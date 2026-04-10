Главные события пятого Центрально-Евразийского венчурного форума CEVF 2026 в Ташкенте

В Ташкенте прошел пятый Центрально-Евразийский венчурный форум — CEVF 2026, собравший порядка 800 участников — инвесторов, предпринимателей, представителей венчурных фондов и технологических компаний из Центральной Азии, Европы, США, Юго-Восточной Азии и стран MENA. Форум впервые проводится в Узбекистане и отражает стремительный рост технологической экосистемы страны и усиливающуюся роль региона на венчурной карте Евразии.

Программа форума была очень насыщенной и включала в себя презентацию отчета «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026», вручение премии CEVF Awards лучшим участникам венчурной экосистемы Центральной Азии, представление финалистов первой Центральноазиатской когорты программы Star Venture Европейского банка реконструкции и развития, подписание трех меморандумов и соглашения с международными игроками венчурного рынка, запуск акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent.

Отчет «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026»





Участникам форума был официально представлен третий ежегодный отчет «Стартапы и венчурный капитал в Центральной Азии 2026», подготовленный исследовательской компанией RISE Research. В исследовании приняли участие более 200 стартапов и свыше 40 венчурных инвесторов и экспертов рынка. Отчет демонстрирует рекордный рост венчурных инвестиций в регионе: общий объем финансирования достиг 320 миллионов долларов в 2025 году. При этом две крупнейшие сделки — 130 миллионов долларов в стартап Higgsfield и 65,5 миллионов долларов в компанию Uzum — составили 61% от общего объема. Без учета этих сделок скорректированный объем рынка достиг 124,5 миллионов долларов, что на 31% больше по сравнению с 2024 годом, отражая устойчивый органический рост.Вместе с тем, общий объем стартапов остается низким — всего 4,6 финансируемых стартапа на миллион человек, что указывает на необходимость развития пула проектов.

Айнур Жантурина, основатель RISE Research

Особое значение имеет появление первого единорога региона — Higgsfield, а также рекордный раунд Uzum, что служит мощным сигналом признания потенциала Центральной Азии на мировой арене. Регионом подтверждена высокая эффективность конверсии идей в финансируемые стартапы - 18,5% из 2000 проектов за последние три года получили инвестиции, что сопоставимо с ведущими европейскими хабами.

В Казахстане венчурные инвестиции выросли почти 209 миллионов долларов в 2025 году . Higgsfield привлек 130 миллионов долларов в раунде Series A, что стало историческим событием для страны. Общая оценка венчурных стартапов Казахстана превысила 2,16 миллиарда долларов. Искусственный интеллект становится ключевым драйвером, AI-стартапы привлекли почти половину всех инвестиций. В Узбекистане объем венчурного финансирования вырос до 33,8 миллионов долларов. С учетом крупного раунда Uzum общий рынок оценивается в 99,3 миллионов долларов. Основная доля сделок приходится на ранние стадии — pre-seed и seed, а 85% инвестиций осуществляются местными инвесторами через фонды и государственные структуры. В 2025 году в стране появилось семь новых венчурных фондов.

Награждение номинантов CEVF Awards





В рамках финального дня CEVF 2026 прошла пятая юбилейная церемония награждения CEVF Awards, отмечающая лучших представителей стартап- экосистемы, венчурного рынка и технологического бизнеса Центральной Евразии.

В этом году победителями стали:

— лучшая корпоративная стратегия открытых инноваций — Freedom Holding, международная финансовая группа, ведущая брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, управление ценными бумагами

— лучший игрок экосистемы — Startup Garage, инкубационная программа для развития технологических стартапов в международном технопарке Astana Hub

— лучшее технологическое СМИ — Pivot, новостной сайт, посвященный последним изменениям и трендам в бизнесе, технологиях и инновациях в Узбекистане

— лучший технологический инфлюенсер — Умед Рахимов, основатель Vazifa и Stanbase в Таджикистане

— лидер ESG — School21, школа цифровых технологий в Самарканде и Ташкенте

— лучший венчурный фонд — AloqaVentures, корпоративный венчурный фонд, созданный коммерческим банком Aloqabank в Узбекистане

— лучшая программа поддержки стартапов - Red Team Accelerator в Казахстане

—открытие года и Самый быстрорастущий стартап — MoonAI, казахстанский AI-стартап, который получил оценку в пять миллионов долларов

— самый активный бизнес-ангел — Дана Кунанбаева, партнер в LP MA7 Ventures и Most Accelerator Fund

— сделка года — Datatruck, раунд Series A на 12 миллионов долларов, возглавляемый Avenue Growth Partners.

Азамат Караматов, генеральный директор IT Park Uzbekistan

Венчурная экосистема Центральной Евразии находится на стадии активного роста и преобразования. Важно не только создавать новые компании и проекты, но и отмечать тех, кто вносит значимый вклад в развитие инноваций и предпринимательства. CEVF Awards за свою пятилетнюю историю стала важным инструментом поощрения ярких талантов и лучших игроков рынка, вдохновляя сообщество на дальнейшие достижения и создавая условия для появления новых технологических лидеров региона.

Программа Star Venture





Европейский банк реконструкции и развития анонсировал 13 финалистов первой Центральноазиатской когорты программы Star Venture, направленной на поддержку инновационных высокопотенциальных стартапов. В программу вошли 7 стартапов из Узбекистана — Hyper App, IMAN, OSNOVA, Robosell, Tezbor, UYSOT, Verifix. Они получат доступ к бизнес-диагностике, менторингу и консалтингу от ведущих экспертов индустрии, а также содействие в выходе на новые рынки и поиске инвестиций.





