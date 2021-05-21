HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер специального эпизода культового ситкома «Друзья».

В ролике шестеро главных героев сериала встречаются в декорациях квартиры Моники и вспоминают самые яркие моменты шоу. Они повторяют свои знаменитые реплики, шутят и спорят был ли у Рейчел и Росса перерыв в отношениях.

Помимо Дженнифер Энистон, Мэтта ЛеБлана, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, в видео появляются Том Селлек и Мэгги Уилер — исполнители ролей Ричарда и Дженис.

Премьера эксклюзивного выпуска «Друзей» назначена на 27 мая.

Источник: daily.afisha.ru