Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
gde-otmetit-den-rozhdeniya-v-oshe-ot-restoranov-do-spa-i-karaoke
logo
Где отметить День рождения в Оше: от ресторанов до SPA и караоке
Центральная Азия

31.03.2026

Где отметить День рождения в Оше: от ресторанов до SPA и караоке

День рождения — повод собрать близких и устроить запоминающийся вечер. В Оше можно встретить праздник в разном формате: от уютных ресторанов и лаундж-баров до SPA, квестов и активных развлечений. Собрали места, где можно отметить важный день.


Toscana, @toscana__osh

Заведение с атмосферой Италии, где каждая деталь продумана от интерьера до подачи блюд. В меню итальянская, европейская и азиатская кухни. Подойдет для красивого праздника с фотогеничной атмосферой и уютными кабинками для компании.


Vento, @vento.restaurant_

Элегантное пространство с акцентом на гастрономию и комфорт. Можно провести День рождения в спокойной и стильной атмосфере. Терраса особенно подойдет для теплых вечеров, а разнообразное меню позволит подобрать блюда для любой компании.


Basilicco, @basilicco_osh

Basilicco предлагает итальянскую кухню. Для уединенного празднования можно снять кабинку за 500 сомов в час, а десерты с витрины станут приятным дополнением к вечеру.


Prestige Spa Center, @prestigespa.osh

Если хочется провести День рождения в расслабленной атмосфере, этот SPA-комплекс станет отличным выбором. Можно совместить праздник с полноценным отдыхом: парные, бассейн, массажи, гидротерапия и соляная комната помогают полностью перезагрузиться. Дополнительный бонус — скидка 30% для именинников.


Квесты «Заброшка», @quest_osh

Необычный формат для тех, кто хочет эмоций и адреналина. Квест-комнаты работают круглосуточно и предлагают сценарии разной сложности — от легких до максимально напряженных хоррор-игр. Такой День рождения точно не будет скучным: совместное прохождение заданий сближает и превращает праздник в приключение.


Ataman Club, @ataman_club_

Развлекательный центр для тех, кто хочет активный праздник. Можно устроить целый день впечатлений: страйкбол, автосимуляторы, картинг и лазертаг. Отличный вариант для компании друзей или коллег, когда хочется не просто посидеть за столом, а добавить соревновательного духа в праздник.


Kausar Resort, @kausar.resort

Универсальное место для празднования, где можно провести весь день. На территории есть ресторан, SPA, бассейн, джакузи, бильярд и даже стрельбище. Можно также арендовать комплекс и отметить День рождения в формате закрытого мероприятия.


Ресторан «Столица», @stolitsa_osh

Классический вариант для праздника в уютной обстановке. В ресторане есть отдельные кабинки, которые подойдут для камерного вечера с близкими или небольшого торжества. Приятный бонус: скидка 10% для именинников, которая действует за три дня до, в день рождения, и три дня после.


Суши-бар «Две палочки», @dvepalochki_osh

Хороший вариант для любителей японской кухни. В меню — роллы, суши и сеты, которые удобно заказывать на компанию. Именинникам — скидка 20% на меню, 10% на сеты.


Lime Bar, @lime_bar_osh

Лаундж-бар с атмосферой вечеринки — отличный выбор для празднования в более динамичном формате. Здесь можно забронировать кабинку, заказать напитки и провести вечер в компании друзей. В заведении действуют возрастные ограничения для женщин 21+, для мужчин 23+, а также face control. Для именинников предусмотрены бонусы: бесплатная бутылка шампанского и скидка 10% на меню.


Jannat Resort Osh, @jannat.resort.osh

Пятизвездочный курорт, который подойдет для праздника с размахом всего в 15 минут от центра Оша. Можно устроить день рождения в формате отдыха за городом — с банкетом, SPA и бассейном. На территории есть ресторан, просторные залы и зеленая зона, а также комфортные номера для тех, кто хочет остаться на ночь.


Maison, @maison.osh

Заведение, где можно совместить ужин и развлечения. Вечером пространство превращается в караоке с возможностью исполнить любимые песни.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#заведения #кудапойти #ош #места #деньрождения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 уютных баз отдыха рядом с Актобе для комфортных выходных на свежем воздухе
7 уютных баз отдыха рядом с Актобе для комфортных выходных на свежем воздухе
Где купить бассейн в Оше: 5 магазинов, где продают надувные и каркасные варианты
Где купить бассейн в Оше: 5 магазинов, где продают надувные и каркасные варианты
10 лучших школ Тараза, которые воспитывают новое поколение лидеров
10 лучших школ Тараза, которые воспитывают новое поколение лидеров
Куда ехать за свежим воздухом в Атырау: базы отдыха и загородные комплексы
Куда ехать за свежим воздухом в Атырау: базы отдыха и загородные комплексы
10 лучших заведений для завтрака в Усть-Каменогорске
10 лучших заведений для завтрака в Усть-Каменогорске