Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Оно выйдет в 2023 году

Стриминговый сервис Hulu возродит анимационный сериал «Футурама», который выходил с 1999 по 2003 и с 2010 по 2013 год. Продолжение шоу разработают его создатели Дэвид С.Коэн и Мэтт Грейнинг.

Озвучивать любимых персонажей вновь будут Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Эрнан. Джон ДиМаджо к проекту пока не прикреплен, однако продюсеры надеются на его возвращение к роли Бендера.

Разработка новых серий начнется уже в этом месяце. Всего планируется выпустить 20 эпизодов. Их премьера намечена на 2023 год.

Источник: daily.afisha.ru