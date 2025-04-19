Где послушать живую музыку в Бишкеке: 10 заведений для идеального вечера

Кафе и бары с живой музыкой становятся популярным местом встречи для горожан. Мы собрали 10 мест, где можно услышать живые выступления, насладиться атмосферой и открыть для себя новых исполнителей.

Mozart Restobar, @mozartresto_kg

Где: ул. Юнусалиева, 76

Mozart Restobar — это место, где вкусная еда и искусство сливаются в идеальную симфонию. В центре Бишкека гостей ждет уникальная авторская кухня, а живая музыка создает атмосферу уюта и изысканности. Здесь регулярно проходят различные мероприятия: от музыкальных вечеров и праздников до гастрономических ужинов, мастер-классов и тематических вечеринок.





ACHYQ, @achyq.bar

Где: ул. Панфилова, 152

ACHYQ — пространство для творчества и самовыражения. Здесь проходят вокальные выступления, сеты от талантливых диджеев и открытый микрофон по пятницам для всех желающих. Кроме того, бар проводит специальные вечера для обсуждения важных и актуальных тем.







Papuri, @papuri.rest

Где: ул. Абдумомунова, 259а

Уголок Грузии в Бишкеке, где можно насладиться настоящим грузинским ужином и живой музыкой. Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье музыкальный коллектив ресторана создает все условия для приятного вечера.





Steinbräu, @steinbrau_bishkek

Где: ул. Герцена

Steinbräu — это сочетание джазовых и рок-н-ролльных вечеров, немецкого пива, кухни и колбасок, которые подаются в Кыргызстане с 1997 года.





ZERNO, @zerno.restaurant

Где: ул. Турусбекова, 31

ZERNO — ресторан, ориентированный на натуральность и экологичность. Открытая кухня и собственные пекарня и сыроварня гарантируют качество блюд. Здесь также проходят вечера живой музыки, можно послушать джаз и другие стили.





«Хива», @hiva.chaihana

Где: ул. Каралаева, 16/2

В арт-чайхане можно насладиться вкусными блюдами в сопровождении приятных мелодий и уютной обстановки. В «Хиве» выступают местные и зарубежные артисты, такие как Сосо Павлиашвили, Алан Черкасов, Абир Касенов, а также звучат сеты от диджеев.





Seven, @seven.bishkek

Где: 7 мкрн., 33/2

Ресторанный комплекс с открытой кухней, караоке залом, VIP-кабинами и марокканской террасой, современной кофейней со стильными фотозонами. Талантливые исполнители и местные бенды создают незабываемую атмосферу в заведении каждую субботу.





Bugu, @bugu.restaurant

Где: ул. Сухэ-Батор, 3

Bugu — ресторан, где кочевая культура встречается с современными гастрономическими традициями. Это первый ресторан в концепции Neo Nomad, где создана уникальная атмосфера для настоящих кочевников. Каждую пятницу и субботу здесь звучит живая музыка.





Bosca, @bosca.kg

Где: ул. Аалы Токомбаева, 15А

Bosca — ресторан на верхней части города, предлагающий разнообразие блюд, приготовленных из свежих и качественных ингредиентов, привезенных с различных уголков Средиземноморья. В праздничные дни здесь проходят вечера живой музыки.





IWA, @iwa_bishkek

Где: ул. Киевская 148

IWA — уникальное пространство на одной из самых высоких точек Бишкека, где вкусная кухня, авторские коктейли и живая музыка с 20:00 до 23:00 создают гармоничную атмосферу. Великолепный вид на город дополняет это пространство для особенных моментов и встреч.



