Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0f2/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0f2d52a5a08fd8893470108157a155dd.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gde-ostanovit-sya-v-astane-borovom-i-zerende-oteli-i-bazy-otdyha-na-lyuboy-byudzhet
Где остановиться в Астане, Боровом и Зеренде: отели и базы отдыха на любой бюджет
103
Главная
/
Город 24
/
Город Нур-Султан

Сегодня в 15:45

Где остановиться в Астане, Боровом и Зеренде: отели и базы отдыха на любой бюджет

Более 20 хостелов, баз отдыха и отелей, где вы можете остановиться в путешествии в Астане, Боровом или Зеренде.


Сколько стоит отдохнуть в Астане

Хостел The Place Astana


Хостел The Place Astana находится в центре столицы, в пяти минутах ходьбы от монумента «Байтерек». Номера оформлены в классическом стиле, гости могут пользоваться общей ванной комнатой. Кухня с необходимым оборудованием также доступна для всех жителей.

Ночь в общем номере здесь обойдется в 3600 тенге, а отдельный двухместный номер — в 7200 тенге

215810346.jpg

Гостиница «Алтын Орда»

В номерах есть гостиная зона, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф и собственная ванная комната с душем, халатами и тапочками, а гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стоимость номеров — 10 000 тенге

Brown Hotel


К услугам гостей отель предоставляет бар, Wi-Fi на всей территории и бесплатную частную парковку. До концертного зала «Астана» — около 700 метров, до стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова — 1,4 километра. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, письменный стол и халаты.

Стоимость номеров — от 15 600 тенге

Ramada by Wyndham Nur-Sultan


В распоряжении гостей бар, ресторан, бесплатная частная парковка и фитнес-центр. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Стоимость номеров — от 22 500 тенге

338026859.jpg

Vintage Boutique Hotel


Все номера оснащены кондиционером, DVD-плеером и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей душ и халаты. Кроме того, в номерах бутик-отеля Vintage предоставляются полотенца и постельное белье. Сервируется полный английский, ирландский или американский завтрак.

Стоимость номеров — от 30 000 тенге

Sheraton Nur-Sultan


Отель расположен в центре города, рядом с торговым центром «Абу-Даби Плаза». К услугам гостей два ресторана, бесплатная частная парковка и SPA-центр. Все номера отеля Sheraton Nur-Sultan оснащены телевизором с плоским экраном и международными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол, мини-бар и кофемашина.

Стоимость номеров — от 42 000 тенге

Hilton Astana


Все номера отеля оснащены кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В каждом номере есть гостиная зона. На территории есть ресторан, крытый бассейн и бар на крыше с отличным видом на город. Работает бизнес-центр и круглосуточный фитнес-зал. В оздоровительном спа-центре проводят косметические процедуры, предоставляются услуги массажа, сауны и турецкой бани.

Стоимость номеров — от 47 000 тенге

The Veil Hotel


Гости могут воспользоваться бесплатной частной парковкой и посетить оздоровительный SPA-центр при отеле. В пятизвездочном отеле предлагаются услуги консьержа. Рядом с отелем The Veil находятся такие достопримечательности, как Президентский дворец «Акорда», бульвар Нуржол и монумент защитникам Отечества.

Стоимость номеров — от 60 000 тенге

300311056.jpg

St. Regis Astana


Отель St. Regis Astana находится на берегу реки Ишим в сердце Центрального парка. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, а также док-станция для iPod. К услугам гостей конференц-зал. Кроме того, гостям предоставляются круглосуточные услуги консьержа и бесплатные услуги дворецкого.

Стоимость номеров — от 80 000 тенге

The Ritz Carlton Astana


Отель с панорамным видом на город расположен в комплексе Talan Towers. Все номера оснащены кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. Также имеется собственная ванная комната с феном, халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В 600 метрах от гостиницы Ritz-Carlton, Astana находится монумент «Байтерек», а в 300 метрах — бульвар «Нуржол».

