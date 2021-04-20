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H&M запустил бесплатный прокат костюмов для тех, кто устраивается на работу
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Сегодня в 10:36

H&M запустил бесплатный прокат костюмов для тех, кто устраивается на работу

Шведский ретейлер H&M запустил услугу по прокату мужских костюмов. Теперь клиенты смогут бесплатно брать вещи на 24 часа. Бренд советует воспользоваться прокатом костюмов всем, кто хочет солидно выглядеть на собеседовании и произвести впечатление на работодателя.

Новый сервис H&M по прокату костюмов запустился в Великобритании, с 13 мая компания планирует распространить услугу на США.

В ассортименте темно-синие костюмы разных размеров ― от XS до XXL Представитель H&M подтвердил изданию, что клиентам не придется платить за аренду одежды, но костюм необходимо вернуть строго по истечении 24 часов.

Пользователям также не придется платить за пятна и мелкие разрывы. Заплатить за костюм будет необходимо, только если клиент серьезно повредит одежду. Сдать костюм в магазин нужно в специальной предварительно купленной сумке, в которой одежда отправится в химчистку.

Источник: incrussia.ru

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#работа #одежда #собеседование #прокат #hm
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