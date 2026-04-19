Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-otmetit-den-rozhdeniya-v-baku-10-restoranov-s-prazdnichnym-inter-erom-i-shou-programmoy
logo
Где отметить день рождения в Баку: 10 ресторанов с праздничным интерьером и шоу-программой
Город Баку

13.04.2026

День рождения — это про детали: правильное освещение, атмосфера, живая программа или уединенный угол для своих. В Баку есть места, где интерьер и сервис сами становятся частью праздника. Собрали 10 ресторанов под разные форматы — от шумной вечеринки до семейного ужина.


Glass, @glass.restaurant


Ресторан-шоу с живой программой каждый вечер с 20:00. Стеклянный интерьер, яркая подсветка и энергичная атмосфера — хороший выбор для тех, кто хочет праздник с громкой музыкой и движением. Стол для именинника оформляют отдельно.

OroNero, @oronerobaku


Fine dining в итальянском духе: теплые оттенки, приглушенный свет, безупречная сервировка. В теплое время открывается сад — самое то для летнего дня рождения. Для тех, кто хочет праздничный ужин без лишнего шума.

Chinar, @chinardining


Один из старейших и узнаваемых ресторанов города — на месте бывшей чайханы у фуникулера, среди платанов. Паназиатская кухня: японское, тайское, малайзийское, сингапурское направления. Несколько залов, включая VIP-комнаты на 8 и 16 человек, а также открытая терраса. Подходит для больших компаний с разными вкусами.

Hill, @hill.restaurant


Ресторан с видом и атмосферой — хороший вариант для праздничного вечера. Есть специальные предложения для именинников.

Circle, @circle.restaurant


Шоу-программы и особые предложения для именинников. По формату близок к Glass — живая атмосфера, программа, возможность сделать из ужина настоящий праздник.

Juno, @junorestaurantbaku


Камерный ресторан в центре города. Мягкое освещение, тихая атмосфера, небольшое пространство — подходит для дня рождения в узком кругу или семейного ужина без шоу-программы.

Magar, @magar.restaurant


Дизайнерский интерьер, DJ-сеты, яркий свет. Формат, при котором ужин плавно переходит в вечеринку. Для тех, кто хочет повеселиться в день рождения шумно и допоздна.

Bahce, @bahce_restoran


Турецкая кухня в современной интерпретации, живая музыка, праздничный интерьер. Выбирают за атмосферу и зажигательную программу.

Mezze, @mezze__baku


Ресторан с акцентом на местные вкусы и высокий сервис. Стильный интерьер, живая программа, современная подача азербайджанской кухни. Подходит для тех, кто хочет совместить гастрономию Баку с городской эстетикой.

Eva, @eva.restaurant.baku


Средиземноморская греческая кухня в Port Baku Walk. Пастельный интерьер, много света, акцент на мезе и блюда на огне. Если повезет, на вечер выпадет традиционная греческая шоу-программа с музыкой — бить тарелки при этом уже не принято даже в самой Греции, где эта практика официально вышла из моды еще в 1970-х, но живой дух kefi — радости через движение и музыку — здесь точно есть.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#баку #азербайджан #рестораны #кудапойти #деньрождения
Поиск по сайту:
