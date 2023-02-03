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Где проводят время инфлюенсеры Ташкента. Блогеры о любимых местах в столице Узбекистана
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Сегодня в 11:45

Где проводят время инфлюенсеры Ташкента. Блогеры о любимых местах в столице Узбекистана

В рамках медиа «Город24» мы знакомимся с креативными жителями городов Центральной Азии. В материале собрали любимые места блогеров в Ташкенте.


Мия Муратта, город — Ташкент, блогер, предприниматель, основательница @skywin.uz @miyamuratta

Мия

О себе


Я веду блог уже три года. Еще я предприниматель. Создала IT-компанию, которая разрабатывает метавселенные.

О любимых местах


 Ташкент — это место, где я родилась и стала той, кем являюсь.

Сыроварня, @syrovarnya_tashkent

Люблю это уютное заведение. Здесь вкусно, блюда и сервис оправдывают свою стоимость.

Кафе «Лофт»

Актуальное заведение для молодежи. Часто зависаю там с друзьями. Блюда готовятся быстро и вкусно.

RONI NAPOLETANA, @ronipizzauz

Заведение нравится благодаря нежным, хрустящим и неординарным пиццам.

Giotto, @giotto.uz

Это местечко запало в сердце. Люблю проводить там время и одна, и с близкими людьми.

B&B, @bnb.uz

Обожаю пить здесь кофе и работать.

Магазины брендов

Из модных магазинов мне нравятся: Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Nike, Timberland и Adidas.


Ситора Уктамова, город — Самарканд, маркетолог, инфлюенсер, основательница @specialbysee @seetora_me

Ситора

О себе


Я родилась и выросла в одном из самых древних и красивых городов мира — Самарканде. Но уже восемь лет живу в Ташкенте. Люблю столицу за постоянное движение, теплоту и особую атмосферу.

О любимых местах


За время проживания в Ташкенте у меня появились любимые места, куда я хожу с большим удовольствием.

ГАБТ имени А. Навои, @gabt.uz

В этот театр я прихожу, чтобы отдыхать, радовать себя красивой «картинкой» и невероятно глубокой живой музыкой.

Студия FEEL, @feel_by_istoratur

Это не только про здоровье, но и про внутренние ощущения. Я хожу к Исторе на стретчинг, растяжку и танцы. Обожаю чувство усталости и в то же время прилив сил после тренировок.

Аллея возле ЦУМа

Тут красиво в любое время года: летом — тень и прохлада, а зимой — уют и свежесть. Могу забыть о времени, когда вижу книжки на «Книжных рядах». Можно прогуляться, покататься на самокатах или просто посидеть на лавочке и почитать книгу.

«Сыроварня», «Дом выпечки», Lumiere, Burger Embassy

ситора

Еще я люблю вкусно и красиво поесть. Мои любимые заведения: «Сыроварня», «Дом выпечки», Lumiere, Burger Embassy.

Оленья ферма Deer Hills, @deer_hills

Люблю проводить тут время с семьей и детьми. Здесь волшебная атмосфера, особенно зимой.

Amirsoy Mountain Resort, @amirsoyresort

Люблю это место за красивые виды, уютный активный отдых.

Befitspa, @befitspa.uz

Место силы и релакса. Тут должна побывать каждая девушка. После их процедур вы будете чувствовать себя настоящей красоткой.


Азиза Гулямова, город — Ташкент, блогер, инфлюенсер, @azizaziyaeva

Азиза

О себе


 Я родилась и выросла в Ташкенте. Окончила WIUT. Люблю родной город за людей, колорит и еду.

О любимых местах


Чаще всего бываю в центре, на улицах: Ц-1, Новомосковской. Здесь всегда кипит жизнь.

«Кафе Кафе»

Хорьятики, окрошка, кубинский сэндвич — любимые блюда в этом заведении. Нравится приходить сюда всей семьей.

«Куранты», @kurantibar

Часто выбираю это место для свиданий с мужем или для встреч с подругами.

Базар «Чорсу»

С этим местом связаны воспоминания о моей бабушке. Она получала пенсию и сразу бежала на базар. Иногда брала меня с собой. Там есть все. Особенно нравится местный колорит. Мы не проходили мимо местного ханума.

Базар «Чигатай»

Я не знаю, что может быть вкуснее горячей лепешки со свежим каймаком? Если любите узбекский хлебушек, добро пожаловать на «Чигатай».

Набережная «Анхор»

Я любила гулять там с папой. Во время прогулки вдоль реки чувствуешь умиротворение. Можно собраться с мыслями и подумать о важном.

Shashleek, @shashleek.uz

Еще одно любимое место в списке заведений, куда мы ходим с семьей. Всегда вкусные шашлыки и хороший сервис.

Viva Maria

Люблю их фисташковое мороженое. Оно восхитительное.

Бешбармак на «Бетонке»

Я люблю покушать в необычных местах. Мало кто знает об этом месте, да и атмосфера там не из лучших. Но бешбармак, куза шурва, сузьма и соленья — отменные.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.