Германия, Швеция, Испания: 7 европейских вузов, куда легко поступить

Хотите учиться в Европе? Делимся с вами списком университетов, куда легко поступить.





Международный сервис по исследованиям университетов по всему миру EduRank поделился рейтингом лучших университетов Европы. Выбрали из них вузы с высоким показателем Acceptance Rate — количеством поступивших студентов и оказывающих им финансовую помощь.





University of Leuven, Бельгия — 100%









Один из старейших университетов, основанный в 1425 году, сейчас имеет 13 кампусов по всей стране. В вузе 95 программ для бакалавров, магистрантов и докторантов на английском языке. Все они группируются в три больших направления: гуманитарные и социальные науки, инженерия и технологии, биомедицина.

В University of Leuven есть 24 стипендиальные программы для иностранных студентов, среди них полные и частичные.





University of Milan, Италия — 90%





Крупнейший государственный вуз в Милане и Ломбардии, входит в Лигу европейских исследовательских университетов. В нем 10 факультетов, в которых учат на 77 программах бакалавриата и магистратуры и 34 докторантуры.

University of Milan предлагает три грантовые программы специально для иностранных студентов и несколько общих.





Newcastle University, Англия — 87%





Созданный в 1834 году, вуз несколько лет подряд занимает топовые места в рейтингах по Великобритании. Здесь больше 30 областей исследования с программами бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Студенты Newcastle University могут претендовать на финансовую помощь по 13 программам, 4 из которых доступны только для иностранцев.





University of Sussex, Англия — 83%





Ведущий исследовательский университет с сотрудниками и студентами из более чем 100 стран. Занимает 151 место в рейтинге World University Rankings 2022. Всего около 50 направлений и несколько сотен учебных программ.

University of Sussex ежегодно выделяет несколько миллионов фунтов на поддержку студентов, а компании-партнеры открывают собственные программы помощи.





Complutense University of Madrid, Испания — 77%









Государственный вуз, основанный в 1499 году, один из самых крупных в стране. Студентам предлагается больше 300 образовательных программ всех уровней.

Complutense University of Madrid предлагает около 10 стипендиальных программ, но большая часть из них — для тех, кто владеет испанским.





Uppsala University, Швеция — 75%





Старейший университет Швеции и всей Скандинавии, основан в 1477 году. Известен богатой библиотекой и музеем. В вузе, шесть международных программ бакалавриата и 120 магистратуры.

Помимо собственных стипендиальных программ, Uppsala University сотрудничает с организациями по предоставлению финансовой помощи студентам.





University of Stuttgart, Германия — 71%





Государственный вуз, пользующийся признанием в области технических и естественнонаучных дисциплин. Предлагает 160 программ бакалавриата и магистратуры в разных сферах.

В University of Stuttgart нет стипендиальных программ, но вуз входит в ряд внешних программ, которые помогут вам получить финансовую помощь.