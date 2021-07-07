Иманбек номинирован на премию GQ в категории «Открытие года»

Казахстанский DJ Иманбек номинирован на ежегодную премию мужского журнала GQ в категории «Открытие года».

Кроме Иманбека на награду номинированы актеры Федор Федотов и Владимир Онохов, музыкант Soda Luv, режиссер Евгений Сангаджиев.

20-летний Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, который был номинирован и выиграл «Грэмми». Он получил статуэтку за ремикс на композицию Roses SAINt JHN. До прихода славы Иманбек работал железнодорожником в Аксу. За это время он уже успел записать ремиксы и треки с такими всемирно известными артистами, как Рита Ора, Usher, David Guetta, 50 Cent, Sean Paul, Sofia Reyes и многими другими.

Источник: tengrinews.kz