HBO Max выпустил тизер будущих проектов

Стрим-сервис HBO Max выпустил тизер готовящихся к релизу проектов. Среди прочего в ролике демонстрируются первые кадры из фантастического сериала The Nevers, который разрабатывал Джосс Уидон, и криминального триллера Стивена Содерберга «Без резких движений». В финале видео раскрывается год выхода приквела «Игры престолов» — 2022-й.





Кроме этого, в ролике упоминаются «Чудо-женщина: 1984», перезапуск «Сплетницы», новые сезоны «Белой вороны» и «Наследников», документальные сериалы о Тайгере Вудсе и Ники Минаж, воссоединение «Друзей» и детективный мини-сериал «Кобыла Исттауна» с Кейт Уинслет.

Источник: kinopoisk.ru