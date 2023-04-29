Где выучить турецкий язык. 8 крупных образовательных центров в Стамбуле и Анкаре

Рассказываем вам о языковых центрах в двух крупных городах Турции, где вы сможете выучить турецкий язык.





Стамбул

Royal Turkish School, @royalturkish

Школа турецкого языка в самом центре Стамбула. Языковой центр предлагает широкий спектр возможностей для изучения турецкого языка.

Concept Languages, @concept_languages

Concept Languages была основана в 2001 году. Обучение языку здесь гибкое и индивидуальное.

Magic Talk Academy, @letsspeakturkish

Magic Talk Academy — одна из наиболее популярных школ по изучению турецкого языка. Все преподаватели здесь носители местного языка.

Akdemistanbul Language Center, @akdemistanbul

Языковой центр был основан в 2009 году. На данный момент он занимает лидирующие позиции среди других учебных заведений.

Анкара

Puza Academy, @puzaacademy

Школа Puza Academy находится в центре Анкары. Была основана в 2007 году и успешно продолжает свою деятельность.

Turkish-American Association

Основанная еще в 1950 годах, школа расположена в центральном районе города. Здесь предлагаются разные курсы по изучению языка, уроки длительностью в 50 мин.

В школе преподают не только турецкий, но и многие другие языки. Находится в районе Кизилай.

Moda Language Academy, @modadil

Крупный языковой центр находится в районе Кизилай. Помимо турецкого, здесь можно подготовиться и к TOEFL или IELTS.