Где жить в Турции: 7 городов для карьеры, бизнеса или пенсии

Турция — это не только популярное место для отдыха, но и для постоянного места жительства среди иностранцев. Публикуем рейтинг лучших городов для жизни в этой стране.

Турция — это не только популярное место для отдыха, но и место для постоянного места жительства среди иностранцев. Страна привлекает людей со всего мира комфортными ценами, погодными условиями и культурным разнообразием. Издание о жизни за рубежом Expatra составило рейтинг лучших городов для жизни в Турции.





Стамбул — выбор для профессионалов





Город для тех, кто ищет работу или хочет открыть бизнес. Стамбул — исторический, экономический и культурный центр страны, поэтому он так привлекает квалифицированных специалистов.

Но стоит учитывать, что стоимость жизни здесь выше, чем в других городах Турции.

В Стамбуле есть все элементы жизни мегаполиса: множество магазинов, отличные местные и международные школы, известные достопримечательности, мероприятия. Климат приятный, но не такой теплый, как в других городах страны.

Если вы не владеете турецким языком, Стамбул станет хорошим выбором. Многие люди здесь говорят по-английски.





Анталия — для бизнеса в сфере туризма или спокойной пенсии





Анталия — известный туристический город. Идеально подходит для тех, кто думает об открытии ресторана или гостиницы. Работа будет носить сезонный характер, но спрос будет высоким.

Анталия и другие приморские города Турции привлекают экспатов, которые хотят насладиться великолепием жизни на побережье. Здесь можно и комфортно работать благодаря высокой скорости интернета и удобной системы общественного транспорта. Сам город чистый и безопасный.

Побережье Анталии — отличный выбор и для пенсионеров. Здесь есть все необходимое для любителей активного образа жизни: природные красоты, рыбацкие деревни, сельские прогулки. Все это дополняется великолепными ресторанами и хорошими возможностями для шопинга.

Здесь более теплый климат. Летом температура около 28°С, а зимой редко опускается ниже 10°С.





Бодрум — для комфортной жизни





Бодрум быстро превратился в город высокого класса, благодаря тому, что в 60 годах стал ассоциироваться с иностранными художниками и писателями. В наши дни — это популярное туристическое направление, особенно среди знаменитостей.

Бодрум окружает много деревень, которые идеальны для отдыха на пенсии: Гумуслук, Тюркбуку и Гумбет. Последняя, особенно подходит для тех, кто интересуется водными видами спорта. Вдоль побережья расположено множество элитных отелей, но можно найти и выгодные предложения на дома и виллы.

Температура воздуха здесь высокая. Летом — в среднем 34°С, но бывает и 45°С. Зимой — 15°С. Город подходит людям, которые не любят холод.





Бурса — для тех, кто хочет узнать настоящую Турцию

Многие предпочитают западную часть страны, поскольку она считается более космополитичной. Но если вы хотите почувствовать вкус настоящей Турции, то такой город, как Бурса, идеально вам подойдет. В 14 веке он был второй столицей Османской империи и до сих пор не утратил связи с историей. Бурса — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря архитектуре города. Здесь множество мавзолеев, дворцов и особняков, которые стоит осмотреть.

Рынок жилья будет интересен молодым экспатам и семейным людям. Цены на жилье еще низкие.

Погода в Бурсе обычно достигает пика в 31°С летом и опускается до 10°С зимой.

Бурса — центр автомобильного производства в Турции. Здесь расположены заводы Kia и Renault, а также фабрики таких компаний, как Bosch и Coca-Cola. Поэтому возможностей для трудоустройства много.

Потенциальный недостаток в том, что в Бурсе нет специальных международных школ. Почти в каждой школе уроки на турецком языке.





Измир — идеален для выхода на пенсию

Если вы планируете пенсию в Турции, то Измир — подходящее место. Это один из крупнейших городов Турции, в котором есть все удобства.

В городе хорошо налажены транспортные связи, это популярный круизный порт. Множество пешеходных маршрутов.

Район включает в себя множество других небольших городов, которые также будут комфортны для жизни. Если вы предпочитаете жизнь на побережье, вдали от города, то популярные места — Чешме и Фоку, Алачати.

Летом температура обычно достигает 33°С, а зимой опускается до 13°С. В холодные месяцы может быть немного дождливо, но это приятная перемена по сравнению с более сухими летними месяцами.

Измир часто называют одним из самых европейских районов Турции.





Аланья — быстрорастущий город





Аланья — город, расположенный на южном побережье Турции, на берегу Средиземного моря. Он находится примерно в 133 километрах от Анталии. Это одно из самых быстрорастущих мест для эмигрантов.

Впечатляющий средневековый замок, удивительные пляжи и горы, привлекательная цены — это главные преимущества переезда в Аланию.

Город довольно маленький, но в нем много пригородов с сельским стилем жизни. Там приятные цены на недвижимость. Например, Махмутлар — одни из самых низких цен в Турции.

Район подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни, потому что здесь много мест для прогулок. Также проводятся многочисленные фестивали культуры.

Большая часть населения состоит из эмигрантов из разных стран, многие из них — пенсионеры.





Мармарис — романтический город

Мармарис расположен на юго-западе Турции. Это национальный центр парусного спорта и дайвинга. Здесь находятся многочисленные пляжи и небольшие пристани, которые идеально подходят для стоянки лодок.

Летом температура может достичь 30°С, а зимой обычно опускается до 15°С.

Мармарис — популярный туристический центр, может принимать до 400 000 посетителей в год. Это означает, что есть возможности для создания бизнеса, связанного с туризмом.