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Halyk Bank занял первое место в рейтинге мобильных банков для бизнеса Казахстана
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Сегодня в 12:50

Halyk Bank занял первое место в рейтинге мобильных банков для бизнеса Казахстана

Банк также вошел в топ-20 по странам СНГ и Кавказа.

SME Banking Club* презентовал на Digital Forum 2021 результаты исследований по мобильным и интернет-банкам для бизнеса в странах СНГ и Кавказа — Mobile Business Banking 2021 и Business Online Banking 2021. Halyk Bank с онлайн сервисами для бизнеса стал №1 — в рейтинге мобильных банков для бизнеса Казахстана, банк также вошел в топ-20 лучших мобильных банков в странах СНГ и Кавказа.

Результаты исследований строятся на экспертной оценке мобильных и интернет-банков для бизнеса в регионе, с учетом их функционала, важности и востребованности для предпринимателей. Эксперты определяли лучших в каждой из стран и Halyk Bank с приложением для бизнеса Onlinebank возглавил рейтинг инновационных мобильных банков для бизнеса Казахстана. Команде банка удалось создать функциональное и современное мобильное приложение, которое работает по принципу: «одного окна».

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Как приложение Onlinebank помогает предпринимателям комфортно вести свой бизнес

Используя Onlinebank, предпринимателю больше не нужно посещать государственные и профильные ведомства, стоять в очередях для того, чтобы открыть и вести свое ИП.

Приложение Onlinebank позволяет бизнес-клиентам, совершать все необходимые операции в одном единственном мобильном приложении для бизнеса — Onlinebank. В приложении, сразу после регистрации, предприниматель может зарегистрировать бизнес — открыть ИП и счет для ИП. Далее, в приложении можно выпустить корпоративную карту с бесплатной доставкой в крупные города Казахстана и цифровую карту, которую можно привязать к Apple Pay и Samsung Pay. Цифровая карта в приложении Onlinebank выпускается мгновенно и совершенно бесплатно.

В приложении также можно осуществить конвертацию. Одно из главных преимуществ — работа нового функционала: «торгового сигнала». В приложении Onlinebank можно настроить событие, указав курс, а когда рынок изменится и достигнет нужного курса, банк уведомит об этом, отправив push уведомление.

В мобильном приложении Onlinebank доступны валютные переводы. Для удобства клиентов и скорости осуществления переводов, Halyk Bank максимально упростил процесс перевода денег в рублях и реквизиты получателя заполняются автоматически. Также в приложении Onlinebank реализована интеграция с сервисом «Светофор», где при заполнении формы на перевод в рублях, база сервиса проверяет партнеров на благонадежность и сообщает о возможных рисках или их отсутствии.

Большим прорывом в функционале приложения Onlinebank, стала возможность переводов по номеру телефона напрямую на счета юридических лиц и ИП. Для клиентов Halyk Bank они осуществляются бесплатно — в круглосуточном режиме. Клиенты — физические лица, могут оплатить за свои покупки юридическому лицу, переводя средства по номеру телефона через мобильное приложение Halyk Homebank, в разделе: «переводы бизнесу по номеру телефона». Для того, чтобы ИП или юридическое лицо имели возможность получать деньги на свой счет по номеру телефона, владельцу бизнеса нужно привязать доверенный номер телефона к своему счету компании в приложении Onlinebank, с возможностью получения выписки.

Антон Мусин, Первый заместитель председателя Halyk Bank

​Этот успех — результат достижений сплоченной команды Halyk Bank, которая на протяжении сложного коронавирусного 2020 года, смогла не только мобилизоваться, но и сконцентрировала свой цифровой потенциал для разработки и внедрения инновационных, комфортных, практичных дистанционных сервисов и продуктов, которые активно использовались представителями бизнеса в условиях карантинных ограничений. Нынешний успех станет дополнительным стимулом для развития и расширения онлайн-услуг и продуктов, предлагаемых Halyk Bank и всеми компаниями Группы Halyk.

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