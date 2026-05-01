Гид по обновленному Баку: новые бренды, метро и городские форматы

Баку продолжает активно обновляться — в городе появляются новые станции метро, международные бренды и современные городские форматы, которые меняют привычный ритм жизни и делают инфраструктуру более удобной и разнообразной.

Метро

В Баку продолжается строительство новой станции B-4 Фиолетовой линии, расположенной на улице Джалила Мамедкулизаде рядом с Тбилисским проспектом и Медицинским университетом. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Это первая новая станция бакинского метро за несколько лет, она должна снизить нагрузку на соседние станции и улучшить транспортную доступность района.

Благоустройство

Параллельно с метро в Баку реализуется масштабный пакет городских обновлений. С декабря 2025 года работает мобильное приложение AYNA MaaS, которое позволяет отслеживать движение автобусов, метро и поездов в режиме реального времени, а также находить самокаты и велосипеды. Приложение доступно на азербайджанском, английском и русском языках. В 2025 году рядом со станцией метро «Гянджлик» открылся новый парк площадью 19 гектаров, а в 2026 году продолжается программа по реконструкции общественных пространств и озеленению города.

Popeyes

Американская сеть с луизианской курицей официально зашла в Азербайджан. Первый ресторан открылся в феврале 2026 года в Crescent Mall — партнерство между американским и азербайджанским предпринимателями, познакомившимися в Гарвардской школе бизнеса. В апреле 2026 года сеть открыла вторую точку в Ganjlik Mall. В планах открытие 20 ресторанов по всей стране в течение пяти лет.

Subway

В январе 2026 года Subway заключила генеральное франчайзинговое соглашение с компанией N Sky Build, получившей эксклюзивные права на развитие сети в Азербайджане. Запуск ожидается в ближайшее время. Когда появятся первые точки, можно будет выбрать хлеб, начинку и соусы под свой вкус прямо при сборке сэндвича.

H&M

Шведский ритейлер H&M официально объявил о выходе на рынок Азербайджана — первый магазин планируется во второй половине 2026 года через франчайзингового партнера Sinteks.

Deichmann

Немецкая сеть Deichmann — один из крупнейших обувных ритейлеров Европы с более чем 3700 магазинами в 22 странах. Бренд появился в Баку в 28 Mall и Deniz Mall и привлекает покупателей доступными ценами и широким ассортиментом на любой вкус.

Drinkit

Drinkit — современная кофейня нового формата с акцентом на скорость и технологии: заказ можно оформить заранее через приложение и просто забрать без очереди. Такой формат уже набирает популярность, и кофейня открылась в Баку по адресу улица Хагани, 66Г.