан Джазильбекова.

Веб-сериал покажет историю избалованного сына богатых родителей Олжаса, которого за очередную выходку отправляют работать простым рабочим на павлодарский завод. Там главный герой познакомится с новыми людьми и обретет важные цели в жизни.