Huawei и IT Park совместно запустят BPO- центры в Узбекистане

В рамках ICTWEEK UZBEKISTAN 2022 в городе Самарканд компания Huawei и IT Park договорились об открытии BPO-центров в двух городах Узбекистана на базе интеллектуальных и зеленых решений.

Проект совместного открытия BPO-центров является продолжением сотрудничества в рамках достигнутых договоренностей между Министерством ИКТ и компанией Huawei в марте 2022 года в Барселоне, а также реализацией планов, обозначенных в меморандуме между Huawei и IT Park, подписанном в январе 2022 года.

Business Process Outsourcing или BPO — одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы.

Директор компании Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай и директор IT Park Uzbekistan Фарход Ибрагимов подписали протокол о создании двух центров по аутсорсингу бизнес-процессов в городах Узбекистана — Термезе и Намангане.

Источник: uzdaily.uz