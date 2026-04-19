Где отметить день рождения в Баку: 10 ресторанов с праздничным интерьером и шоу-программой

День рождения — это про детали: правильное освещение, атмосфера, живая программа или уединенный угол для своих. В Баку есть места, где интерьер и сервис сами становятся частью праздника. Собрали 10 ресторанов под разные форматы — от шумной вечеринки до семейного ужина.

Ресторан-шоу с живой программой каждый вечер с 20:00. Стеклянный интерьер, яркая подсветка и энергичная атмосфера — хороший выбор для тех, кто хочет праздник с громкой музыкой и движением. Стол для именинника оформляют отдельно.

Fine dining в итальянском духе: теплые оттенки, приглушенный свет, безупречная сервировка. В теплое время открывается сад — самое то для летнего дня рождения. Для тех, кто хочет праздничный ужин без лишнего шума.

Один из старейших и узнаваемых ресторанов города — на месте бывшей чайханы у фуникулера, среди платанов. Паназиатская кухня: японское, тайское, малайзийское, сингапурское направления. Несколько залов, включая VIP-комнаты на 8 и 16 человек, а также открытая терраса. Подходит для больших компаний с разными вкусами.

Ресторан с видом и атмосферой — хороший вариант для праздничного вечера. Есть специальные предложения для именинников.

Шоу-программы и особые предложения для именинников. По формату близок к Glass — живая атмосфера, программа, возможность сделать из ужина настоящий праздник.

Камерный ресторан в центре города. Мягкое освещение, тихая атмосфера, небольшое пространство — подходит для дня рождения в узком кругу или семейного ужина без шоу-программы.

Дизайнерский интерьер, DJ-сеты, яркий свет. Формат, при котором ужин плавно переходит в вечеринку. Для тех, кто хочет повеселиться в день рождения шумно и допоздна.

Турецкая кухня в современной интерпретации, живая музыка, праздничный интерьер. Выбирают за атмосферу и зажигательную программу.

Ресторан с акцентом на местные вкусы и высокий сервис. Стильный интерьер, живая программа, современная подача азербайджанской кухни. Подходит для тех, кто хочет совместить гастрономию Баку с городской эстетикой.

Средиземноморская греческая кухня в Port Baku Walk. Пастельный интерьер, много света, акцент на мезе и блюда на огне. Если повезет, на вечер выпадет традиционная греческая шоу-программа с музыкой — бить тарелки при этом уже не принято даже в самой Греции, где эта практика официально вышла из моды еще в 1970-х, но живой дух kefi — радости через движение и музыку — здесь точно есть.