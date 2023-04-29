Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/166/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/166483f73efb4ae82f6532218c25bc6c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gde-vyuchit-tureckiy-yazyk-8-krupnyh-obrazovatel-nyh-centrov-v-stambule-i-ankare
Где выучить турецкий язык. 8 крупных образовательных центров в Стамбуле и Анкаре
34
Главный

29.04.2022

Где выучить турецкий язык. 8 крупных образовательных центров в Стамбуле и Анкаре

Рассказываем вам о языковых центрах в двух крупных городах Турции, где вы сможете выучить турецкий язык.


Стамбул

стамбул

Royal Turkish School, @royalturkish

Школа турецкого языка в самом центре Стамбула. Языковой центр предлагает широкий спектр возможностей для изучения турецкого языка.

Concept Languages, @concept_languages

Concept Languages была основана в 2001 году. Обучение языку здесь гибкое и индивидуальное.

Magic Talk Academy, @letsspeakturkish

Magic Talk Academy — одна из наиболее популярных школ по изучению турецкого языка. Все преподаватели здесь носители местного языка.

Akdemistanbul Language Center, @akdemistanbul

Языковой центр был основан в 2009 году. На данный момент он занимает лидирующие позиции среди других учебных заведений.

Анкара

ankara

Puza Academy, @puzaacademy

Школа Puza Academy находится в центре Анкары. Была основана в 2007 году и успешно продолжает свою деятельность.

Turkish-American Association

Основанная еще в 1950 годах, школа расположена в центральном районе города. Здесь предлагаются разные курсы по изучению языка, уроки длительностью в 50 мин.

Active Languages

В школе преподают не только турецкий, но и многие другие языки. Находится в районе Кизилай.

Moda Language Academy, @modadil

Крупный языковой центр находится в районе Кизилай. Помимо турецкого, здесь можно подготовиться и к TOEFL или IELTS.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #турция #стамбул #турецкий #анкара
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КАЗАХСТАНЦЕВ В ОМСКЕ
4747
American Dream. Как переехать в Штаты и создать собственный бизнес за рубежом
2167
Из села Калбатау — в Лондон. Казахстанец о переезде за рубеж и работе в Meta
9366
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.