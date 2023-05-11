Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
google-dobavit-v-poiskovuyu-vydachu-video-iz-tiktok-posty-iz-social-nyh-setey-i-otvety-chat-bota
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok, посты из социальных сетей и ответы чат-бота
58
Главный

Сегодня в 10:00

Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok, посты из социальных сетей и ответы чат-бота

Компания Google добавит в поисковую выдачу короткие видео и посты из социальных сетей. Выдачу также дополнят ответы чат-бота на основе технологий искусственного интеллекта. Так техногигант хочет отойти от традиционного формата выдачи и сделать ее более актуальной и визуальной.

Поисковая система с обычном списком результатов выдачи помогала Google доминировать на рынке на протяжении десятилетий. Теперь компания планирует сделать упор на запросы, на которые трудно найти ответы с помощью привычной поисковой выдачи.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#google #tiktok #искусственныйинтеллект #поисковыезапросы #поисковаясистема
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон в преддверии четвертого
1619
Вышел трейлер новогоднего эпизода «Доктора Кто»
1143
Новые улицы разгрузят транспортную артерию столицы
1513
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.