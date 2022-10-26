Где работать на удаленке: 10 актуальных вакансий в Google, Pinterest, Tesla и не только

Собрали информацию о возможностях, которые помогут вам устроиться на удаленную работу в крупных международных компаниях.
Digital Content Coordinator в Pinterest
Обязанности:
— поддержка маркетинговых команд Pinterest по всему миру
— устранение неполадок с системой управления контентом
— обеспечивать своевременный запуск контент-кампаний
— написание и распространение внутреннего информационного бюллетеня с обновлениями.
Требования:
— опыт работы с контентом и маркетингом от одного года
— опыт управления несколькими проектами и сотрудничества с кросс-функциональными командами
— критическое мышление, умение решать проблемы, навыки межличностного общения
— желательно иметь опыт работы с текстами.
Security Application Partner в Netflix
Обязанности:
— предоставлять рекомендации по улучшению систем безопасности
— выявлять инженерные риски
— обнаружение потенциальных проблем с информационной безопасностью и их решение.
Требования:
— опыт работы в сфере информационной безопасности
— опыт моделирования угроз, анализа систем безопасности
— сотрудничество с экспертами в различных областях.
Accounting Manager в DoorDash
Обязанности:
— управление повседневной бухгалтерской деятельностью
— ведение полного цикла финансовой отчетности
— оптимизация процессов бухгалтерского учета.
Требования:
— от шести лет опыта работы в сфере бухгалтерского учета
— от двух лет опыта управления и развития персонала
— высшее образование
— знание стандартов PCAOB, SOX, внутреннего контроля.
Android Developer в Aviasales
Обязанности:
— владение стеком технологий: Coroutines, RxJava, Dagger, Retrofit, Room, JUnit4
— расставлять приоритеты и самостоятельно планировать сроки выполнения задач
— уметь работать в команде, где нужно быстро принимать решения.
Требования:
— опыт Android-разработки от двух лет, обязательное знание Kotlin и RxJava
— умение писать понятный код с разумным покрытием тестами, Unit, UI
— наличие в Google Play приложений с вашим участием.
Senior Engineer, Threat Detection & Response Engineering в Sony
Обязанности:
— ведение проектов по разработке безопасности, архитектуры и интеграции для SOC
— участие в приоритезации проектов
— проведение брифингов для деловых, управленческих и технических встреч.
Требования:
— степень бакалавра, предпочтительно в области компьютерных наук, информационной безопасности или информационных технологий
— от четырех лет опыта работы в области информационной безопасности или информационных технологий и от трех лет в среде SOC
— базовое понимание языков сценариев Python, Powershell.
Web Producer в GitHub
Обязанности:
— запуск веб-страниц в системе CMS, с использованием существующих шаблонов и компонентов
— реализация расширенного контента с помощью HTML, CSS и JavaScript
— сотрудничество с командой SEO для улучшения видимости сайта в результатах поиска.
Требования:
— опыт работы с корпоративными системами управления контентом
— уверенное знание HTML, CSS, Javascript
— знание маркетинговой стратегии, UX, UI, создания контента, интеграции MarTech, аналитики и других факторов, влияющих на веб-конверсии.
Sr. Ad Tech Content Writer в Amazon
Обязанности:
— работа в качестве спичрайтера и создателя контента для технических презентаций на крупномасштабных мероприятиях
— создание привлекательных презентационных материалов
— измерение результатов в метриках: оценки, посещаемость, отзывы и составление отчетов.
Требования:
— опыт работы в качестве руководителя от пяти лет
— опыт разработки контента и ведения коммуникаций в различных форматах
— способность излагать свою точку зрения в лаконичных сообщениях.
Zoom Events Enablement Specialist в Zoom
Обязанности:
— объяснять, как планировать, создавать и проводить мероприятия и вебинары
— определить возможные проблемы клиентов и предлагать решения
— создавать и совершенствовать контент, который поможет адаптироваться клиентам
— работа с кросс-функциональными командами.
Требования:
— опыт использования платформ для виртуальных мероприятий от двух лет
— опыт планирования и руководства стратегическими инициативами
— способность оценивать сложные процессы, применять навыки критического мышления и разрабатывать новые системы для улучшения рабочего процесса.
Commercial O&M Service Coordinator в Tesla
Обязанности:
— работа с панелями информационных отчетов в режиме реального времени
— координация тренингов для технических специалистов
— организация аренды и закупки необходимого оборудования для сервисных работ.
Требования:
— профессиональный опыт в соответствующей области
— свободное владение деловым английским
— отличные письменные и устные коммуникативные навыки.
Senior Software Engineer, Google Ads в Google
Обязанности:
— написание и тестирование кода разработки продукта или системы
— проверка кода, разработанного другими разработчиками, составление отзывов
— вносить свой вклад в существующую документацию по проекту.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалентный практический опыт
— от пяти лет опыта разработки программного обеспечения на одном или нескольких языках программирования
— опыт работы от одного года на руководящей должности технического специалиста.