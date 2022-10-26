Где работать на удаленке: 10 актуальных вакансий в Google, Pinterest, Tesla и не только

Собрали информацию о возможностях, которые помогут вам устроиться на удаленную работу в крупных международных компаниях.













Обязанности:



— поддержка маркетинговых команд Pinterest по всему миру

— устранение неполадок с системой управления контентом

— обеспечивать своевременный запуск контент-кампаний

— написание и распространение внутреннего информационного бюллетеня с обновлениями.

Требования:



— опыт работы с контентом и маркетингом от одного года

— опыт управления несколькими проектами и сотрудничества с кросс-функциональными командами

— критическое мышление, умение решать проблемы, навыки межличностного общения

— желательно иметь опыт работы с текстами.







Обязанности:



— предоставлять рекомендации по улучшению систем безопасности

— выявлять инженерные риски

— обнаружение потенциальных проблем с информационной безопасностью и их решение.

Требования:



— опыт работы в сфере информационной безопасности

— опыт моделирования угроз, анализа систем безопасности

— сотрудничество с экспертами в различных областях.





Accounting Manager в DoorDash



Обязанности:



— управление повседневной бухгалтерской деятельностью

— ведение полного цикла финансовой отчетности

— оптимизация процессов бухгалтерского учета.

Требования:



— от шести лет опыта работы в сфере бухгалтерского учета

— от двух лет опыта управления и развития персонала

— высшее образование

— знание стандартов PCAOB, SOX, внутреннего контроля.











Обязанности:



— владение стеком технологий: Coroutines, RxJava, Dagger, Retrofit, Room, JUnit4

— расставлять приоритеты и самостоятельно планировать сроки выполнения задач

— уметь работать в команде, где нужно быстро принимать решения.

Требования:



— опыт Android-разработки от двух лет, обязательное знание Kotlin и RxJava

— умение писать понятный код с разумным покрытием тестами, Unit, UI

— наличие в Google Play приложений с вашим участием.





Senior Engineer, Threat Detection & Response Engineering в Sony

Обязанности:



— ведение проектов по разработке безопасности, архитектуры и интеграции для SOC

— участие в приоритезации проектов

— проведение брифингов для деловых, управленческих и технических встреч.

Требования:



— степень бакалавра, предпочтительно в области компьютерных наук, информационной безопасности или информационных технологий

— от четырех лет опыта работы в области информационной безопасности или информационных технологий и от трех лет в среде SOC

— базовое понимание языков сценариев Python, Powershell.







Обязанности:



— запуск веб-страниц в системе CMS, с использованием существующих шаблонов и компонентов

— реализация расширенного контента с помощью HTML, CSS и JavaScript

— сотрудничество с командой SEO для улучшения видимости сайта в результатах поиска.

Требования:



— опыт работы с корпоративными системами управления контентом

— уверенное знание HTML, CSS, Javascript

— знание маркетинговой стратегии, UX, UI, создания контента, интеграции MarTech, аналитики и других факторов, влияющих на веб-конверсии.





Sr. Ad Tech Content Writer в Amazon





Обязанности:



— работа в качестве спичрайтера и создателя контента для технических презентаций на крупномасштабных мероприятиях

— создание привлекательных презентационных материалов

— измерение результатов в метриках: оценки, посещаемость, отзывы и составление отчетов.

Требования:



— опыт работы в качестве руководителя от пяти лет

— опыт разработки контента и ведения коммуникаций в различных форматах

— способность излагать свою точку зрения в лаконичных сообщениях.





Zoom Events Enablement Specialist в Zoom

Обязанности:



— объяснять, как планировать, создавать и проводить мероприятия и вебинары

— определить возможные проблемы клиентов и предлагать решения

— создавать и совершенствовать контент, который поможет адаптироваться клиентам

— работа с кросс-функциональными командами.

Требования:



— опыт использования платформ для виртуальных мероприятий от двух лет

— опыт планирования и руководства стратегическими инициативами

— способность оценивать сложные процессы, применять навыки критического мышления и разрабатывать новые системы для улучшения рабочего процесса.





Commercial O&M Service Coordinator в Tesla

Обязанности:



— работа с панелями информационных отчетов в режиме реального времени

— координация тренингов для технических специалистов

— организация аренды и закупки необходимого оборудования для сервисных работ.

Требования:



— профессиональный опыт в соответствующей области

— свободное владение деловым английским

— отличные письменные и устные коммуникативные навыки.





Senior Software Engineer, Google Ads в Google





Обязанности:



— написание и тестирование кода разработки продукта или системы

— проверка кода, разработанного другими разработчиками, составление отзывов

— вносить свой вклад в существующую документацию по проекту.

Требования:



— степень бакалавра или эквивалентный практический опыт

— от пяти лет опыта разработки программного обеспечения на одном или нескольких языках программирования

— опыт работы от одного года на руководящей должности технического специалиста.