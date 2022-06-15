Где русскоязычные живут в США: лучшие города, районы, школы и компании для работы

Продолжаем нашу рубрику о жизни за рубежом. Рассказали о трех городах в США, где проживает большое количество русскоязычных соотечественников. Подробнее о районах, школах и топовых местных компаниях в материале.







США — страна, манящая миллионы иммигрантов по всему миру. Их привлекает возможность повысить уровень жизни в месте с крупнейшей мировой экономикой. Зачастую выходцы из стран СНГ живут в одних штатах, городах и районах. Некоторые районы даже не отличаются от привычных нам: есть русские детские сады, парикмахерские, магазины и компании. Чаще всего русскоязычные выбирают для жизни крупные города, в которых гораздо легче приспособиться, чем в сельской местности. По статистике, русский язык занимает седьмое место по распространенности в США.

Нью-Йорк





Самым «русским» штатом принято считать Нью-Йорк. Огромный город стал домом для более полумиллиона русскоязычных жителей. В определенных районах можно услышать привычную русскую речь и даже обойтись без переводчика.

Русскоязычные в Нью-Йорке не скучают. Здесь функционирует много учебных заведений, есть этнические рестораны, магазины, салоны красоты.





Районы

Brighton Beach

Местные район на юге Бруклина называют «Маленькой Одессой». Все в этом районе функционирует на русском языке. Преимущественно здесь обитают пожилые люди, но есть и более молодое поколение.

Rego Park

Еще один квартал города, где живут русскоязычные. Он расположен в районе Квинс. Большая часть жителей — граждане стран Центральной Азии, особенно много выходцев из Узбекистана. В квартале имеются несколько русских и узбекских магазинов и ресторанов.

Bensonhurst

Зачастую молодые мигранты селятся в Bensonhurst в районе Бруклина. Здесь также есть все удобства в виде магазинов и других организаций.

Помимо этого, русскоязычных жителей Нью-Йорка можно встретить в следующих районах: Washington heights, Midland Beach, Bay Ridge, Sheepshead Bay.





Школы

Нью-Йорк — крупнейший академический центр США. Именно поэтому и цены на учебу здесь одни из самых высоких по стране: в среднем ежегодный чек для родителей составляет 40 000$ на одного ребенка.

Среди топ-3 школ для иностранных школьников:

Leman Manhattan Preparatory School

Школа отличается уровнем технологического образования. В ее стенах разработаны специализированные курсы компьютерной графики и цифрового видео.

Иностранным школьникам предлагаются многообразные образовательные программы, такие как Diploma + AdvancedPlacement, программа международного бакалавриата, подготовительный курс для сдачи экзамена SAT.

Ross School

Ребенка в эту школу можно устроить с седьмого класса. Помимо обучения, разработана активная спортивная и досуговая программа, предусматривающая проведение развлекательных и культурных мероприятий.

The Knox School

В The Knox School особое внимание уделяют музыке и искусству. Это элитная частная школа, где ведется серьезная академическая подготовка учеников.

Кроме занятий, у школьников есть возможность посещения многообразных факультативов.

Своих детей вы можете отдать и в эти школы: Bright Minds Center, Академия русского наследия им. А.С. Пушкина, Russian Mission School in New York.





Компании

Трудоустроиться в топовую компанию в Нью-Йорке довольно сложно, но возможно. Если речь идет о неквалифицированных вакансиях, то приезжим из стран СНГ проще найти работу на сайте Сraiglist.com. Там размещаются вакансии для срочного набора персонала. Специалисты, имеющие высокую квалификацию, могут поискать работу на Monster.com и Indeed.com.

В числе одних из лучших компаний, чьи штаб-квартиры базируются в Нью-Йорке:

Goldman Sachs — крупнейший инвестиционный банк США. Входит в большую американскую шестерку корпораций — банкстеров. Среди них: JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo и Bank of America.

Buzz Feed — новостная интернет медиа-компания, основанная в 2006 году в Нью-Йорке. Изначально Buzz Feed ориентировался исключительно на вирусный контент, но, согласно The New York Times: «Добавил более традиционный контент, создав послужной список для предоставления экстренных новостей и глубоко обоснованных статей».

Polo Ralph Lauren Corporation — американская компания, которая была основана в 1967 году. Известна своим маркетингом и распространением продуктов в четырех категориях: Одежда, Дом, Аксессуары и Ароматы.

Помимо этого, в Нью-Йорке базируется штаб-квартиры таких компаний, как Bloomberg, Estée Lauder Companies, HBO, Max Mara, NBC и многих других.

Сан-Франциско

Русскоязычное сообщество Сан-Франциско и его окрестностей уникально. Многие программисты из стран СНГ живут в этом районе из-за работы в Кремниевой Долине. Русскоязычная община Сан-Франциско насчитывает порядка 80 тысяч человек.

