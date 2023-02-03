Где проводят время инфлюенсеры Ташкента. Блогеры о любимых местах в столице Узбекистана

Мия Муратта, город — Ташкент, блогер, предприниматель, основательница @skywin.uz @miyamuratta
О себе
Я веду блог уже три года. Еще я предприниматель. Создала IT-компанию, которая разрабатывает метавселенные.
О любимых местах
Ташкент — это место, где я родилась и стала той, кем являюсь.
Сыроварня, @syrovarnya_tashkent
Люблю это уютное заведение. Здесь вкусно, блюда и сервис оправдывают свою стоимость.
Кафе «Лофт»
Актуальное заведение для молодежи. Часто зависаю там с друзьями. Блюда готовятся быстро и вкусно.
RONI NAPOLETANA, @ronipizzauz
Заведение нравится благодаря нежным, хрустящим и неординарным пиццам.
Giotto, @giotto.uz
Это местечко запало в сердце. Люблю проводить там время и одна, и с близкими людьми.
B&B, @bnb.uz
Обожаю пить здесь кофе и работать.
Магазины брендов
Из модных магазинов мне нравятся: Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Nike, Timberland и Adidas.
Ситора Уктамова, город — Самарканд, маркетолог, инфлюенсер, основательница @specialbysee @seetora_me
О себе
Я родилась и выросла в одном из самых древних и красивых городов мира — Самарканде. Но уже восемь лет живу в Ташкенте. Люблю столицу за постоянное движение, теплоту и особую атмосферу.
О любимых местах
За время проживания в Ташкенте у меня появились любимые места, куда я хожу с большим удовольствием.
ГАБТ имени А. Навои, @gabt.uz
В этот театр я прихожу, чтобы отдыхать, радовать себя красивой «картинкой» и невероятно глубокой живой музыкой.
Студия FEEL, @feel_by_istoratur
Это не только про здоровье, но и про внутренние ощущения. Я хожу к Исторе на стретчинг, растяжку и танцы. Обожаю чувство усталости и в то же время прилив сил после тренировок.
Аллея возле ЦУМа
Тут красиво в любое время года: летом — тень и прохлада, а зимой — уют и свежесть. Могу забыть о времени, когда вижу книжки на «Книжных рядах». Можно прогуляться, покататься на самокатах или просто посидеть на лавочке и почитать книгу.
«Сыроварня», «Дом выпечки», Lumiere, Burger Embassy
Еще я люблю вкусно и красиво поесть. Мои любимые заведения: «Сыроварня», «Дом выпечки», Lumiere, Burger Embassy.
Оленья ферма Deer Hills, @deer_hills
Люблю проводить тут время с семьей и детьми. Здесь волшебная атмосфера, особенно зимой.
Amirsoy Mountain Resort, @amirsoyresort
Люблю это место за красивые виды, уютный активный отдых.
Befitspa, @befitspa.uz
Место силы и релакса. Тут должна побывать каждая девушка. После их процедур вы будете чувствовать себя настоящей красоткой.
Азиза Гулямова, город — Ташкент, блогер, инфлюенсер, @azizaziyaeva
О себе
Я родилась и выросла в Ташкенте. Окончила WIUT. Люблю родной город за людей, колорит и еду.
О любимых местах
Чаще всего бываю в центре, на улицах: Ц-1, Новомосковской. Здесь всегда кипит жизнь.
«Кафе Кафе»
Хорьятики, окрошка, кубинский сэндвич — любимые блюда в этом заведении. Нравится приходить сюда всей семьей.
«Куранты», @kurantibar
Часто выбираю это место для свиданий с мужем или для встреч с подругами.
Базар «Чорсу»
С этим местом связаны воспоминания о моей бабушке. Она получала пенсию и сразу бежала на базар. Иногда брала меня с собой. Там есть все. Особенно нравится местный колорит. Мы не проходили мимо местного ханума.
Базар «Чигатай»
Я не знаю, что может быть вкуснее горячей лепешки со свежим каймаком? Если любите узбекский хлебушек, добро пожаловать на «Чигатай».
Набережная «Анхор»
Я любила гулять там с папой. Во время прогулки вдоль реки чувствуешь умиротворение. Можно собраться с мыслями и подумать о важном.
Shashleek, @shashleek.uz
Еще одно любимое место в списке заведений, куда мы ходим с семьей. Всегда вкусные шашлыки и хороший сервис.
Viva Maria
Люблю их фисташковое мороженое. Оно восхитительное.
Бешбармак на «Бетонке»
Я люблю покушать в необычных местах. Мало кто знает об этом месте, да и атмосфера там не из лучших. Но бешбармак, куза шурва, сузьма и соленья — отменные.