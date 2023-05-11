Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok, посты из социальных сетей и ответы чат-бота

Компания Google добавит в поисковую выдачу короткие видео и посты из социальных сетей. Выдачу также дополнят ответы чат-бота на основе технологий искусственного интеллекта. Так техногигант хочет отойти от традиционного формата выдачи и сделать ее более актуальной и визуальной.

Поисковая система с обычном списком результатов выдачи помогала Google доминировать на рынке на протяжении десятилетий. Теперь компания планирует сделать упор на запросы, на которые трудно найти ответы с помощью привычной поисковой выдачи.