Где отметить День рождения в Оше: от ресторанов до SPA и караоке

День рождения — повод собрать близких и устроить запоминающийся вечер. В Оше можно встретить праздник в разном формате: от уютных ресторанов и лаундж-баров до SPA, квестов и активных развлечений. Собрали места, где можно отметить важный день.

Toscana, @toscana__osh

Заведение с атмосферой Италии, где каждая деталь продумана от интерьера до подачи блюд. В меню итальянская, европейская и азиатская кухни. Подойдет для красивого праздника с фотогеничной атмосферой и уютными кабинками для компании.

Vento, @vento.restaurant_

Элегантное пространство с акцентом на гастрономию и комфорт. Можно провести День рождения в спокойной и стильной атмосфере. Терраса особенно подойдет для теплых вечеров, а разнообразное меню позволит подобрать блюда для любой компании.

Basilicco, @basilicco_osh

Basilicco предлагает итальянскую кухню. Для уединенного празднования можно снять кабинку за 500 сомов в час, а десерты с витрины станут приятным дополнением к вечеру.

Prestige Spa Center, @prestigespa.osh

Если хочется провести День рождения в расслабленной атмосфере, этот SPA-комплекс станет отличным выбором. Можно совместить праздник с полноценным отдыхом: парные, бассейн, массажи, гидротерапия и соляная комната помогают полностью перезагрузиться. Дополнительный бонус — скидка 30% для именинников.

Квесты «Заброшка», @quest_osh

Необычный формат для тех, кто хочет эмоций и адреналина. Квест-комнаты работают круглосуточно и предлагают сценарии разной сложности — от легких до максимально напряженных хоррор-игр. Такой День рождения точно не будет скучным: совместное прохождение заданий сближает и превращает праздник в приключение.

Ataman Club, @ataman_club_

Развлекательный центр для тех, кто хочет активный праздник. Можно устроить целый день впечатлений: страйкбол, автосимуляторы, картинг и лазертаг. Отличный вариант для компании друзей или коллег, когда хочется не просто посидеть за столом, а добавить соревновательного духа в праздник.

Kausar Resort, @kausar.resort

Универсальное место для празднования, где можно провести весь день. На территории есть ресторан, SPA, бассейн, джакузи, бильярд и даже стрельбище. Можно также арендовать комплекс и отметить День рождения в формате закрытого мероприятия.

Ресторан «Столица», @stolitsa_osh

Классический вариант для праздника в уютной обстановке. В ресторане есть отдельные кабинки, которые подойдут для камерного вечера с близкими или небольшого торжества. Приятный бонус: скидка 10% для именинников, которая действует за три дня до, в день рождения, и три дня после.

Суши-бар «Две палочки», @dvepalochki_osh

Хороший вариант для любителей японской кухни. В меню — роллы, суши и сеты, которые удобно заказывать на компанию. Именинникам — скидка 20% на меню, 10% на сеты.

Lime Bar, @lime_bar_osh

Лаундж-бар с атмосферой вечеринки — отличный выбор для празднования в более динамичном формате. Здесь можно забронировать кабинку, заказать напитки и провести вечер в компании друзей. В заведении действуют возрастные ограничения для женщин 21+, для мужчин 23+, а также face control. Для именинников предусмотрены бонусы: бесплатная бутылка шампанского и скидка 10% на меню.

Jannat Resort Osh, @jannat.resort.osh

Пятизвездочный курорт, который подойдет для праздника с размахом всего в 15 минут от центра Оша. Можно устроить день рождения в формате отдыха за городом — с банкетом, SPA и бассейном. На территории есть ресторан, просторные залы и зеленая зона, а также комфортные номера для тех, кто хочет остаться на ночь.

Maison, @maison.osh

Заведение, где можно совместить ужин и развлечения. Вечером пространство превращается в караоке с возможностью исполнить любимые песни.