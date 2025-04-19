facebook
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-poslushat-zhivuyu-muzyku-v-bishkeke-10-zavedeniy-dlya-ideal-nogo-vechera
logo
Где послушать живую музыку в Бишкеке: 10 заведений для идеального вечера
Город Бишкек

09.04.2025

Где послушать живую музыку в Бишкеке: 10 заведений для идеального вечера

Кафе и бары с живой музыкой становятся популярным местом встречи для горожан. Мы собрали 10 мест, где можно услышать живые выступления, насладиться атмосферой и открыть для себя новых исполнителей.


Mozart Restobar, @mozartresto_kg

Где: ул. Юнусалиева, 76

Mozart Restobar — это место, где вкусная еда и искусство сливаются в идеальную симфонию. В центре Бишкека гостей ждет уникальная авторская кухня, а живая музыка создает атмосферу уюта и изысканности. Здесь регулярно проходят различные мероприятия: от музыкальных вечеров и праздников до гастрономических ужинов, мастер-классов и тематических вечеринок.


ACHYQ, @achyq.bar

Где: ул. Панфилова, 152

ACHYQ — пространство для творчества и самовыражения. Здесь проходят вокальные выступления, сеты от талантливых диджеев и открытый микрофон по пятницам для всех желающих. Кроме того, бар проводит специальные вечера для обсуждения важных и актуальных тем.


Papuri, @papuri.rest

Где: ул. Абдумомунова, 259а

Уголок Грузии в Бишкеке, где можно насладиться настоящим грузинским ужином и живой музыкой. Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье музыкальный коллектив ресторана создает все условия для приятного вечера.


Steinbräu, @steinbrau_bishkek

Где: ул. Герцена

Steinbräu — это сочетание джазовых и рок-н-ролльных вечеров, немецкого пива, кухни и колбасок, которые подаются в Кыргызстане с 1997 года.


ZERNO, @zerno.restaurant

Где: ул. Турусбекова, 31

ZERNO — ресторан, ориентированный на натуральность и экологичность. Открытая кухня и собственные пекарня и сыроварня гарантируют качество блюд. Здесь также проходят вечера живой музыки, можно послушать джаз и другие стили.


«Хива», @hiva.chaihana

Где: ул. Каралаева, 16/2

В арт-чайхане можно насладиться вкусными блюдами в сопровождении приятных мелодий и уютной обстановки. В «Хиве» выступают местные и зарубежные артисты, такие как Сосо Павлиашвили, Алан Черкасов, Абир Касенов, а также звучат сеты от диджеев.


Seven, @seven.bishkek

Где: 7 мкрн., 33/2

Ресторанный комплекс с открытой кухней, караоке залом, VIP-кабинами и марокканской террасой, современной кофейней со стильными фотозонами. Талантливые исполнители и местные бенды создают незабываемую атмосферу в заведении каждую субботу.


Bugu, @bugu.restaurant

Где: ул. Сухэ-Батор, 3

Bugu — ресторан, где кочевая культура встречается с современными гастрономическими традициями. Это первый ресторан в концепции Neo Nomad, где создана уникальная атмосфера для настоящих кочевников. Каждую пятницу и субботу здесь звучит живая музыка.


Bosca, @bosca.kg

Где: ул. Аалы Токомбаева, 15А

Bosca — ресторан на верхней части города, предлагающий разнообразие блюд, приготовленных из свежих и качественных ингредиентов, привезенных с различных уголков Средиземноморья. В праздничные дни здесь проходят вечера живой музыки.


IWA, @iwa_bishkek

Где: ул. Киевская 148

IWA — уникальное пространство на одной из самых высоких точек Бишкека, где вкусная кухня, авторские коктейли и живая музыка с 20:00 до 23:00 создают гармоничную атмосферу. Великолепный вид на город дополняет это пространство для особенных моментов и встреч.

banner_g24_1

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бишкек #кудасходить #рестораны #заведения #живаямузыка
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 лучших ресторанов в Оше: куда сходить с друзьями, семьей, коллегами
10 лучших ресторанов в Оше: куда сходить с друзьями, семьей, коллегами
Где купить сувениры и подарки для близких в Бишкеке
Где купить сувениры и подарки для близких в Бишкеке
10 бань и саун в Бишкеке, где можно отдохнуть и восстановиться
10 бань и саун в Бишкеке, где можно отдохнуть и восстановиться
Где учиться в городе Ош. 10 лучших школ для ваших детей
Где учиться в городе Ош. 10 лучших школ для ваших детей
10 вдохновляющих женщин из Кыргызстана, которые оставили след в бизнесе, науке, искусстве
10 вдохновляющих женщин из Кыргызстана, которые оставили след в бизнесе, науке, искусстве