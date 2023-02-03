Где проводят время инфлюенсеры Ташкента. Блогеры о любимых местах в столице Узбекистана

О себе

О любимых местах













Еще я предприниматель. Создала IT-компанию, которая разрабатывает метавселенные.Ташкент — это место, где я родилась и стала той, кем являюсь.Люблю это уютное заведение. Здесь вкусно, блюда и сервис оправдывают свою стоимость.Актуальное заведение для молодежи. Часто зависаю там с друзьями. Блюда готовятся быстро и вкусно.Заведение нравится благодаря нежным, хрустящим и неординарным пиццам.Это местечко запало в сердце. Люблю проводить там время и одна, и с близкими людьми.Обожаю пить здесь кофе и работать.Из модных магазинов мне нравятся: Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Nike, Timberland и Adidas.

О себе

О любимых местах

Но уже восемь лет живу в Ташкенте. Люблю столицу за постоянное движение, теплоту и особую атмосферу.За время проживания в Ташкенте у меня появились любимые места, куда я хожу с большим удовольствием.В этот театр я прихожу, чтобы отдыхать, радовать себя красивой «картинкой» и невероятно глубокой живой музыкой.Это не только про здоровье, но и про внутренние ощущения. Я хожу к Исторе на стретчинг, растяжку и танцы. Обожаю чувство усталости и в то же время прилив сил после тренировок.Тут красиво в любое время года: летом — тень и прохлада, а зимой — уют и свежесть. Могу забыть о времени, когда вижу книжки на «Книжных рядах». Можно прогуляться, покататься на самокатах или просто посидеть на лавочке и почитать книгу.

Еще я люблю вкусно и красиво поесть. Мои любимые заведения: «Сыроварня» , «Дом выпечки», Lumiere, Burger Embassy.Люблю проводить тут время с семьей и детьми. Здесь волшебная атмосфера, особенно зимой.Люблю это место за красивые виды, уютный активный отдых.Место силы и релакса. Тут должна побывать каждая девушка. После их процедур вы будете чувствовать себя настоящей красоткой.

О себе





О любимых местах

Я родилась и выросла в Ташкенте. Окончила WIUT. Люблю родной город за людей, колорит и еду.Чаще всего бываю в центре, на улицах: Ц-1, Новомосковской. Здесь всегда кипит жизнь.Хорьятики, окрошка, кубинский сэндвич — любимые блюда в этом заведении. Нравится приходить сюда всей семьей.Часто выбираю это место для свиданий с мужем или для встреч с подругами.С этим местом связаны воспоминания о моей бабушке. Она получала пенсию и сразу бежала на базар. Иногда брала меня с собой. Там есть все. Особенно нравится местный колорит. Мы не проходили мимо местного ханума.Я не знаю, что может быть вкуснее горячей лепешки со свежим каймаком? Если любите узбекский хлебушек, добро пожаловать на «Чигатай».Я любила гулять там с папой. Во время прогулки вдоль реки чувствуешь умиротворение. Можно собраться с мыслями и подумать о важном.Еще одно любимое место в списке заведений, куда мы ходим с семьей. Всегда вкусные шашлыки и хороший сервис.Люблю их фисташковое мороженое. Оно восхитительное.Я люблю покушать в необычных местах. Мало кто знает об этом месте, да и атмосфера там не из лучших. Но бешбармак, куза шурва, сузьма и соленья — отменные.