Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB-) — самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю независимого Казахстана и лучший за всю историю деятельности Банка.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее — Fitch) повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный». В результате повышения рейтинг Банка перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию рейтингов (от BBB- и выше). Впервые в истории нашей страны частный коммерческий банк в РК получил от Fitch рейтинг инвестиционной категории (investment grade), ранее такого уровня рейтинг присваивали только квазигосударственным банкам либо банкам с иностранным участием.

Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank

Хотела бы отметить, что уровень присвоенного Банку рейтинга всего на 1 ступень ниже, чем суверенный рейтинг на уровне BBB. Повышение рейтинга Halyk Bank — крупнейшего системообразующего банка Казахстана до категории «инвестиционного» — это исторически важный шаг и существенный позитивный сигнал не только в рамках отдельно взятого финансового института, но и в целом в рамках всей страны, всего рынка СНГ. Он говорит о том, что рынки готовы к восстановлению и росту. Рейтинги категории «BBB» демонстрируют бизнесу и инвесторам хорошее кредитное качество эмитента, указывают на то, что ожидания риска дефолта в настоящее время низкие, а платежеспособность по финансовым обязательствам — адекватна, соответственно, значительно вырастает инвестиционная привлекательность и доверие инвесторов. Важно отметить, что Halyk Bank стал одним из двух частных банков без иностранного участия в СНГ с самым высоким рейтингом финансовой устойчивости.

Данное рейтинговое действие Fitch отражает сильные позиции Halyk Bank по финансовым результатам 2020 года и дальнейшие эффективные мероприятия Банка по улучшению качества активов на фоне продолжающегося давления на операционную среду в связи с глобальной пандемией COVID-19. Так, несмотря на экономический спад, доля проблемных активов Стадии 3 за 2020 год была значительно снижена с 16% до 12,3%. По мнению Fitch, это свидетельствует об успешном прохождении Банком через негативную фазу кредитного цикла.





Рейтинги Halyk Bank отражают его доминирующую рыночную долю, надежную структуру его активов, высокую прибыльность и значительные запасы капитала и ликвидности.

Fitch оценивает Halyk на две ступени выше оценки операционной среды «BB», так как высокие финансовые показатели Halyk до расходов по кредитным убыткам и запасы по капиталу/ликвидности предоставляют Банку способность в значительной степени митигировать риски операционной среды.

Эксперты Fitch отмечают продолжительную позитивную историю стабильно высоких финансовых результатов, демонстрируемых год от года Банком, а также мобильность и способность Halyk эффективно работать, получая доходы даже во время негативной фазы экономического цикла.

Также сильными сторонами рейтинга Halyk эксперты Fitch назвали фондирование и ликвидность: на конец 2020 года доля депозитов в базе фондирования Банка составляла 84%. Fitch считает стабильность депозитов Halyk более высокой, чем у большинства местных банков-аналогов, поскольку Halyk имеет самую высокую долю рынка по депозитам клиентов в стране.



