Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hulu-vypustit-prodolzhenie-futuramy-ono-vyydet-v-2023-godu
Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Оно выйдет в 2023 году
112
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:16

Hulu выпустит продолжение «Футурамы». Оно выйдет в 2023 году

Стриминговый сервис Hulu возродит анимационный сериал «Футурама», который выходил с 1999 по 2003 и с 2010 по 2013 год. Продолжение шоу разработают его создатели Дэвид С.Коэн и Мэтт Грейнинг.

Озвучивать любимых персонажей вновь будут Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Эрнан. Джон ДиМаджо к проекту пока не прикреплен, однако продюсеры надеются на его возвращение к роли Бендера.

Разработка новых серий начнется уже в этом месяце. Всего планируется выпустить 20 эпизодов. Их премьера намечена на 2023 год.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтопосмотреть #анимация #стриминговыйсервис #hulu #футурама
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Установлен порядок использования электронных денег в Узбекистане
712
Изменены схемы двух столичных маршрутов
1896
Как начнут учебный год казахстанские школьники и студенты
1142