И хотя количество русскоязычного населения здесь меньше, чем в Нью-Йорке, в районе есть все необходимое для комфортного проживания экспатов.





Районы

Russian Hill

Район в Сан-Франциско находится на высоком холме в историческом центре города. В первую очередь он интересен своим названием, из которого следует, что раньше здесь жили русские. Здесь находится самая извилистая улица в мире — Ломбард-Стрит.

Richmond

Это район на северо-западе Сан-Франциско штат Калифорния. Основная часть населения этого района — ирландцы, евреи и русские. На главной улице — бульваре Гири, расположены магазины, пекарни и кафе с русскоязычными вывесками. Улица давно стала местной достопримечательностью.

Sunset

Район Sunset — самый крупный в городе Сан-Франциско. В районе есть парки и зоны отдыха, где проводят время местные жители. Особенно район пригляделся серфенгистам. Дело в том, что тут идеальные погодные условия для серфинга.

Также среди других популярных районов Сан-Франциско: The Marina, Fisherman’s Wharf и Piers.





Школы

Так как единой системы образования в США нет, учебные заведения Сан Франциско имеют право составлять учебные программы и строить процесс обучения самостоятельно. По этим причинам школы предлагают широкий выбор учебных программ: национальные программы AP, Международный бакалавриат, британские курсы A-Levels и GCSE.

Среди экспатов большой популярностью пользуются:

St. Patrick-St. Vincent Catholic High School Amerigo

Школа отличается высоким уровнем преподавания и насыщенными учебными планами, в которые входят курсы AP, Honors, STEM. У школьников есть возможность выбора дополнительных секций с учетом их интересов.

San Domenico School San Francisco

Американская частная школа-пансион расположена в нескольких километрах от Сан-Франциско. У нее не только опыт работы более 160 лет, это еще и первое учебное заведение частного типа в штате.

Lake Tahoe Prep School

Одна из самых известных и престижных частных школ США. Образовательная система разработана университетом Калифорнии. Lake Tahoe Prep School имеет аккредитацию Западной ассоциации школ и колледжей и соответствует всем стандартам среднего образования.

Кроме того, среди лучших школ в Сан-Франциско: Shalom School, The College Preparatory School, The Nueva School, Castilleja School.





Компании

В районе Сан-Франциско собрались штаб-квартиры самых топовых международных компаний.

Airbnb — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Кроме штаб-квартиры в Сан-Франциско компания имеет 10 региональных офисов: в Барселоне, Берлине, Гамбурге, Копенгагене, Лондоне, Милане, Париже, Сан-Паулу, Сингапуре и Сиднее.

Unity Technologies — компания по разработке видеоигр. Она разместила штаб-квартиру в Сан-Франциско и стала Unity Technologies SF в 2009 году.

Uber — международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая мобильное приложение для заказа такси.

Еще здесь расположены офисы: Apple, Pinterest, Google, Dropbox и многих других компаний.

Хьюстон

Хьюстон — один из десяти самых доступных, но при этом комфортных для жизни городов в США. Здесь тоже живут наши соотечественники. Русскоязычных в штате Техас привлекает спокойный и интересный образ жизни: барбекю по выходным с соседями и любительская охота.

С 1997 года в городе работает Русский любительский театр, Культурный центр и выпускается газета на русском языке: «Наш Техас». В городской библиотеке есть отдел книг на русском языке. В городе около 30 тысяч русскоязычных жителей.





Районы

Katy

Один из самых комфортных для жизни районов в городе. Благодаря развивающийся инфраструктуре многие выходцы из стран СНГ отдают предпочтение этому региону. Здесь есть кафе, бары, отличные школы, детские площадки.





Школы



The Village School

Школа находится в жилом районе Западного Хьюстона. Сообщество студентов здесь более чем из 60 стран.

Опытные и квалифицированные преподаватели готовят школьников к поступлению в престижные университеты по всему миру.

Amerigo Houston St. Pius X

Красивый кампус расположен в центре города. Школа дает студентам качественное образование, предлагает доступ более чем к 100 курсам AP, Honors, Dual Credit, College Prep по широкому кругу предметов.

Многие также советует эти школы: Kipp Shine Prep, KIPP Unity Primary School, Spring Branch Academic Institute.





Компании

Хьюстон — энергетический центр США. Здесь находятся штаб-квартиры пяти из шести основных нефтяных компаний мира: ConocoPhillips, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, BP и Chevron.

ConocoPhillips — американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Хьюстоне. Осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах.

Chevron Corporation — энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США, Австралии и Казахстане.

Здесь также находятся такие компании, как Center Point Energy, Quanta Services, Calpine, Cheniere Energy, Targa, NOV Inc. В основном все они специализируятся на добыче нефти.





Помимо вышеуказанных городов, большую часть соотечественников можно встретить в Лос-Анджелесе, Флориде и других городах.