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Google выпустила Android 12 с новым дизайном, усиленной безопасностью и повышенной скоростью работы
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Сегодня в 11:16

Google выпустила Android 12 с новым дизайном, усиленной безопасностью и повышенной скоростью работы

В ближайшие недели новую версию Android через системные обновления получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закругленные углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчетливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели.

Android 12 получил новые анимированные эффекты, основанные на плавном изменении масштаба и сдвигах областей. Система может динамически подстраивать цвета виджетов, регулятора громкости, области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения.

Новое API системы облегчает разработчикам использование графических эффектов вроде динамических цветов, полупрозрачности и размытия, а также дает возможность делать скриншоты прокручиваемых областей, которые не видны на экране в момент снимка.

Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Также в нем можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, когда и по каким причинам.

Android 12 способен «обманывать» приложения, давая им приблизительное местоположение вместо точной геолокации.

Основные системные сервисы в Android 12 стали на 22% меньше нагружать процессор — только из-за этого смартфон сможет проработать на 15% дольше.

На Android 12 можно начинать играть еще до полной загрузки всех ресурсов игры благодаря функции play-as-you-download — она подгружает нужные ресурсы в фоне.

Источник: vc.ru

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