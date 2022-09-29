Илон Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов США

Миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг 400 самых богатых бизнесменов США.

Илон Маск стал на 60,5 миллиардов долларов богаче, чем год назад. Сейчас его состояние оценивается в 251 миллиардов долларов.

Рост доходов миллиардеру обеспечило 11% подорожание акций Tesla и финансирование проектов SpaceX.

На втором месте рейтинга находится Джефф Безос, основатель Amazon, с состоянием 151 миллиардов долларов. В 2021 году оно составляло 201 миллиард долларов. Состояние Джеффа Безоса сократилось из-за падения стоимости акций компании более чем на 20%.

Третью строчку занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 106 миллиардами долларов. 2021 году – 134 миллиарда долларов.

В топ-10 рейтинга также вошли сооснователь Oracle Ларри Эллисон, филантроп Уоррен Баффет, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший глава Microsoft Стив Балмер, бизнесмен Майкл Блумберг и совладелец сети супермаркетов Walmart Джим Уолтон.

Источник: informburo.kz