Генеральный директор GASENERGY о переезде в Казахстан и особенностях местных людей

Христо Иванчев, 48 лет, родной город — София, Болгария, генеральный директор сети АЗК GASENERGY





О переезде

Я переехал в Казахстан по работе в августе 2019 года. До этого никогда не был здесь, но знал общую информацию о стране: где находится Казахстан, его площадь и количество населения. Можно сказать, что это Казахстан меня нашел, а не я Казахстан.





Первое впечатление от столицы было хорошим, потому что Нур-Султан — красивый, чистый город. Сложностей никаких не было, мне сразу было комфортно. Удобно, что почти все люди в Казахстане говорят на русском языке, я тоже его понимаю и неплохо говорю. Многие знают английский. Возможно, еще у меня не было трудностей из-за того, что это мой не первый переезд, я уже успел поработать в Украине и Грузии. Единственное, моя семья осталась в Болгарии, и мне не хватает родных здесь.

В Казахстане дешевый бензин и невысокие цены на коммунальные услуги. Еще мне понравилось, как местные ездят за рулем. Но культура вождения в Астане и в Шымкенте отличается друг от друга. В Астане, как в Европе, люди придерживаются правил, а на юге могут и нарушать, но там водители чаще пропускают друг друга.

О деятельности

Меня пригласили работать в компанию «Автогаз Трэйд» на должность генерального директора. Я в этой сфере уже больше 20 лет: у меня большой опыт работы в Shell в Болгарии и Украине, потом я трудился в Грузии. А начинал я свой путь водителем в одной американской нефтяной компании еще в студенческие годы в Болгарии, когда искал подработку.





У нас сеть АЗС по Казахстану, наши заправки GASENERGY есть в Алматы, Караганде, Кызылорде, Нур-Султане, Шымкенте и Таразе. GASENERGY — это автозаправочные комплексы, где помимо качественного бензина можно купить продукты, перекусить, попить вкусный кофе и воспользоваться бесплатным WI-FI. У нас есть все для удобства водителей. Я всем рекомендую попробовать наши заправки.

Планы на этот год — выполнить все наши задачи, увеличить продажи и количество АЗС. Также будем активно продвигать свои услуги.

Понимаю, что здесь я временно и поэтому хочу быть максимально полезным в своей профессиональной сфере на территории Казахстана.



О людях

За эти полтора года я познакомился с большим количеством местных, в основном это мои коллеги из разных регионов Казахстана. Я сделал вывод, что в Казахстане живут люди с очень разной внешностью, но одинаковым менталитетом.

Люди здесь, как и везде в мире: переживают за свою работу, семью и желают самого лучшего своим детям. Особенность в том, что Казахстан —мультикультурная страна, здесь нет дискриминации по религиозному или этническому признаку.





Казахстанцы по сравнению с европейцами позже ложатся спать и позже просыпаются. Например, в Западной Европе начинают работать в семь или восемь утра, и к семи вечера тебе уже никто не пишет и не звонит. А в Казахстане люди начинают работать только к девяти-десяти утра и могут и в час ночи написать сообщение.

Еще один случай из жизни — на прошлых выходных я был в Алматы и катался на лыжах. В Европе к восьми часам утра на подъемник уже стоит очередь, а здесь утром никого не было, люди стали собираться к обеду.

Я заметил, что для местных Instagram — это религия, без него никак.