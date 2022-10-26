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Где работать на удаленке: 10 актуальных вакансий в Google, Pinterest, Tesla и не только
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Сегодня в 16:45

Где работать на удаленке: 10 актуальных вакансий в Google, Pinterest, Tesla и не только

Собрали информацию о возможностях, которые помогут вам устроиться на удаленную работу в крупных международных компаниях.

Digital Content Coordinator в Pinterest

pinterest


Обязанности:


— поддержка маркетинговых команд Pinterest по всему миру

— устранение неполадок с системой управления контентом

— обеспечивать своевременный запуск контент-кампаний

— написание и распространение внутреннего информационного бюллетеня с обновлениями.

Требования:


— опыт работы с контентом и маркетингом от одного года

— опыт управления несколькими проектами и сотрудничества с кросс-функциональными командами

— критическое мышление, умение решать проблемы, навыки межличностного общения

— желательно иметь опыт работы с текстами.


Security Application Partner в Netflix


Обязанности:


— предоставлять рекомендации по улучшению систем безопасности

— выявлять инженерные риски

— обнаружение потенциальных проблем с информационной безопасностью и их решение.

Требования:


— опыт работы в сфере информационной безопасности

— опыт моделирования угроз, анализа систем безопасности

— сотрудничество с экспертами в различных областях.


Accounting Manager в DoorDash


Обязанности:


— управление повседневной бухгалтерской деятельностью

— ведение полного цикла финансовой отчетности

— оптимизация процессов бухгалтерского учета.

Требования:


— от шести лет опыта работы в сфере бухгалтерского учета

— от двух лет опыта управления и развития персонала

— высшее образование

— знание стандартов PCAOB, SOX, внутреннего контроля.


Android Developer в Aviasales

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Обязанности:


— владение стеком технологий: Coroutines, RxJava, Dagger, Retrofit, Room, JUnit4

— расставлять приоритеты и самостоятельно планировать сроки выполнения задач

— уметь работать в команде, где нужно быстро принимать решения.

Требования:


— опыт Android-разработки от двух лет, обязательное знание Kotlin и RxJava

— умение писать понятный код с разумным покрытием тестами, Unit, UI

— наличие в Google Play приложений с вашим участием.


Senior Engineer, Threat Detection & Response Engineering в Sony

Обязанности:


— ведение проектов по разработке безопасности, архитектуры и интеграции для SOC

— участие в приоритезации проектов

— проведение брифингов для деловых, управленческих и технических встреч.

Требования:


— степень бакалавра, предпочтительно в области компьютерных наук, информационной безопасности или информационных технологий

— от четырех лет опыта работы в области информационной безопасности или информационных технологий и от трех лет в среде SOC

— базовое понимание языков сценариев Python, Powershell.


Web Producer в GitHub


Обязанности:


— запуск веб-страниц в системе CMS, с использованием существующих шаблонов и компонентов

— реализация расширенного контента с помощью HTML, CSS и JavaScript

— сотрудничество с командой SEO для улучшения видимости сайта в результатах поиска.

Требования:


— опыт работы с корпоративными системами управления контентом

— уверенное знание HTML, CSS, Javascript

— знание маркетинговой стратегии, UX, UI, создания контента, интеграции MarTech, аналитики и других факторов, влияющих на веб-конверсии.


Sr. Ad Tech Content Writer в Amazon

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Обязанности:


— работа в качестве спичрайтера и создателя контента для технических презентаций на крупномасштабных мероприятиях

— создание привлекательных презентационных материалов

— измерение результатов в метриках: оценки, посещаемость, отзывы и составление отчетов.

Требования:


— опыт работы в качестве руководителя от пяти лет

— опыт разработки контента и ведения коммуникаций в различных форматах

— способность излагать свою точку зрения в лаконичных сообщениях.


Zoom Events Enablement Specialist в Zoom

Обязанности:


— объяснять, как планировать, создавать и проводить мероприятия и вебинары

— определить возможные проблемы клиентов и предлагать решения

— создавать и совершенствовать контент, который поможет адаптироваться клиентам

— работа с кросс-функциональными командами.

Требования:


— опыт использования платформ для виртуальных мероприятий от двух лет

— опыт планирования и руководства стратегическими инициативами

— способность оценивать сложные процессы, применять навыки критического мышления и разрабатывать новые системы для улучшения рабочего процесса.


Commercial O&M Service Coordinator в Tesla

Обязанности:


— работа с панелями информационных отчетов в режиме реального времени

— координация тренингов для технических специалистов

— организация аренды и закупки необходимого оборудования для сервисных работ.

Требования:


— профессиональный опыт в соответствующей области

— свободное владение деловым английским

— отличные письменные и устные коммуникативные навыки.


Senior Software Engineer, Google Ads в Google

Google

Обязанности:


— написание и тестирование кода разработки продукта или системы

— проверка кода, разработанного другими разработчиками, составление отзывов

— вносить свой вклад в существующую документацию по проекту.

Требования:


— степень бакалавра или эквивалентный практический опыт

— от пяти лет опыта разработки программного обеспечения на одном или нескольких языках программирования

— опыт работы от одного года на руководящей должности технического специалиста.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.