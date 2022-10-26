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Генри Кэвилл подтвердил, что вернется к роли Супермена
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Сегодня в 11:31

Генри Кэвилл подтвердил, что вернется к роли Супермена

Британский актер Генри Кэвилл, известный по «Агентам А.Н.К.Л.» и «Ведьмаку», вернется к роли Супермена.

Кэвилл не уточнил, в каком именно кинопроекте состоится его появление в образе Супермена. Актер отметил, что его камео в «Черном Адаме» — это «лишь очень маленький отголосок того, что должно произойти».

Впервые в образе Супермена актер появился в 2013 году в фильме «Человек из стали». После этого он исполнил эту же роль еще несколько раз: в «Бэтмен против Супермена» в 2016 году, в «Лиге справедливости» 2017 и 2021 годов и в камео после титров «Черного Адама».

Источник: daily.afisha.ru

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