Анди Аранитаси, директор, руководитель представительства ЕБРР в Узбекистане

CEVF стал важной региональной платформой, и его проведение в Узбекистане впервые отражает быстрое созревание инновационной экосистемы страны. В ЕБРР мы гордимся поддержкой развития стартапов через нашу программу Star Venture, которая только что запустила первый региональный набор для Центральной Азии. Примечательно, что более половины финалистов региона — узбекские стартапы, что подчеркивает силу местных основателей. В рамках программы участвующие компании получают индивидуальную бизнес-диагностику, практическое наставничество и экспертные консультации, а также поддержку в выходе на новые рынки и привлечении инвестиций.

Подписание документов





На форуме компании, входящие в MOST Holding, подписали несколько важных документов:

— меморандум о сотрудничестве между MOST Investments и венчурной платформой 1MoreThing из Саудовской Аравии. Цель сотрудничества — поддержка создания, развития и масштабирования AI-ориентированных B2B стартапов, а также формирование долгосрочной платформы для обмена инновациями, талантами и капиталом. Партнерство охватит все этапы жизненного цикла проектов: от генерации идей и запуска стартапов до выхода на международные рынки и привлечения инвестиций

— меморандум о взаимопонимании между MOST Ventures и FAO Partners, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между стартап-экосистемами Кореи и Центральной Азии. Партнерство позволит корейским компаниям выходить на рынки Центральной Азии, а стартапам региона — получать структурированный доступ к корейскому рынку, его партнерской экосистеме и возможностям международного роста

— соглашение о стратегическом альянсе между венчурным фондом MOST Ventures и глобальной инициативой Accelerate Prosperity. Цель партнерства — развитие стартап-экосистемы Центральной Азии, расширение возможностей для предпринимателей и создание полноценного «инвестиционного лифта» для стартапов на ранних стадиях — pre-seed и seed

— меморандум о сотрудничестве и партнерстве между United Ventures и MOST Holding. Ключевые направления сотрудничества включают совместные инвестиции в стартапы Центральной Азии с фокусом на Узбекистан, запуск и развитие школы бизнес-ангелов, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов.

Алим Хамитов, CEO MOST Ventures

Центральная Азия сегодня — это уже не про развивающийся рынок, а про окно возможностей для инвесторов с высоким апсайдом. Через MOST и такие платформы, как CEVF, мы соединяем капитал, технологии и рынки, создавая реальные точки входа в сделки. Партнерства с MENA, Кореей и международными игроками — это не только про выход стартапов, но и про technology transfer в регион, который усиливает качество проектов и их глобальную конкурентоспособность. Потому наша задача — выстроить системный инвестиционный лифт, где инвестор заходит рано и выходит с кратным результатом.

MOST Investable Battle — конкурс стартапов с призовым фондом до 75 000 долларов

В рамках CEVF 2026 при поддержке VISA состоялся ежегодный конкурс MOST Investable Battle — уникальная возможность для стартапов представить свои проекты перед инвесторами и венчурными фондами региона. Победители автоматически проходят во 2 поток акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent и получают возможности для развития стартапа на сумму до 25 000 долларов:

— участие в 8-недельной интенсивной программе IRA

— подготовку стартапа к привлечению инвестиций

— доступ к сети инвесторов и венчурных фондов

— менторство от экспертов и предпринимателей

— потенциальную возможность получить soft commitments еще до Demo Day.

Три лучшие команды — Cerberus, Tezbor и Bigmart — получили приглашение во второй поток акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent от MOST C-SPACE HUB и SQB VC. Robosell и Nedvighka.kz получили эксклюзивное размещение на порталах er10.kz и thetech.uz для стартапов соответственно. Иван Копытов из Yandex Cloud лично поддержал стартап ORDO грантом на облачные ресурсы на сумму 12 000 долларов.

Запуск Investment Readiness Accelerator — IRA Tashkent

Одним из ключевых событий CEVF стало соглашение о запуске второго батча международной акселерационной программы Investment Readiness Accelerator Tashkent — совместного проекта MOST C-Space Hub, MOST Business Intelligence и SQB Ventures. Программа рассчитана на 12 недель для стартапов на стадии pre-seed и seed и ориентирована на конкретные результаты — рост ключевых бизнес-метрик, подготовку команд к инвестиционным раундам, формирование стратегии масштабирования и создание качественного deal flow.

Дилмурод Ходиев, CEO C-Space

IRA Tashkent — программа для тех, кто пришел не послушать лекции, а действительно вырасти в выручке и выйти на сделки. Узбекистан сейчас в сильной фазе роста, и вместе с экспертизой MOST мы будем вести стартапы к измеримым результатам: росту выручки, масштабированию, готовности к сделке и выходу на инвесторов.





В каждом сезоне отбирается до 20 стартапов, а финалом станет Demo Day с участием инвесторов, фондов и корпоративных партнеров. Среди успешных выпускников аналогичной программы в Казахстане проекты, привлекшие инвестиции свыше 8 миллионов долларов.

Диас Кожатаев, CEO MOST Business Intelligence

Рынку всегда нужны стартапы, которые думают, как бизнес: знают цифры, понимают клиента, умеют продавать и структурировать сделку. Реальные кейсы IRA в Казахстане показали — когда стартап умеет считать, продавать и упаковывать сделку, тогда и происходит рост и поднимаются раунды.

Первый поток программы стартовал в феврале 2026 года, а в рамках форума состоялся закрытый питч Demo Day, на котором команды-участницы представили свои проекты инвесторам, инвестиционным фондам и корпоративным партнерам. CEVF 2026 продолжает традиции ведущей площадки венчурного рынка Центральной Азии, объединяя более 50 венчурных фондов, сотни бизнес-ангелов и сотни стартапов. Форум способствует развитию инновационной экономики региона, укреплению инвестиционного климата и открывает новые возможности для международного сотрудничества и масштабирования бизнеса.