Стоимость номеров — от 99 000 тенге

Сколько стоит отдохнуть в Боровом

Burabay Marine Club


База отдыха предлагает гостям деревянные домики из сруба, прокат катамаранов, лодок, яхт, беседки и баню. А для туристов, предпочитающих палаточный отдых, на территории базы выделена кемпинговая площадка.

Стоимость аренды места под палатку — 2000 тенге

Green Park Burabay


В отеле обустроена терраса и работает бар, а гостям предоставляются принадлежности для барбекю. Для приезжих организуют бесплатный трансфер от/до аэропорта.

Стоимость номеров — от 11 000 тенге

1 (15).jpg

Konfor Hotel Burabay


Из отеля до пляжа можно дойти всего за две минуты. К услугам гостей бар, общий лаундж, ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Стоимость номеров — от 30 000 тенге

SKALA


Баха отдыха расположена в 850 метрах от Музея природы и предлагает к услугам гостей открытый бассейн, бесплатную парковку, мангальную зону и баню на дровах, а из окон открывается вид на террасу.

Стоимость номеров — от 35 000 тенге

Hotel Kokshebel


К услугам гостей ресторан, бар, фитнес-центр и крытый бассейн, также есть гидромассажная ванна. Для детей разбита игровая площадка. По утрам в отеле подают завтрак по меню или завтрак шведский стол.

Стоимость номеров — от 40 000 тенге

Park Hotel Kokshetau


Окруженный сосновым лесом парк-отель «Кокшетау» расположен на берегу озера Щучье. В распоряжении гостей частный песчаный пляж, крытый бассейн, частный киносалон и конференц-зал.

Стоимость номеров — от 50 000 тенге

365707158.jpg

Wyndham Garden Burabay

Отель оснащен рестораном, баром, фитнес-центром и садом. По утрам в отеле Wyndham Garden Burabay накрывают шведский стол. Для юных гостей оборудована детская игровая площадка.

Стоимость номеров — от 63 000 тенге

Rixos Borovoe


Окруженный соснами отель расположен на территории национального парка. Просторные номера стильно оформлены; из окон открывается вид на озеро. В распоряжении гостей тренажерный зал, турецкая паровая баня и финская сауна с гидромассажной ванной. Предоставляются услуги персонального дворецкого.

Стоимость номеров — от 76 000 тенге

Сколько стоит отдохнуть в Зеренде

Дом отдыха в Зеренде


Уютный коттедж на берегу озера, который можно арендовать за 70 000 тенге. Но также есть и летние домики, размещение в которых стоит 2500 тенге с человека.

База отдыха «Сункар»

Место в Зеренде, где можно отдохнуть всей семьей. Есть бассейн, сауна, бильярд, футбольное поле.

Стоимость проживания от 7000 тенге.

Гостиничный комплекс DANEL


Гостиничный комплекс в Зеренде для семейного отдыха и корпоративных мероприятий. В пяти минутах находится озеро.

Полулюкс номера от 30 000 тенге, завтрак включен.

281881736_125574663240551_8760248386341855223_n.jpg

Зона отдыха «Ак Данат»


Номера в деревянном домике на двоих человек с трехразовым питанием будут стоить от 35 000 тенге. Также есть баня на берегу и чистый пляж.

Гостевой дом ECOHOME


Коттедж, который вмещает 10 человек. На территории есть баня на дровах, мангал, караоке.

Аренда в будни будет стоить 80 000 тенге.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #путешествия #боровое #гдежить #зеренда
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Рестобары, где играют джаз, и клубное пространство: 7 новых заведений в Астане
11010
9 ЗАВЕДЕНИЙ УЗБЕКСКОЙ КУХНИ В АСТАНЕ
36041
Заведения в Астане, где можно попробовать кальмаров, осетра, бычий хвост и язык
7011
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.