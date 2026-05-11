Где бегать в Таджикистане: гид по сообществам, забегам и тренировкам
Стиль жизни

09.05.2026

Где бегать в Таджикистане: гид по сообществам, забегам и тренировкам

Беговое движение в Таджикистане концентрируется вокруг крупного клуба и нескольких регулярных стартов. DAV.TJ объединяет любителей в Душанбе и Худжанде — у сообщества еженедельные пробежки на трех языках, формат Backyard Ultra, благотворительные забеги и собственный полумарафон в столице. Собрали действующие сообщества и главные старты страны для тех, кто только начинает бегать или ищет компанию для подготовки.


DAV.TJ, dav.tj

Главный любительский беговой клуб Таджикистана. «Дав» по-таджикски значит «беги», сообщество работает в Душанбе и Худжанде, ведет коммуникацию на таджикском, русском и английском. Программа клуба шире, чем просто совместные пробежки:

еженедельные тренировочные планы в обоих городах с публикацией расписания каждое воскресенье

Dushanbe International Half Marathon — главный беговой старт страны, который проводит сам клуб. В 2026 году прошел уже шестнадцатый по счету

Backyard Ultra Tajikistan — формат сверхдлинного забега Гэри Кантрелла, организатора знаменитого Barkley Marathon в Теннесси. Участники бегают круги по 6,7 километра каждый час: выигрывает тот, кто пробежал больше всех. В 2024 году забег прошел в Душанбе, в 2025 — в Худжанде

эстафетный забег на 24 часа в честь Дня Земли — ежегодно в апреле

благотворительные старты — забег ко Дню онкобольных детей, забег для фонда «Лона», эстафеты в поддержку людей с инвалидностью

плоггинг — пробежки с уборкой мусора в Каленинских холмах в Душанбе и в Ботаническом саду Худжанда

выезды команды на международные старты — Samarkand Marathon, Bukhara Night Race, Friendship Run в Худжанде.

В 2023 году проект вошел в число победителей премии «ТОП-50» Таджикистана за вклад в развитие общества. У клуба активные Instagram, Telegram и YouTube, новости публикуются на трех языках одновременно.

Dushanbe International Half Marathon


Главный полумарафон Таджикистана. Проходит ежегодно в третью субботу апреля в рамках Дня города. Трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS. Старт у площади Исмоила Сомони, маршрут идет мимо Национального музея Таджикистана, самого высокого флагштока страны и парка имени Рудаки. Дистанция — 21 километр. Организатор — клуб DAV.TJ.

Backyard Ultra Tajikistan

Один из немногих ультрамарафонов в Центральной Азии в формате backyard ultra. Открыт для любителей с серьезной беговой подготовкой.

Run Blue

Серия символических забегов, организованных правительством Таджикистана совместно с Организацией Объединенных Наций в рамках инициативы «Вода для устойчивого развития». Часто проходят по маршруту Душанбе — Вахдат. Это разовые акции, привязанные к саммитам и ключевым датам водной повестки, а не регулярный старт, но участвуют сотни человек.

Iron Run и Triathlon by DAV.TJ

Внутренние триатлонные старты клуба DAV.TJ — формат Ironman / Ironwoman с дистанциями для атлетов разного уровня. Проводятся в декабре, регистрация открытая.

Где тренироваться

Crocus Fitness Dushanbe

Премиальный фитнес-клуб с беговой дорожкой по периметру зала — удобно для тренировок в межсезонье и в жару. Сами беговые активности клуб проводит для своих резидентов. Это инфраструктура, а не сообщество, но если ищете покрытие на круглый год, локация известная.

Городские локации в Душанбе

Парк имени Рудаки, набережная Душанбинки и Каленинские холмы — основные точки, где собираются бегуны DAV.TJ и неорганизованные любители. Каленинские холмы регулярно используют для трейловых тренировок и плоггинг-забегов.

#таджикистан #душанбе #бег #тренировки #худжанд
