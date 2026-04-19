Где отметить день рождения в Баку: 10 ресторанов с праздничным интерьером и шоу-программой

День рождения — это про детали: правильное освещение, атмосфера, живая программа или уединенный угол для своих. В Баку есть места, где интерьер и сервис сами становятся частью праздника. Собрали 10 ресторанов под разные форматы — от шумной вечеринки до семейного ужина.
Glass, @glass.restaurant
Ресторан-шоу с живой программой каждый вечер с 20:00. Стеклянный интерьер, яркая подсветка и энергичная атмосфера — хороший выбор для тех, кто хочет праздник с громкой музыкой и движением. Стол для именинника оформляют отдельно.
OroNero, @oronerobaku
Fine dining в итальянском духе: теплые оттенки, приглушенный свет, безупречная сервировка. В теплое время открывается сад — самое то для летнего дня рождения. Для тех, кто хочет праздничный ужин без лишнего шума.
Chinar, @chinardining
Один из старейших и узнаваемых ресторанов города — на месте бывшей чайханы у фуникулера, среди платанов. Паназиатская кухня: японское, тайское, малайзийское, сингапурское направления. Несколько залов, включая VIP-комнаты на 8 и 16 человек, а также открытая терраса. Подходит для больших компаний с разными вкусами.
Hill, @hill.restaurant
Ресторан с видом и атмосферой — хороший вариант для праздничного вечера. Есть специальные предложения для именинников.
Circle, @circle.restaurant
Шоу-программы и особые предложения для именинников. По формату близок к Glass — живая атмосфера, программа, возможность сделать из ужина настоящий праздник.
Juno, @junorestaurantbaku
Камерный ресторан в центре города. Мягкое освещение, тихая атмосфера, небольшое пространство — подходит для дня рождения в узком кругу или семейного ужина без шоу-программы.
Magar, @magar.restaurant
Дизайнерский интерьер, DJ-сеты, яркий свет. Формат, при котором ужин плавно переходит в вечеринку. Для тех, кто хочет повеселиться в день рождения шумно и допоздна.
Bahce, @bahce_restoran
Турецкая кухня в современной интерпретации, живая музыка, праздничный интерьер. Выбирают за атмосферу и зажигательную программу.
Mezze, @mezze__baku
Ресторан с акцентом на местные вкусы и высокий сервис. Стильный интерьер, живая программа, современная подача азербайджанской кухни. Подходит для тех, кто хочет совместить гастрономию Баку с городской эстетикой.
Eva, @eva.restaurant.baku
Средиземноморская греческая кухня в Port Baku Walk. Пастельный интерьер, много света, акцент на мезе и блюда на огне. Если повезет, на вечер выпадет традиционная греческая шоу-программа с музыкой — бить тарелки при этом уже не принято даже в самой Греции, где эта практика официально вышла из моды еще в 1970-х, но живой дух kefi — радости через движение и музыку — здесь точно есть.